HOT: Mỹ nam xứ Đài Hứa Quang Hán bất ngờ tham gia dự án phim Hàn Quốc, hứa hẹn oanh tạc màn ảnh Kbiz

Sáng 26/9, trang News1 (Hàn Quốc) đưa tin, Hứa Quang Hán sẽ tham gia góp mặt trong bộ phim truyền hình đề tài kinh dị bí ẩn có tên No Way Out (do Lee Soo-jin viết kịch bản, đạo diễn Choi Kuk-hee), được đồng sản xuất bởi chuyên gia nội dung của Studio STUDIO X+U và công ty sản xuất phim Twinfilm. Như vậy, đây là dự án đầu tiên của mỹ nam xứ Đài Hứa Quang Hán khi chính thức bước chân vào thị trường phim ảnh Hàn Quốc.

No Way Out là bộ phim đề cập đến cuộc đối đầu diễn ra giữa những người muốn giết người và những người muốn sống sót. Câu chuyện trong phim xoay quanh một tên tội phạm hiếm hoi được thả ra khỏi nhà tù và một "hợp đồng giết người công khai" diễn ra với số tiền thưởng lên tới 20 tỷ won (khoảng 362.4 tỷ đồng). Trong No Way Out, Hứa Quang Hàn vào vai một sát thủ đến Hàn Quốc sau khi nhận được yêu cầu điều tra vụ án. Anh vướng vào rắc rối với từng nhân vật và dự kiến ​​sẽ tăng thêm sự căng thẳng cho bộ phim.

Ngoài Hứa Quan Hán, nam diễn viên đình đám Hàn Quốc Lee Sun-kyun, Yoo Jae-myung, Kim Mu-yeol và Lee Kwang-soo đã xác nhận sự tham gia của họ trong No Way Out. No Way Out dự kiến ​​​​bắt đầu vào tháng 10 năm nay, ngày phát sóng và nền tảng sẽ được thông báo sau. Nam thần Hứa Quang Hán sinh năm 1990, là một diễn viên, ca sĩ, người mẫu người Đài Loan. Anh được mệnh danh là “nam thần thanh xuân” qua các bộ phim đề tài về thanh xuân học đường, tình yêu thời thanh xuân như “Muốn gặp anh”, “Hôn lễ của em”, “Cô giáo Khương có từng yêu đương chưa?”. Đặc biệt, sau thành công từ vai diễn Vương Tuyên Thắng trong bộ phim tình cảm học đường “Muốn gặp anh”, Hứa Quang Hán đã khẳng định được năng lực đi kèm với nhan sắc của mình, vụt sáng trở thành nam diễn viên được săn đón hàng đầu. Bên cạnh sự yêu mến tại thị trường điện ảnh xứ Đài, Hứa Quang Hán còn có lượng lớn người hâm mộ ở Hàn Quốc. Trước đó, chiều ngày 28/4 vừa qua, Hứa Quang Hán góp mặt tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59 được tổ chức tại Paradise City, Incheon, Hàn Quốc. Tại đây, anh xuất hiện với tư cách là người dẫn chương trình và người trao giải "Giải đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục truyền hình".

