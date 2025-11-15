'Phượng Hoàng Đài Thượng' lập thành tích tốt nhưng Nhậm Gia Luân gây tranh cãi

Dựa trên tiểu thuyết Hoàng Hậu Của Ta, Phượng Hoàng Đài Thượng do Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm đóng chính sẽ lên sóng vào ngày 14/11.

Bộ phim cổ trang Phượng Hoàng Đài Thượng đánh dấu màn kết hợp đáng mong chờ giữa Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm. Phim bắt đầu lên sóng trên Youku từ ngày 14/11. Cặp đôi chính đều được mệnh danh là "chiến thần BE", đã từng ghi dấu ấn mạnh mẽ bởi số phận bi thương của nhân vật trước đó. 

Khi dự án lên sóng, phim ghi nhận nhiều phản hồi trái chiều từ khán giả, đặc biệt liên quan đến tạo hình của nam diễn viên Nhậm Gia Luân. Một số hình ảnh cắt ra từ phim gây chú ý khi nam nghệ sĩ xuất hiện với gương mặt được cho là gầy sút rõ rệt, lộ vẻ hốc hác và thiếu sức sống.

'Phượng Hoàng Đài Thượng' lập thành tích tốt nhưng Nhậm Gia Luân gây tranh cãi - Ảnh 1

Bên cạnh đó, đường kẻ lông mày trong tạo hình cổ trang bị nhận xét “kéo quá cao”, tạo cảm giác mất tự nhiên. Một bộ phận người xem cho rằng ê-kíp trang điểm cố hướng đến phong cách nhân vật mạnh mẽ kiểu “B-King” (ngầu, lạnh lùng), nhưng hiệu ứng đạt được không như mong đợi, thậm chí khiến khán giả khó tập trung vào mạch phim. Những nhận xét này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Dù vấp phải ý kiến trái chiều về diện mạo nam chính, Phượng Hoàng Đài Thượng vẫn ghi nhận kết quả khả quan trong ngày đầu phát sóng. Theo số liệu Khốc Vân, rating trung bình tập 1 đạt 0,2218%, cao nhất (peak) 0,2900%, đứng thứ 3 trong số các phim phát sóng cùng khung giờ trên nền tảng truyền hình địa phương (không tính CCTV).

Chỉ số thịnh vượng (Datawin) trong ngày 14.11 của phim đạt 1,215, đứng thứ 8 toàn mạng. Trên nền tảng Youku - đơn vị phát hành trực tuyến, nhiệt độ phim tăng nhanh, vượt 6.500 điểm chỉ sau hơn 40 phút phát sóng, chạm 6.666 điểm sau hơn 105 phút và đạt 6.830 điểm vào 11h (giờ Trung Quốc) cùng ngày.

'Phượng Hoàng Đài Thượng' lập thành tích tốt nhưng Nhậm Gia Luân gây tranh cãi - Ảnh 2

Về mặt thương mại, 4 tập đầu ghi nhận 4 thương hiệu tham gia, tổng cộng 14 quảng cáo với thời lượng 152 giây - mức được đánh giá là trung bình so với mặt bằng phim chiếu mạng của Youku.

Trong khi tạo hình gây tranh luận, phần kịch bản và nhịp phim lại nhận nhiều phản hồi tích cực. Khán giả cho rằng tình tiết được triển khai nhanh, kịch tính và đúng phong cách cổ trang, ngôn tình. Nhiều người xem đánh giá các yếu tố hài hước, cưỡng ép yêu, cùng mô-típ “đông cung như cũ” được xử lý dễ theo dõi, phù hợp khán giả yêu thích dòng phim giải trí.

Vô Ưu Độ của Tống Tổ Nhi và Nhậm Gia Luân bị sửa cái kết khiến dân tình phẫn nộ

Vô Ưu Độ của Tống Tổ Nhi và Nhậm Gia Luân bị sửa cái kết khiến dân tình phẫn nộ

Vô Ưu Độ từng được kỳ vọng rất lớn ngay từ khi mới lên sóng, khi sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng cùng kịch bản mới lạ, bối cảnh đẹp mắt. Đặc biệt, phim đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Tống Tổ Nhi sau thời gian dài bị phong sát vì trốn thuế. Tuy nhiên, càng về cuối, bộ phim lại gây tranh cãi dữ dội, đặc biệt là khi bước vào những tập cuối cùng với cái kết đầy bi thương và ấm ức.

