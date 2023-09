Trương Mạn Ngọc biến những trang phục đời thường trở thành kinh điển trên màn ảnh

Trên phim, Trương Mạn Ngọc có thể biến những trang phục giản dị đời thường như sườn xám, trang phục cổ trang trở nên kinh điển. Cụ thể, trong bộ phim "In The Mood For Love" (Tâm trạng khi yêu), của đạo diễn Vương Gia Vệ, Trương Mạn Ngọc vào vai Chan có tình cảm với nam chính do Lương Triều Vỹ đảm nhận.