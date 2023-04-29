Hứa Quang Hán bảnh bao nói tiếng Hàn tại Lễ trao giải 'Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 59': 'Tôi mong được giao lưu với các diễn viên Hàn Quốc'

Sao quốc tế 29/04/2023 06:45

Nam diễn viên Đài Loan Hứa Quang Hán tham dự 'Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 59' với tư cách là người trao giải.

Chiều ngày 28/4, Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59 đã được tổ chức tại Paradise City, Incheon, Hàn Quốc. 

Hứa Quang Hán bảnh bao nói tiếng Hàn tại Lễ trao giải 'Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 59': 'Tôi mong được giao lưu với các diễn viên Hàn Quốc' - Ảnh 1
Hứa Quang Hán bảnh bao xuất hiện cùng tài tử Lee Je-hoon trong buổi lễ trao giải - Ảnh:Chụp màn hình chương trình phát sóng 'Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59' của đài JTBC

Nam diễn viên Đài Loan Hứa Quang Hán cùng diễn viên Lee Je-hoon (nam chính "Taxi Driver 2")xuất hiện với tư cách là người dẫn chương trình và người trao giải 'Giải đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục truyền hình'. Hứa Quang Hán xuất hiện với diện mạo bảnh bao, giao tiếp bằng bằng tiếng Hàn với các diễn viên khác khiến nhiều người bất ngờ. Mỹ nam xứ Đài giới thiệu bằng tiếng Hàn " Xin chào mọi người, tôi là diễn viên Hứa Quang Hán". Màn giới thiệu ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến cả khán phòng vỡ òa cùng nhiều tiếng hò reo cổ vũ chứng tỏ sức hút của nam diễn viên họ Hứa tại Hàn Quốc. 

Hứa Quang Hán bảnh bao nói tiếng Hàn tại Lễ trao giải 'Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 59': 'Tôi mong được giao lưu với các diễn viên Hàn Quốc' - Ảnh 2
Màn giới thiệu bằng tiếng Hàn bất ngờ của mỹ nam 'thanh xuân vườn trường' khiến cả khán vòng vỡ òa - Ảnh:Chụp màn hình chương trình phát sóng 'Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59' của đài JTBC

Khi được Lee Je-hoon hỏi, "Em thích xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào?", Hứa Quang Hán đáp lại, "Em rất thích xem 'Our Blues' và 'My Liberation Notes'". Diễn viên Lee Je-hoon cũng khen phát âm tiếng Hàn của Hứa Quang Hán khá tốt. 

Hứa Quang Hán bảnh bao nói tiếng Hàn tại Lễ trao giải 'Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 59': 'Tôi mong được giao lưu với các diễn viên Hàn Quốc' - Ảnh 3
Hứa Quang Hán là nam diễn viên nước ngoài duy nhất được mời đến buổi lễ trao giải - Ảnh:Chụp màn hình chương trình phát sóng 'Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59' của đài JTBC

Theo lời dẫn dắt của nam tài tử Lee Je-hoon, Hứa Quang Hán cũng tiếp tục giới thiệu:"Bộ phim 'Merry my dad body' mà tôi tham gia cũng sẽ sớm được công chiếu tại Hàn Quốc. Nếu có cơ hội, tôi cũng mong muốn được hợp tác cùng anh Je-hoon trong tương lai".

Hứa Quang Hán chia sẻ: “Thật vinh dự khi được mời tham dự ‘Giải thưởng nghệ thuật Baeksang’. Tôi rất vui khi thấy tất cả các tác phẩm và diễn viên yêu thích của mình đều được đề cử, và tôi rất mong được giao lưu với các diễn viên xuất sắc của Hàn Quốc". 

Hứa Quang Hán bảnh bao nói tiếng Hàn tại Lễ trao giải 'Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 59': 'Tôi mong được giao lưu với các diễn viên Hàn Quốc' - Ảnh 4
Hứa Quang Hán cũng mong muốn được hợp tác cùng các diễn viên Hàn Quốc - Ảnh:Chụp màn hình chương trình phát sóng 'Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59' của đài JTBC

Nam diễn viên Hứa Quang Hán có một lượng lớn người hâm mộ ở Hàn Quốc nhờ thành công phòng vé toàn cầu của bộ phim truyền hình Netflix 'Muốn gặp anh' qua vai diễn Lý Tử Duy và Vương Thuyên Thắng trong bộ phim. 

Hứa Quang Hán bảnh bao nói tiếng Hàn tại Lễ trao giải 'Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 59': 'Tôi mong được giao lưu với các diễn viên Hàn Quốc' - Ảnh 5
Bộ phim mới 'Merry my dad body' của nam diễn viên họ Hứa sẽ được công chiếu độc quyền tại CGV vào ngày 17/5. Ảnh:Chụp màn hình chương trình phát sóng 'Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59' của đài JTBC

Hứa Quang Hán và Lee Je-hoon cũng công bố người thắng giải. Đạo diễn Yoo In-sik của bộ phim truyền hình 'Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo' đã giành Giải Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc nhất, đạo diễn Park Chan-wook "Quyết tâm chia tay" (Decision to Leave) giành Giải đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất.

 

 

 

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