Bố Địch Lệ Nhiệt Ba livestream bán nông sản hút 7.000 đơn, chuyện đời tư gia đình gây chú ý

Trong buổi livestream, ông trực tiếp đến vườn, hái và bổ táo để giới thiệu nguồn gốc cũng như hương vị sản phẩm. Điều khiến nhiều người chú ý là ông không nhắc đến danh tiếng của con gái để thu hút khách hàng, đồng thời không nhận tiền ủng hộ hay hoa hồng bán hàng. Ông cho biết muốn tận dụng khả năng của mình để quảng bá quê hương, hỗ trợ nông dân tăng thu nhập và đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Sự xuất hiện của ông khiến một cuộc phỏng vấn trước đây của Địch Lệ Nhiệt Ba được chia sẻ trở lại. Trong đó, nữ diễn viên từng bày tỏ mong muốn người hâm mộ không tìm cách tiếp cận bố mẹ mình.

Cô tiết lộ từng có người liên tục gửi lời mời kết bạn WeChat cho phụ huynh, thậm chí tìm cách kể lại những thông tin về tình hình của cô tại phim trường. Những chuyện như nữ diễn viên bị ốm, mệt mỏi vì lịch trình di chuyển hay gặp vấn đề trong quá trình làm việc đều được người lạ truyền đến gia đình.

Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết bản thân thường không muốn bố mẹ lo lắng nên cố gắng giấu những lúc mệt mỏi hoặc bị thương. Tuy nhiên, việc người khác chủ động tiết lộ những thông tin này khiến gia đình cô thêm bận tâm.

Nữ diễn viên nhấn mạnh việc cô lựa chọn hoạt động trong ngành giải trí là chuyện cá nhân, không liên quan đến bố mẹ. Cô có thể chấp nhận sự quan tâm, đánh giá và tranh luận của công chúng dành cho mình, nhưng người thân không phải nghệ sĩ và không nên trở thành đối tượng bị quấy rầy.

Câu chuyện một lần nữa làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa hâm mộ và xâm phạm đời tư. Nhiều khán giả cho rằng người thân của nghệ sĩ không phải nhân vật công chúng, vì vậy việc tìm kiếm thông tin liên lạc, dò hỏi lịch trình hay liên tục tiếp cận họ là hành động không phù hợp.

Theo nhiều ý kiến, sự yêu mến dành cho thần tượng nên dừng lại ở các hoạt động nghệ thuật và thông tin được nghệ sĩ chủ động chia sẻ. Tôn trọng cuộc sống riêng tư của gia đình cũng là cách thể hiện sự ủng hộ văn minh đối với người nổi tiếng.