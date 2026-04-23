Phim mới của Nhậm Gia Luân lập thành tích, kỳ vọng bứt phá trong năm nay

Sao quốc tế 23/04/2026 16:41

Ngay sau khi công bố, phim 'Giai ngẫu thiên thành' của Nhậm Gia Luân nhanh chóng thu hút sự chú ý, với lượng đặt xem trước vượt mốc 4,1 triệu lượt, trở thành một trong những tác phẩm được mong đợi nhất tháng 4.

“Giai ngẫu thiên thành” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Tứ Lang, cùng “vũ trụ” với các tác phẩm quen thuộc như “Tam thiên nha sát” và “Niệm vô song”. Nội dung phim theo hướng tiên hiệp nhưng khai thác nhiều yếu tố “phản mô-típ”, xoay quanh câu chuyện tình yêu - định mệnh giữa hai nhân vật mang số phận đặc biệt.

Trong phim, Nhậm Gia Luân vào vai Lục Thiên Kiều - hậu duệ cuối cùng của tộc Chiến Quỷ, mang lời nguyền “ngũ bất toàn” khiến anh không cảm nhận được thế giới như người bình thường. Để hóa giải, nhân vật buộc phải trải qua năm kiếp biến đổi khắc nghiệt. Trong khi đó, Vương Hạc Nhuận đảm nhận vai Tân Mi - một nữ tu tiên có thiên phú nhưng mang số mệnh “khắc phu”, luôn bị xa lánh.

Hai con người cùng bị số phận trêu đùa đã lựa chọn kết hôn theo một giao ước mang tính toan tính. Tuy nhiên, từ một mối quan hệ lợi ích, họ dần gắn bó khi phải đối mặt với những biến cố sinh tử. Điểm nhấn của phim nằm ở tình tiết “đồng tâm chú” khiến hai nhân vật chia sẻ cảm giác đau đớn, từ đó phát triển mối quan hệ từ đối đầu đến đồng hành.

Kịch bản phim không chỉ dừng ở chuyện tình cảm mà còn mở rộng sang yếu tố quyền mưu, hành trình khám phá bí mật cổ xưa và cuộc chiến với các thế lực đen tối. Bối cảnh trải dài từ kinh thành đến sa mạc, từ tiên môn đến các bí cảnh, tạo nên không gian giàu tính sử thi.

Dự án quy tụ dàn diễn viên đông đảo, bên cạnh hai nhân vật chính còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt như Tiêu Thuấn Nghiêu, Trương Khải Doanh, Vương Dĩ Luân… cùng các diễn viên thực lực như Thành Thái Sâm, Khưu Tâm Chí. Đáng chú ý, hai diễn viên Lưu Học Nghĩa và Trịnh Nghiệp Thành cũng tham gia với vai trò khách mời, tạo liên kết với các tác phẩm trước đó trong cùng thế giới quan.

Về ê-kíp sản xuất, đạo diễn Quách Hổ - người từng đứng sau thành công của nhiều dự án cổ trang đảm nhận vai trò cầm trịch, trong khi biên kịch Triệu Na được kỳ vọng mang đến kịch bản chặt chẽ, giàu cảm xúc.

Phim của Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn

Điều khiến tác phẩm thu hút sự chú ý không phải là nội dung hấp dẫn, mà là mức điểm Douban mở màn chỉ 4.8, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng đặt vào dàn diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ lớn.

