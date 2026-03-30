Dương Mịch tận tâm khi làm việc với đạo diễn và ê-kíp đến 3 giờ sáng

Được biết, trong quá trình thực hiện bộ phim cổ trang "Sinh vạn vật", Dương Mịch đã làm việc cùng ê-kíp đến 3-4 giờ sáng để hoàn thiện một cảnh quay dài gần 3 trang kịch bản. Đây là cảnh "uống rượu trên núi", vừa đòi hỏi diễn xuất tinh tế của nhân vật Ninh Tú Tú, một phụ nữ mang thai, vừa phải thể hiện đấu tranh tâm lý nội tâm phức tạp.

Mới đây, đạo diễn Lưu Dương bất ngờ dành lời khen ngợi cho nữ diễn viên Dương Mịch, nhấn mạnh sự tận tâm và chuyên nghiệp của cô trên phim trường.

"Nếu tất cả những người nổi tiếng đều tận tâm và có thể nhập vai tốt như vậy, tại sao chúng ta không tận dụng họ? Đây chính là lợi thế của bộ phim này; đạo diễn không thể nào vui hơn," Lưu Dương chia sẻ, trực tiếp gọi Dương Mịch là "ngôi sao được săn đón và tận tâm".

Trong buổi họp kéo dài từ tối đến rạng sáng, Dương Mịch đã chủ động tham gia mọi khía cạnh: từ động cơ nhân vật, logic từng câu thoại cho đến thiết kế đạo cụ. Cô cùng ê-kíp quyết định thay thế "cuộc thi uống rượu" hời hợt bằng một "cuộc chiến tâm lý" cường độ cao, nhằm làm nổi bật trí thông minh và sự tỉnh táo của nhân vật.

Ngoài những nỗ lực trên phim trường, Dương Mịch còn chủ động trải nghiệm cuộc sống nông thôn trước khi quay, để hiểu rõ tâm thế và bối cảnh của nhân vật. Sự tận tâm này biến "sự nổi tiếng" thành năng lượng chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng tổng thể của bộ phim.

Đạo diễn Lưu Dương nhấn mạnh quan điểm: "Tôi không từ chối thần tượng, cũng không từ chối các ngôi sao câu view; điều tôi từ chối là khi họ 'chỉ biết câu view'."

Hành động của Dương Mịch một lần nữa chứng minh rằng sự nổi tiếng và tài năng không loại trừ lẫn nhau. Thông qua ví dụ này, đạo diễn kêu gọi ngành công nghiệp điện ảnh nhìn nhận lại giá trị thực sự của diễn viên: tận dụng sự nổi tiếng, nhưng đồng thời phải tôn trọng nghệ thuật và trách nhiệm với vai diễn.

Cuối cùng, việc một diễn viên sẵn sàng làm việc đến 3 giờ sáng không chỉ là cống hiến cá nhân, mà còn là thông điệp rõ ràng đối với toàn ngành: khi tài năng thực sự đi đôi với danh tiếng, thị trường sẽ dần thay đổi cách nhìn và lựa chọn, hướng tới những sản phẩm chất lượng và bền vững hơn.