Phim Phượng hoàng đài thượng của Nhậm Gia Luân gây thất vọng lớn vì điều này

Sao quốc tế 24/11/2025 20:25

Phượng Hoàng Đài Thượng vừa mới ra mắt ngày 14/11 nhưng càng chiếu càng nhận về kết quả đáng buồn. Từ lượt xem, điểm nhiệt cho tới tương tác trên mạng xã hội đều không tốt. Thời gian qua, có nhiều phim Hoa ngữ thất bại khi phát sóng nhưng riêng Phượng Hoàng Đài Thượng lại gặp mâu thuẫn nội bộ.

Bộ phim cổ trang “Phượng hoàng đài thượng”, do Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm đóng chính gây thất vọng. Điều khiến tác phẩm thu hút sự chú ý không phải là nội dung hấp dẫn, mà là mức điểm Douban mở màn chỉ 4.8, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng đặt vào dàn diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ lớn.

Theo ghi nhận từ nền tảng Douban, điểm số ban đầu của phim chủ yếu chịu ảnh hưởng từ phản ứng tiêu cực xoay quanh tạo hình nhân vật nam chính.

Nhậm Gia Luân xuất hiện với gương mặt gầy hơn đáng kể so với các dự án trước, lộ vẻ hốc hác và thiếu sức sống. Lối kẻ lông mày bị nhận xét “kéo quá cao” làm tổng thể gương mặt thiếu tự nhiên, trở thành điểm gây mất thiện cảm ngay từ những khung hình đầu. Một bộ phận khán giả cho rằng, việc xây dựng phong thái “lạnh lùng - B-King” cho nhân vật Tiêu Hoán chưa đạt hiệu quả thẩm mỹ, tác động trực tiếp đến trải nghiệm xem và dẫn đến loạt đánh giá một sao, hai sao trên Douban.

Phim Phượng hoàng đài thượng của Nhậm Gia Luân gây thất vọng lớn vì điều này - Ảnh 1

Bên cạnh vấn đề tạo hình, kịch bản cũng góp phần khiến điểm đánh giá thấp. Nhiều người xem cho rằng phim sử dụng mô-típ hiểu lầm cũ kỹ, tình tiết xử lý theo hướng sắp đặt, thiếu chiều sâu tâm lý. Điều này khiến nhịp phim dù nhanh vẫn khó thuyết phục, dẫn đến hàng loạt bình luận cho rằng tác phẩm “không đủ mới” để giữ chân khán giả trong bối cảnh cạnh tranh cổ trang hiện nay.

Trong phần diễn xuất, phản hồi từ Douban cũng không mấy tích cực. Nhậm Gia Luân bị nhận xét hạn chế trong biểu cảm, ánh mắt chưa thể hiện rõ nội tâm nhân vật hoàng đế trẻ nhiều góc khuất. Bành Tiểu Nhiễm được đánh giá tròn vai ở các phân đoạn nhẹ nhàng, nhưng ở cảnh cao trào lại thiếu cảm xúc, khó tạo được sự đồng cảm.

Phim Phượng hoàng đài thượng của Nhậm Gia Luân gây thất vọng lớn vì điều này - Ảnh 2

Phượng hoàng đài thượng xoay quanh câu chuyện của Lăng Thương Thương (Bành Tiểu Nhiễm), một người mạnh mẽ, sống phóng khoáng, là chủ nhân của môn phái nghĩa hiệp Phượng Lai Các. Trái ngược với sự tự do ấy là thân phận bị vận mệnh sắp đặt. 

Phim bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ giữa cô và hoàng đế trẻ Tiêu Hoán (Nhậm Gia Luân), người mang trong mình trách nhiệm nặng nề khi triều chính bị các thế lực tham tàn thao túng.  Vì muốn cứu dân khỏi cảnh lầm than, Tiêu Hoán phải che giấu thân phận, dùng tên giả để đi lại trong chốn giang hồ, từ đó kết nghĩa và rồi nảy sinh tình cảm với Lăng Thương Thương.

