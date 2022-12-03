Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ có hành động ấm áp dành cho Trương Tịnh Nghi trong hậu trường phim khiến fan bật chế độ 'đẩy thuyền'

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip hé lộ hành động ấm áp của Trần Phi Vũ dành cho Trương Tịnh Nghi. Cụ thể, trong 1 buổi quay phim giữa trời lạnh, cả đoàn đang đứng ăn bánh nóng. Trần Phi Vũ ăn ké của nhân viên đoàn và còn cố tình để dành một cái nguyên vẹn cho Trương Tịnh Nghi đang bận việc và ra sau. Khuôn mặt Trương Tịnh Nghi bày tỏ vui vẻ trước sự quan tâm của cậu em, còn Trần Phi Vũ thì chỉ mỉm cười một chút nhưng có vẻ rất hài lòng.

Dù đã chính thức kết thúc nhưng những cảnh hậu trường của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vẫn được nhiều khán giả quan tâm, đặc biệt là những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi .

Nhiều fan couple không khỏi phấn khích trước khoảnh khắc này, nhiều khán giả cho rằng, hành động này không khác gì hành động chăm sóc của Lý Tuân dành cho Chu Vận từ trong phim bước ra ngoài đời. Dù ngoài đời Phi Vũ nói nhiều hơn Lý Tuân nhưng Trương Tịnh Nghi từng nhận xét anh chính là Lý Tuân trong tưởng tượng của cô.

Trước đó, dân mạng đã từng phấn khích trước hậu trường cảnh hôn của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong phân cảnh đêm giao thừa. Cụ thể, sau khi thực hiện cảnh hôn 'bỏng mắt', lúc đạo diễn hô dừng, Trần Phi Vũ đã ôm chặt ‘đàn chị’ Trương Tịnh Nghi và không ngừng trêu chọc cô.

Cảnh hôn bỏng mắt của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong phim - Ảnh: Internet

Anh chàng thậm chí còn hỏi thẳng đàn chị có ngại không sau cảnh 'khóa môi' trên. Để đáp lại, Trương Tịnh Nghi liên tục lắc đầu để phủ nhận sự ngại ngùng khi thực hiện cảnh hôn với đàn em. Dù cảnh quay đã kết thúc nhưng hai diễn viên vẫn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm đầy tình tứ.

Sau cảnh hôn, Trần Phi Vũ không ngừng trêu chọc đàn chị Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Trong buổi livestream quảng bá phim gần đây, bên cạnh những màn tương tác đầy ăn ý và hài hước, hành động ga lăng của Trần Phi Vũ dành cho Trương Tịnh Nghi đã được khán giả chấm 10 điểm. Theo đó, khi Trần Phi Vũ đang lắng nghe Trương Tịnh Nghi nói chuyện thì phát hiện áo cô nàng hơi bị hở, anh chàng liền nhẹ nhàng nhắc nhỏ bên tai để bạn diễn biết. Hành động tuy đơn giản nhưng lại rất tinh tế, anh chàng thực sự là kiểu mẫu đàn ông khiến nhiều cô gái ao ước.

Trong buổi livestream, Trần Phi Vũ phát hiện áo Trương Tịnh Nghi hơi bị hở, anh chàng liền nhẹ nhàng nhắc nhỏ bên tai để bạn diễn biết - Ảnh: Internet

Hiện tại, hành động ấm áp của Trần Phi Vũ dành cho Trương Tịnh Nghi khiến các fan couple không khỏi thích thú. Hy vọng trong tương lai, cặp đôi này sẽ có cơ hội tái hợp trong một dự án mới.