Dương Mịch tận tâm khi làm việc với đạo diễn và ê-kíp đến 3 giờ sáng

Sao quốc tế 30/03/2026 18:15

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đạo diễn Lưu Dương, thuật ngữ 'diễn viên câu view' một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận.

Mới đây, đạo diễn Lưu Dương bất ngờ dành lời khen ngợi cho nữ diễn viên Dương Mịch, nhấn mạnh sự tận tâm và chuyên nghiệp của cô trên phim trường.

Được biết, trong quá trình thực hiện bộ phim cổ trang "Sinh vạn vật", Dương Mịch đã làm việc cùng ê-kíp đến 3-4 giờ sáng để hoàn thiện một cảnh quay dài gần 3 trang kịch bản. Đây là cảnh "uống rượu trên núi", vừa đòi hỏi diễn xuất tinh tế của nhân vật Ninh Tú Tú, một phụ nữ mang thai, vừa phải thể hiện đấu tranh tâm lý nội tâm phức tạp.

"Nếu tất cả những người nổi tiếng đều tận tâm và có thể nhập vai tốt như vậy, tại sao chúng ta không tận dụng họ? Đây chính là lợi thế của bộ phim này; đạo diễn không thể nào vui hơn," Lưu Dương chia sẻ, trực tiếp gọi Dương Mịch là "ngôi sao được săn đón và tận tâm".

Trong buổi họp kéo dài từ tối đến rạng sáng, Dương Mịch đã chủ động tham gia mọi khía cạnh: từ động cơ nhân vật, logic từng câu thoại cho đến thiết kế đạo cụ. Cô cùng ê-kíp quyết định thay thế "cuộc thi uống rượu" hời hợt bằng một "cuộc chiến tâm lý" cường độ cao, nhằm làm nổi bật trí thông minh và sự tỉnh táo của nhân vật.

Ngoài những nỗ lực trên phim trường, Dương Mịch còn chủ động trải nghiệm cuộc sống nông thôn trước khi quay, để hiểu rõ tâm thế và bối cảnh của nhân vật. Sự tận tâm này biến "sự nổi tiếng" thành năng lượng chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng tổng thể của bộ phim.

Đạo diễn Lưu Dương nhấn mạnh quan điểm: "Tôi không từ chối thần tượng, cũng không từ chối các ngôi sao câu view; điều tôi từ chối là khi họ 'chỉ biết câu view'."

Hành động của Dương Mịch một lần nữa chứng minh rằng sự nổi tiếng và tài năng không loại trừ lẫn nhau. Thông qua ví dụ này, đạo diễn kêu gọi ngành công nghiệp điện ảnh nhìn nhận lại giá trị thực sự của diễn viên: tận dụng sự nổi tiếng, nhưng đồng thời phải tôn trọng nghệ thuật và trách nhiệm với vai diễn.

Cuối cùng, việc một diễn viên sẵn sàng làm việc đến 3 giờ sáng không chỉ là cống hiến cá nhân, mà còn là thông điệp rõ ràng đối với toàn ngành: khi tài năng thực sự đi đôi với danh tiếng, thị trường sẽ dần thay đổi cách nhìn và lựa chọn, hướng tới những sản phẩm chất lượng và bền vững hơn.

Dương Mịch tuyên bố 'đanh thép' chen vào hôn nhân của người khác là sai trái

Dương Mịch tuyên bố 'đanh thép' chen vào hôn nhân của người khác là sai trái

Thái độ Dương Mịch không né tránh, không mập mờ, không “tiêu chuẩn kép”, mà thẳng thắn chỉ ra giới hạn cơ bản nhất trong tình cảm của Dương Mịch khiến nhiều người cho rằng, đây mới là thái độ mà một người nổi tiếng nên có.

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Mẹ chồng lén lút rời nhà mỗi đêm lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo và "chết lặng" trước cảnh tượng trong căn phòng bí mật

Mẹ chồng lén lút rời nhà mỗi đêm lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo và "chết lặng" trước cảnh tượng trong căn phòng bí mật

Sau ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình sự nghiệp lên hương

Sau ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình sự nghiệp lên hương

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn "trai lạ" về tâm sự ồn ào, tôi vừa định sang nhắc nhở thì "chết đứng" khi nhìn rõ mặt người đàn ông

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn "trai lạ" về tâm sự ồn ào, tôi vừa định sang nhắc nhở thì "chết đứng" khi nhìn rõ mặt người đàn ông

12h đêm thấy giúp việc diện đồ nóng bỏng lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy người đàn ông đợi sẵn

12h đêm thấy giúp việc diện đồ nóng bỏng lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy người đàn ông đợi sẵn

Sau 2 năm cắt đứt liên lạc, giữa lúc bạo bệnh tôi lấy hết can đảm gọi cho chồng cũ để rồi bật khóc nức nở khi nghe giọng nói ấy

Sau 2 năm cắt đứt liên lạc, giữa lúc bạo bệnh tôi lấy hết can đảm gọi cho chồng cũ để rồi bật khóc nức nở khi nghe giọng nói ấy

Cửa phòng tân hôn vừa khép, mẹ chồng đột ngột xông vào nói đúng một câu khiến nàng dâu thu dọn hành lý ly hôn ngay sáng sớm

Cửa phòng tân hôn vừa khép, mẹ chồng đột ngột xông vào nói đúng một câu khiến nàng dâu thu dọn hành lý ly hôn ngay sáng sớm

Bắt quả tang chồng "tằng tịu" ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà tung "đòn chí mạng" khiến anh trắng tay sau 1 đêm

Bắt quả tang chồng "tằng tịu" ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà tung "đòn chí mạng" khiến anh trắng tay sau 1 đêm

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

Màn "trả đũa" đỉnh cao: Cô em chồng thích đâm chọc bị tôi "chặn họng" bằng một bí mật kinh hoàng

Màn "trả đũa" đỉnh cao: Cô em chồng thích đâm chọc bị tôi "chặn họng" bằng một bí mật kinh hoàng

Tử vi thứ Ba 31/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 31/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

