Nữ diễn viên nổi tiếng phát ngôn gây sốc khi 'cưới và ly hôn chỉ trong 3 ngày'

Triệu Anh Tử bất ngờ tuyên bố trong một buổi phát trực tiếp rằng cô và Tưởng Nghị có "cuộc hôn nhân thử nghiệm 3 ngày". Cả hai cầu hôn, cưới và chia tay chỉ trong 3 ngày. Cô thậm chí ví von mối quan hệ này là "thử mặt nạ trước khi mua, nếu không hợp, chỉ cần xé bỏ". Phát ngôn này lập tức gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, điều đáng nói là vào 20/12/2025, bạn thân của Triệu Anh Tử tiết lộ trong một buổi phát trực tiếp rằng nữ diễn viên đang theo đuổi Tưởng Nghị, nhưng bị đối phương từ chối: "Hãy tự kiềm chế đi". Cùng lúc, một đoạn video ghi lại cảnh Triệu Anh Tử khoác tay và chạm vai Tưởng Nghị cũng lan truyền. Trong video, Tưởng Nghị đút tay vào túi quần, quay mặt sang một bên và nhìn đi chỗ khác. Biểu cảm của Tưởng Nghị được cho là khá ngượng ngùng và không thoải mái.

Chưa dừng ở đó, đêm Giáng sinh, ngày 25/12/2025, Triệu Anh Tử bất ngờ đăng tải một video lên mạng xã hội. Trong video, Tưởng Nghị quỳ gối, tay cầm nhẫn kim cương, cầu hôn nữ diễn viên. Nhạc nền của video là bài hát hợp tác từ 13 năm trước của 2 người, mang tên Vì tình yêu, đẹp biết bao.

Theo dõi toàn bộ sự việc trên, cộng đồng mạng cho rằng Triệu Anh Tử lại chiêu trò, muốn gây sự chú ý. Chưa kể, cộng đồng mạng chỉ ra video cầu hôn của nữ diễn viên có rất nhiều lỗi. Cử chỉ của Tưởng Nghị cứng nhắc. Anh tránh giao tiếp bằng mắt với Triệu Anh Tử. Chiếc nhẫn anh tặng thậm chí không đúng cỡ, tuột khỏi ngón tay nữ diễn viên. Điều đó càng khiến khán giả cho rằng cả 2 cố tình chiêu trò để đánh bóng tên tuổi.

Đây không phải lần đầu tiên cô sử dụng chuyện tình cảm để tạo sự chú ý. Ngoài ra, nữ diễn viên thường xuyên có những phát ngôn gây tranh cãi. Trong một buổi livestream hồi tháng 3/2025, Triệu Anh Tử chia sẻ bản thân đang hẹn hò.

Chưa kể, nữ diễn viên tự hào cho biết bạn trai là người trong giới giải trí, ngoại hình ưa nhìn và có sức ảnh hưởng. Song, danh tính bạn trai Triệu Anh Tử vẫn là bí ẩn. Thời gian sau, cô lại khiến khán giả bối rối khi chỉ trích bạn trai. Sau đó, Triệu Anh Tử diện đầm xuyên thấu trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes nhưng tạo dáng quá lâu dẫn đến việc nhân viên điều phối phải trực tiếp nhắc nhở.

Sinh năm 1990, Triệu Anh Tử là diễn viên, ca sĩ, tham gia nhiều dự án truyền hình lẫn điện ảnh. Một số tác phẩm nổi bật có thể kể đến Tân phật sống Tế Công, Thần điêu đại hiệp (2014), Võ thần Triệu Tử Long, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Thế nhưng, tên tuổi Triệu Anh Tử còn gắn liền với thị phi bởi loạt chiêu trò đánh bóng tên tuổi.