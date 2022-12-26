Bản điện ảnh Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng, liệu có 'vượt mặt' được bản truyền hình trước đó?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án điện ảnh Muốn Gặp Anh do Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến đóng chính đã chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng.
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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án điện ảnh Muốn Gặp Anh do Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến đóng chính đã chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng 6.8. Bản điện ảnh của bộ phim Muốn Gặp Anh sẽ được công chiếu trên tất cả các rạp của Đài Loan và Trung Quốc vào dịp cuối năm nay.
Trước đó, phiên bản truyền hình của phim Muốn Gặp Anh nhận được đánh giá vô cùng cao trên trang douban Trung Quốc với số điểm 9.2 điểm với hơn 500 ngàn lượt đánh giá cho thấy sức hút không nhỏ của nó.
Muốn Gặp Anh có nội dung xoay quanh Hoàng Vũ Huyên (Kha Giai Yến) là nhân viên văn phòng trong một công ty công nghệ thông tin. Trong một dịp tình cờ, cô phát hiện một bức ảnh chụp giống hệt mình và Vương Tuyên Thắng (Hứa Quang Hán) – người bạn trai mất tích trong sự cố máy bay 2 năm trước thông qua ứng dụng “tìm người có khuôn mặt giống bạn”.
Vài ngày sau sinh nhật lần thứ 27 của mình, Hoàng Vũ Huyên nhận được một chiếc cassette mini cùng với đĩa nhạc Last dance (Ngũ Bách). Chiếc cassette và bản nhạc đó đã đưa cô trở lại năm 1998, trong thân phận nữ sinh Trần Vận Như và gặp được Lý Tử Duy – người giống hệt Vương Tuyên Thắng mà cô hằng đêm mong nhớ cùng Mạc Tuấn Kiệt (Thi Bách Vũ thủ vai) – chàng trai yêu thầm Trần Vận Như.