Phim Phượng hoàng đài thượng của Nhậm Gia Luân gây thất vọng lớn vì điều này

Theo ghi nhận từ nền tảng Douban, điểm số ban đầu của phim chủ yếu chịu ảnh hưởng từ phản ứng tiêu cực xoay quanh tạo hình nhân vật nam chính.

Bộ phim cổ trang “Phượng hoàng đài thượng”, do Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm đóng chính gây thất vọng. Điều khiến tác phẩm thu hút sự chú ý không phải là nội dung hấp dẫn, mà là mức điểm Douban mở màn chỉ 4.8, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng đặt vào dàn diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ lớn.

Nhậm Gia Luân xuất hiện với gương mặt gầy hơn đáng kể so với các dự án trước, lộ vẻ hốc hác và thiếu sức sống. Lối kẻ lông mày bị nhận xét “kéo quá cao” làm tổng thể gương mặt thiếu tự nhiên, trở thành điểm gây mất thiện cảm ngay từ những khung hình đầu. Một bộ phận khán giả cho rằng, việc xây dựng phong thái “lạnh lùng - B-King” cho nhân vật Tiêu Hoán chưa đạt hiệu quả thẩm mỹ, tác động trực tiếp đến trải nghiệm xem và dẫn đến loạt đánh giá một sao, hai sao trên Douban.

Bên cạnh vấn đề tạo hình, kịch bản cũng góp phần khiến điểm đánh giá thấp. Nhiều người xem cho rằng phim sử dụng mô-típ hiểu lầm cũ kỹ, tình tiết xử lý theo hướng sắp đặt, thiếu chiều sâu tâm lý. Điều này khiến nhịp phim dù nhanh vẫn khó thuyết phục, dẫn đến hàng loạt bình luận cho rằng tác phẩm “không đủ mới” để giữ chân khán giả trong bối cảnh cạnh tranh cổ trang hiện nay.

Trong phần diễn xuất, phản hồi từ Douban cũng không mấy tích cực. Nhậm Gia Luân bị nhận xét hạn chế trong biểu cảm, ánh mắt chưa thể hiện rõ nội tâm nhân vật hoàng đế trẻ nhiều góc khuất. Bành Tiểu Nhiễm được đánh giá tròn vai ở các phân đoạn nhẹ nhàng, nhưng ở cảnh cao trào lại thiếu cảm xúc, khó tạo được sự đồng cảm.

Phượng hoàng đài thượng xoay quanh câu chuyện của Lăng Thương Thương (Bành Tiểu Nhiễm), một người mạnh mẽ, sống phóng khoáng, là chủ nhân của môn phái nghĩa hiệp Phượng Lai Các. Trái ngược với sự tự do ấy là thân phận bị vận mệnh sắp đặt.

Phim bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ giữa cô và hoàng đế trẻ Tiêu Hoán (Nhậm Gia Luân), người mang trong mình trách nhiệm nặng nề khi triều chính bị các thế lực tham tàn thao túng. Vì muốn cứu dân khỏi cảnh lầm than, Tiêu Hoán phải che giấu thân phận, dùng tên giả để đi lại trong chốn giang hồ, từ đó kết nghĩa và rồi nảy sinh tình cảm với Lăng Thương Thương.

Nội dung phim khai thác song song hai thế giới đó là giang hồ tự do mà Lăng Thương Thương luôn mong muốn và chốn cung đình đầy nghi ngờ, quyền mưu khiến Tiêu Hoán buộc phải trưởng thành sớm.

Khi bí mật được hé lộ, mối quan hệ của Lăng Thương Thương và Tiêu Hóa bị phủ bóng bởi hiểu lầm và hận thù. Tiêu Hoán vô tình sát hại sư phụ của Lăng Thương Thương, để lại trong cô nỗi đau khó nguôi và mâu thuẫn giữa tình yêu và thù hận.

Câu chuyện giữa họ tiếp tục đẩy đến cao trào khi Lăng Thương Thương trở thành hoàng hậu, phải đối diện những âm mưu hậu cung, sự thao túng của Thái hậu, đồng thời phải dẹp bỏ nỗi oán hận để đứng về phía Tiêu Hoán trong cuộc tranh đấu chống lại thế lực triều chính.

Ngay khi loạn lạc nhất, Lăng Thương Thương cũng chính là người đồng hành cùng chồng vượt qua mọi nguy hiểm, trải qua vô số thử thách để từ đó xây dựng lại niềm tin đã nứt vỡ.