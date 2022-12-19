Bắt chộp khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa khiến dân tình phấn khích

Sao quốc tế 19/12/2022 19:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của cặp đôi Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong hậu trường phim Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa.

Bước ra từ thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vào dịp cuối năm nay, nữ chính Trương Tịnh Nghi tiếp tục vào phim trường dự án mới mang tên Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, đóng chính cùng Hoàng Cảnh Du. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của dự án này luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả.

Bắt chộp khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa khiến dân tình phấn khích - Ảnh 1
Trương Tịnh Nghi được công chúng yêu mến từ sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh mới nhất của cặp đôi Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong hậu trường phim Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa. Theo đó, trong hình ảnh, cặp đôi đang trong một phân cảnh cùng nhau tương tác với một diễn viên nhí. Có thể thấy, cô bé nói một điều gì đó say mê, còn cặp đôi thì chăm chú lắng nghe cô bé trò chuyện trông khá vui vẻ. Nhiều khán giả không khỏi thích thú với khoảnh khắc này, cho rằng khung cảnh này không khác gì một gia đình 3 người đang dẫn con gái đi dạo trông rất hạnh phúc, rộn ràng.

Bắt chộp khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa khiến dân tình phấn khích - Ảnh 2Bắt chộp khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa khiến dân tình phấn khích - Ảnh 3Bắt chộp khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa khiến dân tình phấn khích - Ảnh 4

Bắt chộp khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa khiến dân tình phấn khích - Ảnh 5
Khung cảnh '3 người 1 gia đình' của cặp đôi Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du ở hậu trường phim - Ảnh: Internet

Trước đó, khán giả đã không khỏi thích thú trước phân cảnh cặp đôi đi dưới mưa cùng che chung một cái ô. Gần đây nhất là phân cảnh khi Hoàng Cảnh Du tiến gần bạn diễn, nắm tay cô và họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy thì dân tình liên tục “hú hét” không ngừng. Hơn nữa, hình ảnh Tịnh Nghi kiễng chân lên hôn bạn diễn của mình khiến triệu trái tim tan chảy vì quá đáng yêu.

Bắt chộp khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa khiến dân tình phấn khích - Ảnh 6

Bắt chộp khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa khiến dân tình phấn khích - Ảnh 7
Trước đó, cảnh hôn của cặp đôi Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du đã khiến khán giả thích thú - Ảnh: Internet

Được biết, Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhĩ Đông Thố Tử. Bộ phim xoay quanh Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi) với tư cách là diễn viên chính của bộ phim “Tấn Công Bạn Trai Cũ” sắp được phát sóng. Một ngày nọ, cô tham gia một mini game trong chương trình tuyên truyền phim và bị thua, nội dung phạt là phải gọi điện cho bạn trai cũ, vì thế cô đã gọi cho Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du).

Bắt chộp khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa khiến dân tình phấn khích - Ảnh 8
Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhĩ Đông Thố Tử - Ảnh: Internet

Năm Nam Sơ mười sáu tuổi, Lâm Lục Kiêu đã cứu cô ra khỏi đám cháy, từ đó hình ảnh anh mặc bộ đồ lính cứu hỏa bước ra từ trong ánh lửa cứ thế khắc sâu vào trong lòng cô. Nhiều năm sau gặp lại, anh giống như một thỏi nam châm, lúc nào cũng hấp dẫn cô, lực hút lớn đến mức cô khó lòng kháng cự mà quyết tâm theo đuổi anh.

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