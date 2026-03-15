Vợ và con gái Châu Du Dân hiếm hoi lộ diện cổ vũ

Sao quốc tế 15/03/2026 06:15

Châu Du Dân và các thành viên của nhóm F4 vừa có show diễn ở Thâm Quyến vào ngày 12/3.

Dưới hàng ghế khán giả, Dụ Hồng Uyên và con gái nam nghệ sĩ gây chú ý khi đến ủng hộ Châu Du Dân. Con gái Châu Du Dân đeo khẩu trang che kín mặt. Đây là lần hiếm hoi cả hai xuất hiện nơi đông người. Theo ghi nhận, Châu Du Dân vui mừng khi nhìn thấy vợ con. Anh vẫy tay và làm các động tác như "thả tim" hướng về phía người thân.

Dụ Hồng Uyên được nhiều fan của Châu Du Dân nhận ra. Khi một người hâm mộ mong được chụp ảnh cùng, vợ nam nghệ sĩ vui vẻ đồng ý. Cô còn ôm lấy fan nữ. Dụ Hồng Uyên nhận nhiều lời khen về sắc vóc. Cô diện trang phục trẻ trung, năng động.

Vợ và con gái Châu Du Dân hiếm hoi lộ diện cổ vũ - Ảnh 1

Châu Du Dân sinh năm 1981, từng là mỹ nam nổi tiếng khắp châu Á sau thành công của bộ phim Vườn sao băng, Cơn lốc tình yêu, Chiến thần, Liệt hỏa như ca, Kẻ truy đuổi hung thủ... Anh từng là thành viên của nhóm F4 Đài Loan, cùng Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Chu Hiếu Thiên.

Châu Du Dân và Dụ Hồng Uyên kết hôn năm 2015. Sau khi kết hôn, Hồng Uyên từ bỏ công việc MC, rời showbiz để dành thời gian chăm sóc gia đình. Họ có một con gái song giữ kín danh tính.

Vợ và con gái Châu Du Dân hiếm hoi lộ diện cổ vũ - Ảnh 2

Nói về lý do kín tiếng về hôn nhân, tài tử Vườn sao băng chia sẻ vợ chồng anh muốn bảo vệ đời tư để tránh thị phi. Ngôi sao cho biết luôn dặn Dụ Hồng Uyên không tiết lộ chuyện gia đình, kể cả với bạn bè.

"Hồng Uyên là người đơn giản. Tính cách này của cô ấy có thể bị người khác lợi dụng. Dạo trước, Hồng Uyên tham gia chương trình radio và vô tình nói ra chuyện chúng tôi từng tranh cãi kịch liệt vì bất đồng quan điểm nuôi con. Sau đó, việc này bị dư luận thổi phồng thành nhiều tin tức tiêu cực, gây phiền phức cho gia đình", nam diễn viên nói.

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