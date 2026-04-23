'Na tra' Tống Tổ Nhi nặng chưa tới 40kg khiến khán giả không khỏi lo lắng

Sao quốc tế 23/04/2026 16:03

Trong 2 ngày gần đây, Tống Tổ Nhi liên tục tham dự các sự kiện công khai của thương hiệu Valentino ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Vốn là mỹ nhân có nhan sắc nổi bật, nhưng lần này, chủ đề được bàn luận sôi nổi liên quan đến cô lại là những lo ngại về sức khỏe.

Sự xuất hiện mới đây của Tống Tổ Nhi tại một sự kiện thời trang nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, khi nữ diễn viên để lộ vóc dáng gầy gò bất thường, khác xa hình ảnh đầy đặn, rạng rỡ trước đây.

Cụ thể, Tống Tổ Nhi diện chiếc váy cúp ngực đỏ. Truyền thông Trung Quốc miêu tả về nữ diễn viên là “tay chân mảnh như que củi, hai má hóp lại rõ rệt khi nhìn góc nghiêng, cánh tay của cô gần bằng độ to của thân micro".

Ở sự kiện một ngày trước đó, mỹ nhân “Khom lưng” cũng gây sốc khi diện chiếc váy xanh nõn chuối, để lộ đôi chân gầy guộc, vòng đùi thậm chí gần bằng độ to của cánh tay người bình thường.

Với chiều cao 1m65, nữ diễn viên được cho là nặng chưa tới 40kg.

'Na tra' Tống Tổ Nhi nặng chưa tới 40kg khiến khán giả không khỏi lo lắng - Ảnh 1

Vấn đề ngoại hình của Tống Tổ Nhi cũng làm dấy lên cuộc tranh cãi gay gắt về vóc dáng và tiêu chuẩn thẩm mỹ. Phần lớn cư dân mạng bày tỏ lo ngại, cho rằng việc gầy quá mức đã ảnh hưởng đến vẻ đẹp khỏe mạnh và đang truyền tải một chuẩn mực thẩm mỹ lệch lạc.

Hiện phía Tống Tổ Nhi chưa đưa ra phản hồi chính thức về những bàn luận xoay quanh vóc dáng. Trong khi đó, câu chuyện về tiêu chuẩn hình thể trong giới giải trí một lần nữa được nhắc lại, khi ranh giới giữa việc giữ gìn hình ảnh và đảm bảo sức khỏe cá nhân ngày càng trở nên nhạy cảm.

'Na tra' Tống Tổ Nhi nặng chưa tới 40kg khiến khán giả không khỏi lo lắng - Ảnh 2

Trước đó, chính Tống Tổ Nhi từng chia sẻ về quá trình giảm cân của mình, tiết lộ trong thời gian quay phim có lúc mỗi ngày chỉ ăn một bữa; thậm chí từng có giai đoạn 10 tháng không ăn cơm, khiến cơ thể dần không chịu nổi. Tình trạng hiện tại khó tránh khiến công chúng liên hệ với những chế độ ăn kiêng cực đoan đó.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng, vóc dáng mảnh mai này đặc biệt phù hợp với những vai cổ trang cần cảm giác “tiên khí” hoặc mong manh.

Hiện tại, Tống Tổ Nhi đang quay bộ phim cổ trang mới “Tư cung lệnh” với nam diễn viên Đinh Vũ Hề, nên cô có thể đã duy trì vóc dáng này để phù hợp với vai diễn.

 

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