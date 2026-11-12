Dương Dương tái hợp Trần Đô Linh sau 11 năm, phim mới vừa khai máy đã gây sốt vì nhan sắc cặp chính

Sao quốc tế 12/11/2026 16:00

Dương Dương và Trần Đô Linh trở thành tâm điểm chú ý khi chính thức tái hợp trong bộ phim ngôn tình Đợi gió hôn em (Kiss in the Wind).

Dương Dương và Trần Đô Linh tái hợp sau 11 năm trong phim ngôn tình Đợi gió hôn em (Kiss in the Wind), chính thức khởi quay tại Thường Châu ngày 10/11. Những hình ảnh đầu tiên nhanh chóng thu hút chú ý nhờ ngoại hình nổi bật của cặp đôi. Dương Dương xuất hiện với hoodie đen đơn giản, còn Trần Đô Linh gây ấn tượng với mái tóc xoăn dài. Poster nhân vật cũng nhận nhiều lời khen khi cả hai sở hữu tạo hình cuốn hút, đúng tinh thần phim ngôn tình.

Đợi gió hôn em được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tức Tức Đích Miêu. Nội dung xoay quanh chuyện tình gương vỡ lại lành giữa Hứa Tinh Thuần (Dương Dương), một pháp y thiên tài trầm lặng, và Phó Tuyết Lê (Trần Đô Linh), nữ minh tinh nổi tiếng, phóng khoáng. Hai người từng yêu nhau thời niên thiếu nhưng chia tay vì những khác biệt và áp lực thực tế. Sáu năm sau, họ gặp lại và có cơ hội đối diện với tình cảm chưa thể quên.

Dương Dương tái hợp Trần Đô Linh sau 11 năm, phim mới vừa khai máy đã gây sốt vì nhan sắc cặp chính - Ảnh 1

Sự kết hợp của hai diễn viên nhận được nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt về ngoại hình. Dương Dương được khen vẫn giữ phong độ điển trai, trong khi Trần Đô Linh gây ấn tượng với tạo hình nữ minh tinh hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức, một bộ phận khán giả cũng bày tỏ lo ngại về diễn xuất và chất lượng kịch bản. Nhiều người mong tác phẩm không chỉ có lợi thế về hình ảnh mà còn đủ sức thuyết phục về nội dung.

Ngoài cặp chính, phim quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý như Vương Cúc, Tả Tiểu Thanh, Kiều Chấn Vũ, Nghiêm Khoan, Từ Chính Khê, Trình Tiêu và Cao Khanh Trần. Tác phẩm do hai đạo diễn Lý Thanh Dung và Cù Hữu Ninh đồng chỉ đạo. Đây đều là những người từng tham gia thực hiện các dự án chuyển thể ngôn tình như Vụng trộm không thể giấu, Cá mực hầm mật và Khó dỗ dành.

Dương Dương tái hợp Trần Đô Linh sau 11 năm, phim mới vừa khai máy đã gây sốt vì nhan sắc cặp chính - Ảnh 2Dương Dương tái hợp Trần Đô Linh sau 11 năm, phim mới vừa khai máy đã gây sốt vì nhan sắc cặp chính - Ảnh 3

Đáng chú ý, đây là lần đầu Dương Dương và Trần Đô Linh tái hợp sau bộ phim điện ảnh Tả Nhĩ năm 2015. Khi đó, Trần Đô Linh vào vai cô gái thầm thương nhân vật Hứa Dặc do Dương Dương thể hiện. Sau 11 năm, cả hai trở lại với vai trò nam nữ chính trong một câu chuyện tình yêu mới.

Phim do Tencent Video cùng Động Sát Ngu Lạc sản xuất, dự kiến phát sóng độc quyền trên Tencent Video. Với dàn diễn viên đông đảo và sự tái hợp được mong đợi, Đợi gió hôn em đang là một trong những dự án ngôn tình nhận được nhiều sự chú ý.

Dương Dương gây chú ý với khoảnh khắc nắm tay fan nam tại sự kiện

Dương Dương gây chú ý với khoảnh khắc nắm tay fan nam tại sự kiện

Đoạn video ghi lại màn tương tác giữa Dương Dương và người hâm mộ tại một sự kiện ở Hàng Châu (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý, phản ứng thoải mái của nam diễn viên khi bất ngờ được một fan nam nắm tay trở thành chủ đề được nhiều người chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương sao hoa ngữ sao trung tin tức sao trung cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dương Dương gây chú ý với khoảnh khắc nắm tay fan nam tại sự kiện

Dương Dương gây chú ý với khoảnh khắc nắm tay fan nam tại sự kiện

Fan Dương Dương và Trần Đô Linh tố cáo lẫn nhau, tài khoản Douyin của 'Đợi Gió Hôn Em' biến mất

Fan Dương Dương và Trần Đô Linh tố cáo lẫn nhau, tài khoản Douyin của 'Đợi Gió Hôn Em' biến mất

Dương Dương ở tuổi 34: Sự nghiệp và cuộc sống hiện tại ra sao?

Dương Dương ở tuổi 34: Sự nghiệp và cuộc sống hiện tại ra sao?