Nội dung phim khai thác song song hai thế giới đó là giang hồ tự do mà Lăng Thương Thương luôn mong muốn và chốn cung đình đầy nghi ngờ, quyền mưu khiến Tiêu Hoán buộc phải trưởng thành sớm. 

Phim Phượng hoàng đài thượng của Nhậm Gia Luân gây thất vọng lớn vì điều này - Ảnh 3

Khi bí mật được hé lộ, mối quan hệ của Lăng Thương Thương và Tiêu Hóa bị phủ bóng bởi hiểu lầm và hận thù. Tiêu Hoán vô tình sát hại sư phụ của Lăng Thương Thương, để lại trong cô nỗi đau khó nguôi và mâu thuẫn giữa tình yêu và thù hận. 

Câu chuyện giữa họ tiếp tục đẩy đến cao trào khi Lăng Thương Thương trở thành hoàng hậu, phải đối diện những âm mưu hậu cung, sự thao túng của Thái hậu, đồng thời phải dẹp bỏ nỗi oán hận để đứng về phía Tiêu Hoán trong cuộc tranh đấu chống lại thế lực triều chính.

Ngay khi loạn lạc nhất, Lăng Thương Thương cũng chính là người đồng hành cùng chồng vượt qua mọi nguy hiểm, trải qua vô số thử thách để từ đó xây dựng lại niềm tin đã nứt vỡ. 

'Phượng Hoàng Đài Thượng' lập thành tích tốt nhưng Nhậm Gia Luân gây tranh cãi

'Phượng Hoàng Đài Thượng' lập thành tích tốt nhưng Nhậm Gia Luân gây tranh cãi

Dựa trên tiểu thuyết Hoàng Hậu Của Ta, Phượng Hoàng Đài Thượng do Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm đóng chính sẽ lên sóng vào ngày 14/11.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhậm Gia Luân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Phượng Hoàng Đài Thượng' lập thành tích tốt nhưng Nhậm Gia Luân gây tranh cãi

'Phượng Hoàng Đài Thượng' lập thành tích tốt nhưng Nhậm Gia Luân gây tranh cãi

Nhậm Gia Luân có 3 dự án mới sắp chiếu sau phim "Vô ưu độ" đang tạo cơn sốt

Nhậm Gia Luân có 3 dự án mới sắp chiếu sau phim "Vô ưu độ" đang tạo cơn sốt

Vô Ưu Độ của Tống Tổ Nhi và Nhậm Gia Luân bị sửa cái kết khiến dân tình phẫn nộ

Vô Ưu Độ của Tống Tổ Nhi và Nhậm Gia Luân bị sửa cái kết khiến dân tình phẫn nộ

Vô ưu độ vẫn 'gây sốt' dù không quảng cáo, Nhậm Gia Luân được kỳ vọng ở Phượng Hoàng Đài Thượng

Vô ưu độ vẫn 'gây sốt' dù không quảng cáo, Nhậm Gia Luân được kỳ vọng ở Phượng Hoàng Đài Thượng

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi tái hiện lại nhiều cảnh phim 'Vô Ưu Độ' gây sốt

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi tái hiện lại nhiều cảnh phim 'Vô Ưu Độ' gây sốt

Vô ưu độ gây sốt dù không quảng bá, Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi lấy lại danh tiếng

Vô ưu độ gây sốt dù không quảng bá, Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi lấy lại danh tiếng

TIN MỚI NHẤT

3 năm sau ngày 'dứt áo ra đi', chồng 'từng mừng rỡ' vì vợ vô sinh bỏ đi, nay 'gục ngã' vì hối hận khi gặp lại cô

3 năm sau ngày 'dứt áo ra đi', chồng 'từng mừng rỡ' vì vợ vô sinh bỏ đi, nay 'gục ngã' vì hối hận khi gặp lại cô

Tâm sự 22 phút trước
Gặp con dâu trong khách sạn, mẹ chồng 'không nói một lời' mà lập tức 'đưa ra 50 triệu đồng

