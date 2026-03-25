Dương Mịch tuyên bố 'đanh thép' chen vào hôn nhân của người khác là sai trái

Nữ diễn viên thẳng thắn nói: “Chen vào hôn nhân của người khác là sai, không có bất kỳ chỗ nào để tẩy trắng”. Câu nói ngay lập tức gây bùng nổ thảo luận trên mạng xã hội; quan điểm rõ ràng, tỉnh táo khiến Dương Mịch ghi điểm với vô số khán giả.

Trong một cuộc phỏng vấn công khai, Dương Mịch đã trực tiếp bày tỏ quan điểm về ranh giới trong tình yêu - hôn nhân.

Từ trước đến nay, giới giải trí luôn tồn tại nhiều tranh cãi xoay quanh ranh giới tình cảm. Có người dùng lý do “không thể kiểm soát bản thân” để bao biện cho sai lầm, có người viện cớ “yêu cầu kịch bản” để làm mờ chuẩn mực đạo đức, thậm chí còn có người tô vẽ hành vi của “người thứ ba” thành “dũng cảm theo đuổi tình yêu”.

Thái độ cô không né tránh, không mập mờ, không “tiêu chuẩn kép”, mà thẳng thắn chỉ ra giới hạn cơ bản nhất trong tình cảm của Dương Mịch khiến nhiều người cho rằng, đây mới là thái độ mà một người nổi tiếng nên có.

Trước những vấn đề gây tranh cãi như vậy, Dương Mịch không né tránh hay chạy theo dư luận, cô đưa ra lập trường dứt khoát: phá hoại gia đình người khác, làm tổn thương người vô tội, dù với lý do gì cũng là sai lầm không thể tha thứ.

Là một ngôi sao hàng đầu luôn đứng giữa tâm điểm chú ý, mỗi phát ngôn của Dương Mịch đều bị soi xét kỹ lưỡng, nhưng cô vẫn giữ được sự tỉnh táo hiếm có.

Cô phân biệt rõ giữa vai diễn và đời thực, nhấn mạnh rằng nghệ thuật có thể thể hiện sự phức tạp của con người, nhưng chuẩn mực xã hội không thể bị đảo lộn, và ranh giới hôn nhân không thể bị phá vỡ. Những lời này không chỉ đúng đắn mà còn góp phần định hướng quan điểm tình cảm cho giới trẻ.

Sau khi bài phỏng vấn lan truyền, cư dân mạng đồng loạt ủng hộ Dương Mịch. Truyền thông Trung Quốc cho rằng, việc Dương Mịch được yêu thích không chỉ vì ngoại hình hay năng lực, mà còn bởi tính cách thẳng thắn, phân biệt đúng sai rõ ràng, dám nói sự thật.

Thực tế, từ khi ra mắt đến nay, mỹ nhân sinh năm 1986 luôn sống độc lập và rõ ràng. Trong tình cảm, cô đề cao sự tôn trọng và trách nhiệm; trong sự nghiệp, cô tập trung nỗ lực; trước tranh cãi, cô không tự tiêu hao năng lượng, cũng không biện minh quá nhiều.

Lần lên tiếng này càng cho thấy ý thức trách nhiệm của cô với tư cách người của công chúng.