Dương Mịch bị bỏng mặt vì sử dụng mặt nạ hơi nước

Sao quốc tế 29/04/2026 12:42

Dương Mịch khiến fan lo lắng khi tiết lộ việc bị bỏng vì sử dụng mặt nạ hơi nước.

Mới đây, nữ diễn viên Dương Mịch đăng một bài trên mạng xã hội với dòng trạng thái: “EP72: Mặt nạ hơi nước cắn tôi”. Trong ảnh, phía dưới hai mắt của cô xuất hiện rõ hai vết đỏ. Dương Mịch miêu tả hài hước theo phong cách phim ngắn giật gân là mặt nạ hơi nước “cắn” mình, nhưng thực chất nữ diễn viên đã bị bỏng khi sử dụng phương pháp làm đẹp này.

Ngay khi tin tức lan truyền, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng, hàng loạt bình luận hỏi về tình trạng hiện tại của Dương Mịch. Phía phòng làm việc và đại diện của nữ diễn viên nhanh chóng phản hồi rằng, “vết thương đã được xử lý chuyên nghiệp”, trấn an mọi người đừng quá lo.

Dương Mịch bị bỏng mặt vì sử dụng mặt nạ hơi nước - Ảnh 1

Sự cố của Dương Mịch đã khiến cụm từ “bỏng nhiệt độ thấp” leo thẳng lên top tìm kiếm trên mạng xã hội, đồng thời kéo theo rất nhiều cư dân mạng chia sẻ trải nghiệm giống nữ diễn viên.

Sau đó, nữ diễn viên Trương Hinh Dư cũng để lại bình luận cho biết mình từng gặp tình trạng tương tự: “Đây là bỏng nhiệt độ thấp, nhất định phải cẩn thận”, cô nói.

Theo QQ, “bỏng nhiệt độ thấp” thực chất giống trường hợp “luộc ếch trong nước ấm”. Mặt nạ hơi nước tỏa nhiệt liên tục, đặc biệt là những sản phẩm kém chất lượng, nhiệt độ có thể vượt quá 50°C. Nhiều người lại đeo suốt cả đêm, khiến da tiếp xúc với nguồn nhiệt quá lâu, dễ dẫn đến bị bỏng.

Dương Mịch bị bỏng mặt vì sử dụng mặt nạ hơi nước - Ảnh 2

Đáng nói hơn, vùng da quanh mắt rất mỏng, chỉ khoảng 0,5 mm, lại nhiều dây thần kinh, nên khi nhiệt thấm vào dễ gây đỏ, sưng, bong tróc, thậm chí tổn thương sâu.

Các chuyên gia đã khuyến cáo, mỗi lần chỉ nên đeo mặt nạ hơi nước không quá 20 phút, tuyệt đối không đeo qua đêm; khi mua nên chọn thương hiệu uy tín, nhiệt độ nên ở mức 41-46°C.

Nếu chẳng may bị bỏng, cách xử lý khẩn cấp là lập tức xối nước mát 15-20°C trong 15-30 phút; tuyệt đối không dùng mẹo dân gian, bôi các loại thuốc không rõ nguồn gốc, hay chườm đá trực tiếp; trường hợp nặng thì nên đến bệnh viện ngay.

Hiện Dương Mịch đang tập trung quay bộ phim cổ trang Hoa ngữ “Giang sơn đại đồng”. Vì vậy, người hâm mộ lo rằng, việc bị bỏng mặt sẽ ảnh hưởng đến tiến trình ghi hình.

Đặc biệt, các nhân vật cổ trang thường phải trang điểm kỹ càng, nên nữ diễn viên có thể sẽ gặp khó khăn khi mặt bị bỏng.

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