Dương Dương ghi dấu ấn với giải Ngôi sao châu Á sau thành công của 'Phàm nhân tu tiên truyện'

Dương Dương ghi dấu ấn với giải Ngôi sao châu Á sau thành công của 'Phàm nhân tu tiên truyện'

Mức cát-xê của Dương Dương và Chương Nhược Nam trong “Vũ lâm linh” gây chú ý

Mức cát-xê của Dương Dương và Chương Nhược Nam trong “Vũ lâm linh” gây chú ý

Dương Dương khiến dư luận 'dậy sóng' trước thềm giải Bạch Ngọc Lan

Dương Dương khiến dư luận 'dậy sóng' trước thềm giải Bạch Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Cùng con dâu đi tìm gặp người thứ ba để làm rõ mọi chuyện, mẹ chồng bỗng lặng lẽ quay về ngay khi vừa chạm mặt

Cùng con dâu đi tìm gặp người thứ ba để làm rõ mọi chuyện, mẹ chồng bỗng lặng lẽ quay về ngay khi vừa chạm mặt

Tâm sự 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Chồng mở lời hỏi mượn 500 triệu để lo cho người ngoài, câu trả lời thẳng thắn của tôi khiến anh lặng người

Chồng mở lời hỏi mượn 500 triệu để lo cho người ngoài, câu trả lời thẳng thắn của tôi khiến anh lặng người

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Thần Tài phát lộc, quý nhân theo gót đúng ngày 13/11/2026, 3 con giáp 'ngập trong tiền vàng', sự nghiệp thăng chức, tăng lương, cuộc sống khấm khá

Thần Tài phát lộc, quý nhân theo gót đúng ngày 13/11/2026, 3 con giáp 'ngập trong tiền vàng', sự nghiệp thăng chức, tăng lương, cuộc sống khấm khá

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có Tài Lộc Vượng Phát, ngồi mát đếm tiền, bùng nổ vận may, giàu có vang danh, tương lai rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp có Tài Lộc Vượng Phát, ngồi mát đếm tiền, bùng nổ vận may, giàu có vang danh, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh 'lấy rổ hứng tiền', song hỷ lâm môn, sự nghiệp phất phát đáng nể

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh 'lấy rổ hứng tiền', song hỷ lâm môn, sự nghiệp phất phát đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Khoảnh khắc máy bay bất ngờ lật nhào trên đường băng vì lý do bất ngờ

Khoảnh khắc máy bay bất ngờ lật nhào trên đường băng vì lý do bất ngờ

Video 2 giờ 7 phút trước
NSƯT Việt Hương rời Mỹ về Việt Nam, làm bà chủ 8 tiệm bánh với hơn 1.000 khách mỗi ngày

NSƯT Việt Hương rời Mỹ về Việt Nam, làm bà chủ 8 tiệm bánh với hơn 1.000 khách mỗi ngày

Hậu trường 2 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, Thần Tài nâng đỡ, Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', hậu vận đại phú đại quý, may mắn tài lộc đến tới tấp

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, Thần Tài nâng đỡ, Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', hậu vận đại phú đại quý, may mắn tài lộc đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Từ một dòng bình luận vô tình đọc được trên Facebook của chồng, tôi nhận ra khoảng cách suốt 2 năm qua

Từ một dòng bình luận vô tình đọc được trên Facebook của chồng, tôi nhận ra khoảng cách suốt 2 năm qua

Ngoại tình 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/11/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng trợ mệnh, vận may cực lớn, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/11/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng trợ mệnh, vận may cực lớn, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két

Tử vi thứ Sáu 13/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Sáu 13/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, 3 con giáp có TÀI LỘC NHÂN ĐÔI, đại cát đại lợi, hỷ tín ngập nhà, điềm lành gõ cửa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, 3 con giáp có TÀI LỘC NHÂN ĐÔI, đại cát đại lợi, hỷ tín ngập nhà, điềm lành gõ cửa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Nhất Sơn chúc mừng sinh nhật Dương Tử lúc 3 giờ sáng, một câu nói khiến fan xúc động

Trương Nhất Sơn chúc mừng sinh nhật Dương Tử lúc 3 giờ sáng, một câu nói khiến fan xúc động

Dương Tử liên tiếp đón tin vui ở tuổi 34, sự nghiệp thăng hoa sau thành công tại Bạch Ngọc Lan

Dương Tử liên tiếp đón tin vui ở tuổi 34, sự nghiệp thăng hoa sau thành công tại Bạch Ngọc Lan

Bố Địch Lệ Nhiệt Ba livestream bán nông sản hút 7.000 đơn, chuyện đời tư gia đình gây chú ý

Bố Địch Lệ Nhiệt Ba livestream bán nông sản hút 7.000 đơn, chuyện đời tư gia đình gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh kiện công ty vì bị AI sử dụng hình ảnh trái phép, đòi bồi thường 3 tỷ đồng

Triệu Lệ Dĩnh kiện công ty vì bị AI sử dụng hình ảnh trái phép, đòi bồi thường 3 tỷ đồng

Tống Tổ Nhi gây bất ngờ với diện mạo khác lạ, hy sinh mái tóc dài cho phim trinh thám mới

Tống Tổ Nhi gây bất ngờ với diện mạo khác lạ, hy sinh mái tóc dài cho phim trinh thám mới

Hoắc Kiến Hoa lên tiếng bênh vực Lâm Tâm Như giữa ồn ào bị tố mắng chửi nhân viên

Hoắc Kiến Hoa lên tiếng bênh vực Lâm Tâm Như giữa ồn ào bị tố mắng chửi nhân viên