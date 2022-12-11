Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt ảnh quảng bá phim chưa từng tiết lộ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi mang đậm vibe thanh xuân lãng mạn

Sao quốc tế 11/12/2022 14:46

Sau khi bộ phim kết thúc, mới đây, một tạp chí vừa tung ra những hình ảnh chưa từng tiết lộ của cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi để quảng bá phim.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã gây sốt cộng đồng mạng vào dịp cuối năm nay. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, điều chiếm cảm tình khán giả nhất là diễn xuất ăn ý, ngọt ngào của cặp chính Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt ảnh quảng bá phim chưa từng tiết lộ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi mang đậm vibe thanh xuân lãng mạn - Ảnh 1
Diễn xuất ăn ý, ngọt ngào của cặp chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã chiếm trọn cảm tình của khán giả - Ảnh: Internet

Sau khi bộ phim kết thúc, mới đây, tạp chí Harper's Bazaar cũng vừa tung ra những hình ảnh chưa từng tiết lộ trước đây của cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Được biết bộ ảnh đã được cặp đôi chụp lúc quảng bá cho bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt ảnh quảng bá phim chưa từng tiết lộ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi mang đậm vibe thanh xuân lãng mạn - Ảnh 2

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt ảnh quảng bá phim chưa từng tiết lộ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi mang đậm vibe thanh xuân lãng mạn - Ảnh 3
 Tạp chí Harper's Bazaar cũng vừa tung ra những hình ảnh chưa từng tiết lộ trước đây của cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Lấy bối cảnh đậm chất thơ bên bãi cỏ rộng lớn được bao phủ với nắng và gió, bộ ảnh kết hợp giữa cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã khiến khán giả đều không khỏi rung động trước sự lãng mạn của mối tình đậm chất thanh xuân vườn trường.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt ảnh quảng bá phim chưa từng tiết lộ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi mang đậm vibe thanh xuân lãng mạn - Ảnh 4

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt ảnh quảng bá phim chưa từng tiết lộ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi mang đậm vibe thanh xuân lãng mạn - Ảnh 5
Bộ ảnh kết hợp giữa cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã khiến khán giả đều không khỏi rung động vì mang vibe đậm chất thanh xuân - Ảnh: Internet

Theo đó, cả Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đều lựa chọn cho mình những bộ trang phục theo phong cách học đường, qua đó tinh tế khoe trọn visual cực phẩm. Nếu như Trương Tịnh Nghi được ví như nàng công chúa dịu dàng thanh khiết thì ngược lại 'quốc vương' Trần Phi Vũ lại nổi bật với nét nam tính có pha chút ngông cuồng được thể hiện qua nét đẹp sắc sảo cùng mái tóc màu tóc vàng kim. Khi xuất hiện chung khung hình, cặp đôi không chỉ nhìn đẹp đôi mà còn mang đến cho người xem cảm giác couple ngọt ngào lãng mạn.. 

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt ảnh quảng bá phim chưa từng tiết lộ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi mang đậm vibe thanh xuân lãng mạn - Ảnh 6
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet

Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Hiện tại, các khán giả hâm mộ tiếp tục mong chờ màn tái hợp của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi ở các dự án mới trong tương lai.

 

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Mạng xã hội xứ Trung vừa được một phen dậy sóng khi có tin cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có khả năng tái hợp trong dự án phim mới có tên Thiên Thiên Sủng Ái.

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