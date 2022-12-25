Tung loạt ảnh 'chụp đại' trên phố dịp Giáng Sinh, Trương Tịnh Nghi được netizen khen nức nở vì điều này?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của nữ chính Trương Tịnh Nghi vào dịp Giáng Sinh. Theo đó, những bức ảnh của cô nàng chụp tùy tiện trong lúc đi dạo phố mùa đông.
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Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình khán giả về nhan sắc lẫn tài năng của mình. Lượng theo dõi trên tài khoản mạng xã hội tăng mạnh lượt fan và được công chúng đặc biệt quan tâm.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của nữ chính Trương Tịnh Nghi vào dịp Giáng Sinh. Theo đó, những bức ảnh của cô nàng chụp tùy tiện trong lúc đi dạo phố mùa đông. Đáng chú ý là những bức ảnh cận mặt, dù có đeo khẩu trang chỉ để lộ 2 mắt, vẫn khiến khán giả tinh mắt ngưỡng mộ vì lan da mặt mộc nhưng vẫn mịn màng của cô nàng.
Được biết, Trương Tịnh Nghi được mệnh danh là nữ thần mặt mộc khi thường xuyên lộ diện với làn da ít trang điểm nhất có thể nhưng vẫn trắng mịn. Gần đây, khi tham gia Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi gây chú ý khi không lạm dụng quá nhiều lớp trang điểm hay hiệu ứng hình ảnh để khiến nước da sáng bóng. Theo phát hiện của cư dân mạng, nhiều cảnh phim Trương Tịnh Nghi dường như đã để mặt mộc nhưng vẫn mang vẻ đẹp cổ điển, cùng nước da trắng sáng.
Hiện tại, Trương Tịnh Nghi có dự án Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa đóng chính cùng Hoàng Cảnh Du đang quay tại phim trường. Các khán giả tiếp tục chờ đợi phim lên sóng cũng như những dự án mới của cô nàng.