Dương Dương tái hợp Trần Đô Linh sau 11 năm, phim mới vừa khai máy đã gây sốt vì nhan sắc cặp chính

Dương Dương và Trần Đô Linh trở thành tâm điểm chú ý khi chính thức tái hợp trong bộ phim ngôn tình Đợi gió hôn em (Kiss in the Wind).

Dương Dương và Trần Đô Linh tái hợp sau 11 năm trong phim ngôn tình Đợi gió hôn em (Kiss in the Wind), chính thức khởi quay tại Thường Châu ngày 10/11. Những hình ảnh đầu tiên nhanh chóng thu hút chú ý nhờ ngoại hình nổi bật của cặp đôi. Dương Dương xuất hiện với hoodie đen đơn giản, còn Trần Đô Linh gây ấn tượng với mái tóc xoăn dài. Poster nhân vật cũng nhận nhiều lời khen khi cả hai sở hữu tạo hình cuốn hút, đúng tinh thần phim ngôn tình. Đợi gió hôn em được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tức Tức Đích Miêu. Nội dung xoay quanh chuyện tình gương vỡ lại lành giữa Hứa Tinh Thuần (Dương Dương), một pháp y thiên tài trầm lặng, và Phó Tuyết Lê (Trần Đô Linh), nữ minh tinh nổi tiếng, phóng khoáng. Hai người từng yêu nhau thời niên thiếu nhưng chia tay vì những khác biệt và áp lực thực tế. Sáu năm sau, họ gặp lại và có cơ hội đối diện với tình cảm chưa thể quên.

Sự kết hợp của hai diễn viên nhận được nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt về ngoại hình. Dương Dương được khen vẫn giữ phong độ điển trai, trong khi Trần Đô Linh gây ấn tượng với tạo hình nữ minh tinh hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức, một bộ phận khán giả cũng bày tỏ lo ngại về diễn xuất và chất lượng kịch bản. Nhiều người mong tác phẩm không chỉ có lợi thế về hình ảnh mà còn đủ sức thuyết phục về nội dung.

Ngoài cặp chính, phim quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý như Vương Cúc, Tả Tiểu Thanh, Kiều Chấn Vũ, Nghiêm Khoan, Từ Chính Khê, Trình Tiêu và Cao Khanh Trần. Tác phẩm do hai đạo diễn Lý Thanh Dung và Cù Hữu Ninh đồng chỉ đạo. Đây đều là những người từng tham gia thực hiện các dự án chuyển thể ngôn tình như Vụng trộm không thể giấu, Cá mực hầm mật và Khó dỗ dành. Đáng chú ý, đây là lần đầu Dương Dương và Trần Đô Linh tái hợp sau bộ phim điện ảnh Tả Nhĩ năm 2015. Khi đó, Trần Đô Linh vào vai cô gái thầm thương nhân vật Hứa Dặc do Dương Dương thể hiện. Sau 11 năm, cả hai trở lại với vai trò nam nữ chính trong một câu chuyện tình yêu mới. Phim do Tencent Video cùng Động Sát Ngu Lạc sản xuất, dự kiến phát sóng độc quyền trên Tencent Video. Với dàn diễn viên đông đảo và sự tái hợp được mong đợi, Đợi gió hôn em đang là một trong những dự án ngôn tình nhận được nhiều sự chú ý.

Dương Dương gây chú ý với khoảnh khắc nắm tay fan nam tại sự kiện Đoạn video ghi lại màn tương tác giữa Dương Dương và người hâm mộ tại một sự kiện ở Hàng Châu (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý, phản ứng thoải mái của nam diễn viên khi bất ngờ được một fan nam nắm tay trở thành chủ đề được nhiều người chia sẻ.

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