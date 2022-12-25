Tung loạt ảnh 'chụp đại' trên phố dịp Giáng Sinh, Trương Tịnh Nghi được netizen khen nức nở vì điều này?

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình khán giả về nhan sắc lẫn tài năng của mình. Lượng theo dõi trên tài khoản mạng xã hội tăng mạnh lượt fan và được công chúng đặc biệt quan tâm.

Trương Tịnh Nghi tăng mạng lượt fan sau thành công Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của nữ chính Trương Tịnh Nghi vào dịp Giáng Sinh. Theo đó, những bức ảnh của cô nàng chụp tùy tiện trong lúc đi dạo phố mùa đông. Đáng chú ý là những bức ảnh cận mặt, dù có đeo khẩu trang chỉ để lộ 2 mắt, vẫn khiến khán giả tinh mắt ngưỡng mộ vì lan da mặt mộc nhưng vẫn mịn màng của cô nàng.