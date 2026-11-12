Tống Tổ Nhi gây bất ngờ với diện mạo khác lạ, hy sinh mái tóc dài cho phim trinh thám mới

Sao quốc tế 12/11/2026 13:27

Ngày 10/11, chủ đề “Đây mà là Tống Tổ Nhi sao?” bất ngờ lọt top 6 bảng xếp hạng văn hóa giải trí trên Weibo, sau khi loạt hình ảnh hậu trường phim Hàn dạ vô thanh được chia sẻ rộng rãi. Trong dự án mới, nữ diễn viên gây chú ý với mái tóc ngắn ngang tai, gương mặt gần như để mộc và vẻ ngoài có phần mệt mỏi, khác hẳn hình tượng ngọt ngào quen thuộc.

Trong những hình ảnh được công bố, Tống Tổ Nhi diện áo jean xanh bạc màu, cầm xấp tài liệu dày đặc ghi chú. Ở một khung hình khác, cô đứng giữa bãi cỏ dại với ánh mắt lạnh lùng, thần thái trầm lắng. Diện mạo mới khiến nhiều khán giả bất ngờ, thậm chí không nhận ra nữ diễn viên nếu không đọc chú thích.

Trước đây, Tống Tổ Nhi thường gắn liền với hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp, lanh lợi qua các tác phẩm như Những đứa con nhà họ Kiều và Chiết Yêu. Vì vậy, màn thay đổi lần này nhận được nhiều phản ứng tích cực. Cư dân mạng nhận xét mái tóc ngắn mang đến cho cô vẻ cá tính, mạnh mẽ, thậm chí có phần phi giới tính.

Tống Tổ Nhi gây bất ngờ với diện mạo khác lạ, hy sinh mái tóc dài cho phim trinh thám mới - Ảnh 1

Đáng chú ý, mái tóc mới không phải tóc giả. Theo thông tin được các tài khoản giải trí chia sẻ, nữ diễn viên đã cắt tóc từ cuối tháng 7 để chuẩn bị cho vai diễn. Tạo hình này được ê-kíp lên kế hoạch từ trước nhằm giúp cô thích nghi với diện mạo và khí chất nhân vật. Đến tháng 9, khi xuất hiện tại một sự kiện thương hiệu với mái tóc ngắn vuốt ngược, Tống Tổ Nhi tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Trong Hàn dạ vô thanh, nữ diễn viên đảm nhận vai Đinh Duy Quân, một nữ phóng viên điều tra chuỗi án mạng kéo dài nhiều năm. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ngô Trung Toàn, gồm 16 tập, lấy bối cảnh vùng Đông Bắc Trung Quốc với bốn tuyến thời gian từ năm 1996 đến 2021.

Tống Tổ Nhi gây bất ngờ với diện mạo khác lạ, hy sinh mái tóc dài cho phim trinh thám mới - Ảnh 2

Nhân vật Đinh Duy Quân đóng vai trò quan trọng trong hành trình làm sáng tỏ những bí mật bị chôn vùi suốt hơn hai thập kỷ. Vai diễn đòi hỏi sự lạnh lùng, quyết đoán và phong thái chân thực của một nữ phóng viên. Việc Tống Tổ Nhi chủ động thay đổi ngoại hình được xem là nỗ lực làm mới hình ảnh, đồng thời mở rộng khả năng diễn xuất.

Sinh năm 1998, Tống Tổ Nhi từng là diễn viên nhí và tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2022. Sau thời gian sự nghiệp bị ảnh hưởng bởi ồn ào liên quan đến thuế năm 2023, cô dần trở lại màn ảnh với Chiết Yêu đóng cùng Lưu Vũ Ninh. Ngoài Hàn dạ vô thanh, nữ diễn viên còn có nhiều dự án chờ lên sóng, cho thấy hoạt động nghệ thuật đang ngày càng sôi động.

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Đinh Vũ Hề và Tống Tổ Nhi sở hữu tín hiệu tích cực trước thềm Tư Cung Lệnh lên sóng

Dù chưa chính thức lên sóng, “Tư Cung Lệnh” đã sớm thu hút sự quan tâm khi vượt mốc 3,4 triệu lượt đặt xem trước trên Tencent Video. Sự kết hợp giữa Đinh Vũ Hề và Tống Tổ Nhi, cùng màu sắc cung đình, quyền mưu và phá án qua ẩm thực, giúp tác phẩm trở thành một trong những dự án cổ trang được chú ý.

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