Trương Mạn Ngọc biến những trang phục đời thường trở thành kinh điển trên màn ảnh

Sao quốc tế 26/09/2023 12:30

Sau nhiều năm vắng bóng, khán giả vẫn nhắc nhớ một Trương Mạn Ngọc xinh đẹp và tài hoa bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Trương Mạn Ngọc là mỹ nhân Hoa ngữ khiến khán giả phải kinh ngạc vì sắc đẹp và tài năng. Với nhiều khán giả Hồng Kông, chưa nữ minh tinh nào có thể vượt qua cái bóng Trương Mạn Ngọc để lại trên màn ảnh. 

Trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 2 thập kỷ, Trương Mạn Ngọc đã tham gia hơn 80 bộ phim. Cô hoá thân thành nhiều dạng nhân vật khác nhau, từ bi tới hài. Lối diễn xuất tinh tế, mọi cảm xúc giấu trong đôi mắt, cách diễn điềm tĩnh, cách thoại duyên dáng khiến Trương Mạn Ngọc trở thành hình ảnh kinh điển.

Trương Mạn Ngọc biến những trang phục đời thường trở thành kinh điển trên màn ảnh - Ảnh 1Trương Mạn Ngọc biến những trang phục đời thường trở thành kinh điển trên màn ảnh - Ảnh 2

Trên phim, Trương Mạn Ngọc có thể biến những trang phục giản dị đời thường như sườn xám, trang phục cổ trang trở nên kinh điển. Cụ thể, trong bộ phim "In The Mood For Love" (Tâm trạng khi yêu), của đạo diễn Vương Gia Vệ, Trương Mạn Ngọc vào vai Chan có tình cảm với nam chính do Lương Triều Vỹ đảm nhận.

Bộ phim ít thoại, góc quay lặp lại nhiều lần, tập trung vào cảm xúc của hai nhân vật chính. Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ mang tới trải nghiệm của nhiều cung bậc cảm xúc khi yêu: sự đè nén, đau khổ, quyến rũ và cả những giả dối.

Trương Mạn Ngọc biến những trang phục đời thường trở thành kinh điển trên màn ảnh - Ảnh 3

Ngoài nội dung phim, người hâm mộ còn ấn tượng với cách "thoại" bằng sườn xám của Trương Mạn Ngọc. Thay một bộ sườn xám, Chan "thay" luôn cả tâm trạng. Những bộ sườn xám cô diện ôm vừa vặn cơ thể, có độ dài ngang gối và xẻ tà khá cao. Bộ phim biến trang phục sườn xám trở thành tạo hình nghệ thuật độc đáo trên phim ảnh. Đây cũng là bộ phim được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất mọi thời đại của Châu Á.

Trương Mạn Ngọc biến những trang phục đời thường trở thành kinh điển trên màn ảnh - Ảnh 4

Năm 2002, Trương Mạn Ngọc góp mặt trong phim võ hiệp Hero (Anh hùng) của Trương Nghệ Mưu. Trong phim, nữ diễn viên vào vai một nữ kiếm sĩ làm sát thủ thời Chiến Quốc, tên Phi Tuyết. Cô luôn nung nấu ý định báo thù cho cha. Phi Tuyết có tạo hình đơn giản nhưng ấn tượng. Cô mặc nhiều trang phục có nhiều màu sắc khác nhau. Mỗi màu sắc là một số phận của lời kể khác nhau các các nhân vật. Những bộ cổ trang khi Trương Mạn Ngọc khoác lên đã tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ cho người xem.

Trương Mạn Ngọc biến những trang phục đời thường trở thành kinh điển trên màn ảnh - Ảnh 5

Trang phục được thiết kế đặc biệt để tăng thêm sự chuyển động và chiều sâu cho nhân vật. Chất liệu của trang phục được làm từ loại vải bồng bềnh, mềm mại. Vẻ đẹp cổ điển của Trương Mạn Ngọc một lần nữa được khai thác tối đa trong tạo hình này.

Ngoài sườn xám, đồ cổ trang, Trương Mạn Ngọc còn ghi điểm về mặt tạo hình qua các bộ phim như: A Fishy Story (năm 1989), Irma Vep (năm 1996), The Heroic Trio (năm 1993) và nhiều bộ phim khác. Dù đã lui về ở ẩn nhưng các vai diễn của "nữ thần điện ảnh Hồng Kông" Trương Mạn Ngọc vẫn là những "tác phẩm" bất hủ sống mãi với thời gian.

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