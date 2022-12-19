Bắt chộp khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa khiến dân tình phấn khích

Bước ra từ thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vào dịp cuối năm nay, nữ chính Trương Tịnh Nghi tiếp tục vào phim trường dự án mới mang tên Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, đóng chính cùng Hoàng Cảnh Du. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của dự án này luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả.

Trương Tịnh Nghi được công chúng yêu mến từ sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh mới nhất của cặp đôi Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong hậu trường phim Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa. Theo đó, trong hình ảnh, cặp đôi đang trong một phân cảnh cùng nhau tương tác với một diễn viên nhí. Có thể thấy, cô bé nói một điều gì đó say mê, còn cặp đôi thì chăm chú lắng nghe cô bé trò chuyện trông khá vui vẻ. Nhiều khán giả không khỏi thích thú với khoảnh khắc này, cho rằng khung cảnh này không khác gì một gia đình 3 người đang dẫn con gái đi dạo trông rất hạnh phúc, rộn ràng.