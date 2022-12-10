Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa tung poster mới nhất của phần ngoại truyện, hé lộ phân đoạn cầu hôn giữa Lý Tuân và Chu Vận khiến dân tình phấn khích

Đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã phát hành poster mới nhất, hé lộ phân đoạn cầu hôn giữa Lý Tuân và Chu Vận.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức khép lại với cái kết viên mãn. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn còn nhiều tiếc nuối vì những phân cảnh bị cắt do phụ thuộc vào thời lượng lên sóng của bộ phim. Tuy nhiên, mới đây, đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã phát hành poster mới nhất, hé lộ phân đoạn cầu hôn giữa Lý Tuân và Chu Vận. Được biết, đây là phân đoạn được mong đợi nhất của các fan hâm mộ, tuy nhiên qua 36 tập phim không thấy xuất hiện. Theo đó, phân đoạn này được nền tảng đưa vào phần ngoại truyện của bộ phim.

đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã phát hành poster mới nhất, hé lộ phân đoạn cầu hôn giữa Lý Tuân và Chu Vận - Ảnh: Internet Trước đó, trong video hậu trường tiết lộ, Lý Tuân lấy ra một hộp nhẫn, đặc biệt bên trong còn có tờ giấy ghi chú nhỏ cũng chính là “bản cam kết” năm nào Chu Vận từng viết cho anh. 7 năm trước, họ cùng tham gia cuộc thi công nghệ công tin, Chu Vận từng viết trong giấy rằng: “Sau khi cuộc thi kết thúc, Lý Tuân bảo gì tôi cũng làm”. Sau chừng ấy năm trôi qua, “bản cam kết” của Chu Vận giờ vẫn còn hiệu lực, cô giữ đúng lời hứa sẽ đồng ý mọi chuyện Lý Tuân bảo mình làm, đồng ý lời cầu hôn của Lý Tuân để rồi cùng anh mở ra chương mới cho cuộc đời.

Lý Tuân lấy ra một hộp nhẫn, đặc biệt bên trong còn có tờ giấy ghi chú nhỏ cũng chính là “bản cam kết” năm nào Chu Vận từng viết cho anh - Ảnh: Internet Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

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