Gặp con dâu trong khách sạn, mẹ chồng 'không nói một lời' mà lập tức 'đưa ra 50 triệu đồng

Tâm sự 34 phút trước
Chồng hào hứng hẹn hò khách sạn, vừa đến nơi, anh 'rụng rời chân tay' khi đọc được 'dòng tin nhắn định mệnh' từ vợ

Chồng hào hứng hẹn hò khách sạn, vừa đến nơi, anh 'rụng rời chân tay' khi đọc được 'dòng tin nhắn định mệnh' từ vợ

Tâm sự 39 phút trước
Đang đi trên phố thì bị cô gái lạ 'tát tới tấp', tôi 'sốc ngất' và 'bàng hoàng' khi biết lý do 'lột trần' bí mật động trời của gia đình

Đang đi trên phố thì bị cô gái lạ 'tát tới tấp', tôi 'sốc ngất' và 'bàng hoàng' khi biết lý do 'lột trần' bí mật động trời của gia đình

Tâm sự 47 phút trước
sau 4 năm 'ngậm ngùi' nhìn người yêu đi lấy chồng, tôi 'sốc ngất' khi phát hiện 'việc làm khủng khiếp' mà cô ấy đã thực hiện

sau 4 năm 'ngậm ngùi' nhìn người yêu đi lấy chồng, tôi 'sốc ngất' khi phát hiện 'việc làm khủng khiếp' mà cô ấy đã thực hiện

Tâm sự 59 phút trước
Chỉ một câu hỏi vô tình, tôi và chồng bạn thân 'bật ngửa' khi phát hiện cả hai đều bị 'cắm sừng

Chỉ một câu hỏi vô tình, tôi và chồng bạn thân 'bật ngửa' khi phát hiện cả hai đều bị 'cắm sừng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Lấy chồng có con riêng, tôi 'sống trong sợ hãi' khi 'bóng trắng lấp ló' trước cửa nhà hằng đêm

Lấy chồng có con riêng, tôi 'sống trong sợ hãi' khi 'bóng trắng lấp ló' trước cửa nhà hằng đêm

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Lưu Vũ Ninh bị fan cuồng gọi điện quấy rối khi đang phát trực tiếp

Lưu Vũ Ninh bị fan cuồng gọi điện quấy rối khi đang phát trực tiếp

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Chị dâu có 3 con vẫn đòi nhận con nuôi, tôi 'lén đi xét nghiệm ADN' thì bị 'đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà

Chị dâu có 3 con vẫn đòi nhận con nuôi, tôi 'lén đi xét nghiệm ADN' thì bị 'đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Đang ăn cơm thì bên nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vứt luôn bát lao đi, tôi 'bàng hoàng tột độ' khi thấy 'hành động khó tin' anh làm

Đang ăn cơm thì bên nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vứt luôn bát lao đi, tôi 'bàng hoàng tột độ' khi thấy 'hành động khó tin' anh làm

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Vũ Ninh bị fan cuồng gọi điện quấy rối khi đang phát trực tiếp

Lưu Vũ Ninh bị fan cuồng gọi điện quấy rối khi đang phát trực tiếp

Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng

Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng

Dịch Dương Thiên Tỉ làm nên lịch sử tại Kim Kê 2025, tiếp tục ra phim điện ảnh mới

Dịch Dương Thiên Tỉ làm nên lịch sử tại Kim Kê 2025, tiếp tục ra phim điện ảnh mới

Triệu Lộ Tư được công ty mới nâng đỡ, nhưng phải đáp ứng một yêu cầu khắt khe

Triệu Lộ Tư được công ty mới nâng đỡ, nhưng phải đáp ứng một yêu cầu khắt khe

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc lập kỷ lục khi vừa phát sóng

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc lập kỷ lục khi vừa phát sóng

Đường Yên cùng La Tấn tiễn bố chồng về nơi an nghỉ, đập tan tin đồn 'tuyệt tình' không đến

Đường Yên cùng La Tấn tiễn bố chồng về nơi an nghỉ, đập tan tin đồn 'tuyệt tình' không đến