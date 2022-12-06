Điều fan háo hức mong chờ xuất hiện trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa phiên bản điện ảnh?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức khép lại sau hơn 36 tập phim lên sóng. Mới đây, bản điện ảnh Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã được phê duyệt sau khoảng thời gian 2 năm chờ đợi khiến khán giả vô cùng phấn khởi và hy vọng cặp đôi Lý Tuân – Chu Vận vẫn sẽ do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đảm nhận.

Bản điện ảnh Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã được phê duyệt - Ảnh: Internet

Được biết, bản truyền hình chưa khai thác hết truyện gốc, khi cuộc sống sau hôn nhân của Lý Tuân và Chu Vận cũng có rất nhiều điểm nhấn thú vị, thế nên khán giả đang thực sự chờ đợi bản điện ảnh có thể kể nốt câu chuyện về họ. Đặc biệt là cảnh đám cưới bước vào lễ đường của cả hai cũng như xem được mặt của 3 đứa con của Lý Tuân và Chu Vận như trong bản gốc.