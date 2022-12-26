Bản điện ảnh Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng, liệu có 'vượt mặt' được bản truyền hình trước đó?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án điện ảnh Muốn Gặp Anh do Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến đóng chính đã chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng 6.8. Bản điện ảnh của bộ phim Muốn Gặp Anh sẽ được công chiếu trên tất cả các rạp của Đài Loan và Trung Quốc vào dịp cuối năm nay.

Muốn Gặp Anh bản điện ảnh đã chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng 6.8 - Ảnh: Internet

Trước đó, phiên bản truyền hình của phim Muốn Gặp Anh nhận được đánh giá vô cùng cao trên trang douban Trung Quốc với số điểm 9.2 điểm với hơn 500 ngàn lượt đánh giá cho thấy sức hút không nhỏ của nó.