Điều fan háo hức mong chờ xuất hiện trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa phiên bản điện ảnh?

Mới đây, bản điện ảnh Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã được phê duyệt sau khoảng thời gian 2 năm chờ đợi khiến khán giả vô cùng phấn khởi và bày tỏ mong muốn những điều sẽ xuất hiện trong phiên bản này.
- Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lập thành tích khủng trong BXH phim lên sóng năm 2022, vượt xa phim của đàn chị tiểu hoa Dương Mịch
- Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chỉ vì một câu nói của Trần Phi Vũ đã khiến netizen không ngừng kêu gọi Trương Tịnh Nghi 'trừng phạt' anh chàng
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức khép lại sau hơn 36 tập phim lên sóng. Mới đây, bản điện ảnh Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã được phê duyệt sau khoảng thời gian 2 năm chờ đợi khiến khán giả vô cùng phấn khởi và hy vọng cặp đôi Lý Tuân – Chu Vận vẫn sẽ do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đảm nhận.
Được biết, bản truyền hình chưa khai thác hết truyện gốc, khi cuộc sống sau hôn nhân của Lý Tuân và Chu Vận cũng có rất nhiều điểm nhấn thú vị, thế nên khán giả đang thực sự chờ đợi bản điện ảnh có thể kể nốt câu chuyện về họ. Đặc biệt là cảnh đám cưới bước vào lễ đường của cả hai cũng như xem được mặt của 3 đứa con của Lý Tuân và Chu Vận như trong bản gốc.
Không những thế, có những cảnh phim bị cắt trong bản truyền hình, dựa theo những hình ảnh được đăng tải trước đó, nhiều fan phim phát hiện ra cảnh Lý Tuân cầu hôn Chu Vận trước khi đăng ký kết hôn đã bị cắt mất khỏi phim khiến netizen đầy tiếc nuối ‘đòi’ đoàn làm phim đưa vào bản điện ảnh thì mới thỏa lòng công chúng.
Trong hình ảnh, Lý Tuân quỳ xuống mở hộp nhẫn ra, Chu Vận phát hiện trong hộp nhẫn chính là tờ giấy năm xưa cô tự tay viết "Nếu như Lý Tuân chiến thắng cuộc thi, muốn Chu Vận làm gì cũng được", hóa ra anh vẫn giữ "khế ước bán thân" của công chúa cho đến tận bây giờ. Sau đó Lý Tuân chầm chậm đứng lên đeo nhẫn vào tay cô, với fan đầy là một phân cảnh vô cùng đắt giá nhưng chỉ có thể ngậm ngùi coi hậu trường quay từ xa chứ không được phát sóng.
Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa bản điện ảnh công bố dàn cast chính thức cũng những thông tin khởi quay của bộ phim.