'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc gây bất ngờ sau 13 năm giải nghệ

Cô dự định thực hiện các video để chia sẻ nhiều hơn về bản thân, như những sự việc mới xảy ra, điều vui, có ích, điều cần học hoặc những điều kỳ cục.

Vừa qua, Trương Mạn Ngọc vào danh sách chủ đề nổi bật trên Weibo, Douyin. Một vài người bạn hỏi Mạn Ngọc vì sao sử dụng mạng xã hội, cô không nghĩ ra lý do hợp lý. "Nhưng không sao, rất nhiều sự việc đều không cần đáp án. Sự đúng lúc mang tính cá nhân, khi bạn cảm thấy thích hợp, đó chính là sự đúng lúc", diễn viên nói.

Trương Mạn Ngọc ở ẩn từ khi ngừng đóng phim năm 2012. Hơn 10 năm qua, cô chỉ xuất hiện công khai đôi ba lần, không tiết lộ đời tư. Thi thoảng, paparazzi ghi hình ảnh đời thường của Trương Mạn Ngọc, dấy nhiều bàn tán. Một số blogger nói diễn viên sống đơn độc, buồn bã và tàn tạ.

Theo Mingpao, diễn viên sống ở cả châu Âu và Hong Kong, dành thời gian du lịch. Cô thường đạp xe ngắm công viên, đường phố, chơi với thú cưng. Diễn viên cho biết dù gặp gỡ bạn bè hay một mình, cô đều tận hưởng từng khoảnh khắc và hiểu được ý nghĩa của câu "sống cho hiện tại". Diễn viên cảm thấy thực sự hiểu được bản thân, biết mình thích và không thích làm gì, nhờ vậy cuộc sống nhẹ nhõm, thoải mái hơn trước. Cô tìm được niềm vui từ những điều nhỏ nhất xung quanh.

Trương Mạn Ngọc bận rộn với những kế hoạch học tập, rèn luyện riêng. Cô rèn kỹ năng thanh nhạc, tập gym, học cách làm nến, xà phòng thân thiện môi trường để tặng bạn bè.

Trên trang Famous, minh tinh nói nghỉ đóng phim để cảm nhận cuộc sống một cách chân thực nhất, làm tâm hồn phong phú hơn, làm những điều chưa từng thử. Trước đây cô không tiêu xài hoang phí, tích cóp đủ để nghỉ hưu, làm điều mình thích.

Mạn Ngọc không công khai đời sống tình cảm. Cô từng yêu nhiều người, trong đó có đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, doanh nhân Tống Học Kỳ, doanh nhân người Pháp Guillaume Brochard. Cô kết hôn với đạo diễn Pháp Olivier Assayas năm 1998, ly hôn sau ba năm. Diễn viên nói: "Kết hôn làm tôi nhận ra, mình hoàn toàn không phù hợp hôn nhân".

Cô gia nhập đài TVB năm 1983 sau khi giành ngôi Á hậu cuộc thi Miss Hong Kong. Cùng năm, Mạn Ngọc thi Miss World và lọt vào top 15. Ở TVB, người đẹp lưu dấu ấn qua Cảnh sát mới ra trường (Police Cadet), Võ lâm thế gia.

Ttrong mảng điện ảnh, Trương Mạn Ngọc xây dựng nhiều hình tượng nghệ thuật đặc sắc ở cả thể loại cổ trang lẫn hiện đại như Tân Long Môn khách sạn, Thanh Xà, Đông Tà Tây Độc, Anh hùng, Nguyễn Linh Ngọc, Tâm trạng khi yêu, Điềm mật mật, Clean. Minh tinh thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2004, nhờ phim Clean của đạo diễn Olivier Assayas.