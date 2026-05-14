Trương Mạn Ngọc 'gây bão' cõi mạng nhờ làm nông dân

Sao quốc tế 14/05/2026 21:13

Theo truyền thông Trung Quốc, ở tuổi 61, nữ diễn viên Trương Mạn Ngọc không cạnh tranh danh tiếng, không mua từ khóa hot trên mạng, vậy mà chỉ trong 9 tháng đã thu hút tới 1,6 triệu người theo dõi nhờ… trồng rau.

Trong vlog đăng tải gần đây, “ảnh hậu” quốc tế Trương Mạn Ngọc từng khiến thảm đỏ Cannes kinh ngạc đã xuất hiện với gương mặt không trang điểm, tay lấm đầy bùn để đào khoai môn trên ban công biệt thự, hoàn toàn xé bỏ lớp “hào nhoáng” của giới giải trí.

Cô không ngồi trong căn biệt thự xa hoa để thưởng trà chiều, mà lại ngồi xổm ngoài sân thượng rộng của căn nhà ở Hong Kong (Trung Quốc). Ở nơi “tấc đất tấc vàng” này, Trương Mạn Ngọc không biến nó thành khu vườn kiểu mẫu dành cho người nổi tiếng, mà bày kín những chậu cây lớn, bên trong trồng đầy khoai môn xanh tốt.

Nữ minh tinh thao tác vô cùng nhanh nhẹn, dùng kéo tỉa gọn gàng những chiếc lá khoai môn um tùm. Sau đó, khi moi được vài củ khoai môn tròn mẩy từ trong đất ra, trên gương mặt Trương Mạn Ngọc hiện lên nụ cười thuần khiết. Trong phần chú thích video, cô còn viết: “Tôi làm “nông dân thành thị” hơn 7 năm rồi, vậy mà chẳng hiểu sao mỗi lần thu hoạch vẫn thấy phấn khích đến thế!”.

Việc Trương Mạn Ngọc làm “nông dân thành thị” hoàn toàn không phải để làm màu. Từ 7 năm trước, cô đã trải nghiệm cuộc sống nông trại tại trang viên ở vùng nông thôn Bordeaux, Pháp. Khi đó, nữ diễn viên tự mình trèo thang hái sung, chui vào chuồng gà nhặt trứng. Cô từng cảm thán rằng, trước đây cứ nghĩ làm nông là chuyện rất lãng mạn, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm mới biết vất vả thế nào.

Kể từ khi gia nhập mạng xã hội Xiaohongshu vào tháng 8.2025, video đầu tiên của Trương Mạn Ngọc đã nhận được 880.000 lượt thích. Chỉ trong 9 tháng ngắn ngủi, lượng người theo dõi của cô vượt mốc 1,6 triệu lượt theo dõi.

Trương Mạn Ngọc sinh năm 1964. Năm 18 tuổi, cô đoạt giải Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc), sau đó ký hợp đồng với đài TVB, chính thức hoạt động trong giới giải trí.

Thời hoàng kim, Trương Mạn Ngọc từng đóng 12 phim điện ảnh và truyền hình trong một năm. Cô là một trong những biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh xứ hương cảng, được xếp vào hàng “tứ đại mỹ nhân” thập niên 1980-1990, bên cạnh Lâm Thanh Hà, Vương Tổ Hiền, Chung Sở Hồng.

Trong suốt sự nghiệp, nữ diễn viên hợp tác với nhiều ngôi sao tên tuổi như Lương Triều Vỹ, Thành Long, Lưu Đức Hoa, Lê Minh... Cô ghi dấu ấn qua những tác phẩm kinh điển như “A Phi chính truyện”, “Nguyễn Linh Ngọc”, “Đông Tà Tây Độc”, "Điềm Mật Mật", “Vượng giác ca môn”, “Tâm trạng khi yêu”, “2046”, “Anh hùng”, "Clean"…

Từ năm 2013, Trương Mạn Ngọc dần rút lui khỏi màn ảnh, chuyển sang sáng tác và biên tập âm nhạc. Gần đây, cô trở thành gương mặt được chú ý trên mạng xã hội khi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường giản dị.

Choáng váng với vẻ ngoài của huyền thoại nhan sắc Trương Mạn Ngọc

Choáng váng với vẻ ngoài của huyền thoại nhan sắc Trương Mạn Ngọc

Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả, Trương Mạn Ngọc luôn gắn liền với hình ảnh một biểu tượng nhan sắc và tài năng của điện ảnh Hoa ngữ. Từ những vai diễn kinh điển trên màn ảnh rộng đến loạt giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế, bà từng được xem là chuẩn mực của vẻ đẹp lẫn diễn xuất.

