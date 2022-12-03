Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ có hành động ấm áp dành cho Trương Tịnh Nghi trong hậu trường phim khiến fan bật chế độ 'đẩy thuyền'

Sao quốc tế 03/12/2022 15:30

Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong hậu trường phim luôn được công chúng quan tâm.

Dù đã chính thức kết thúc nhưng những cảnh hậu trường của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vẫn được nhiều khán giả quan tâm, đặc biệt là những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi chính Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ có hành động ấm áp dành cho Trương Tịnh Nghi trong hậu trường phim khiến fan bật chế độ 'đẩy thuyền' - Ảnh 1
Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cũng được khán giả quan tâm - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip hé lộ hành động ấm áp của Trần Phi Vũ dành cho Trương Tịnh Nghi. Cụ thể, trong 1 buổi quay phim giữa trời lạnh, cả đoàn đang đứng ăn bánh nóng. Trần Phi Vũ ăn ké của nhân viên đoàn và còn cố tình để dành một cái nguyên vẹn cho Trương Tịnh Nghi đang bận việc và ra sau. Khuôn mặt Trương Tịnh Nghi bày tỏ vui vẻ trước sự quan tâm của cậu em, còn Trần Phi Vũ thì chỉ mỉm cười một chút nhưng có vẻ rất hài lòng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ có hành động ấm áp dành cho Trương Tịnh Nghi trong hậu trường phim khiến fan bật chế độ 'đẩy thuyền' - Ảnh 2Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ có hành động ấm áp dành cho Trương Tịnh Nghi trong hậu trường phim khiến fan bật chế độ 'đẩy thuyền' - Ảnh 3Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ có hành động ấm áp dành cho Trương Tịnh Nghi trong hậu trường phim khiến fan bật chế độ 'đẩy thuyền' - Ảnh 4Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ có hành động ấm áp dành cho Trương Tịnh Nghi trong hậu trường phim khiến fan bật chế độ 'đẩy thuyền' - Ảnh 5

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ có hành động ấm áp dành cho Trương Tịnh Nghi trong hậu trường phim khiến fan bật chế độ 'đẩy thuyền' - Ảnh 6
Trần Phi Vũ có hành động ấm áp dành cho đàn chị Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Nhiều fan couple không khỏi phấn khích trước khoảnh khắc này, nhiều khán giả cho rằng, hành động này không khác gì hành động chăm sóc của Lý Tuân dành cho Chu Vận từ trong phim bước ra ngoài đời. Dù ngoài đời Phi Vũ nói nhiều hơn Lý Tuân nhưng Trương Tịnh Nghi từng nhận xét anh chính là Lý Tuân trong tưởng tượng của cô.

Trước đó, dân mạng đã từng phấn khích trước hậu trường cảnh hôn của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong phân cảnh đêm giao thừa. Cụ thể, sau khi thực hiện cảnh hôn 'bỏng mắt', lúc đạo diễn hô dừng, Trần Phi Vũ đã ôm chặt ‘đàn chị’ Trương Tịnh Nghi và không ngừng trêu chọc cô.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ có hành động ấm áp dành cho Trương Tịnh Nghi trong hậu trường phim khiến fan bật chế độ 'đẩy thuyền' - Ảnh 7
Cảnh hôn bỏng mắt của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong phim - Ảnh: Internet

Anh chàng thậm chí còn hỏi thẳng đàn chị có ngại không sau cảnh 'khóa môi' trên. Để đáp lại, Trương Tịnh Nghi liên tục lắc đầu để phủ nhận sự ngại ngùng khi thực hiện cảnh hôn với đàn em. Dù cảnh quay đã kết thúc nhưng hai diễn viên vẫn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm đầy tình tứ.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ có hành động ấm áp dành cho Trương Tịnh Nghi trong hậu trường phim khiến fan bật chế độ 'đẩy thuyền' - Ảnh 8
Sau cảnh hôn, Trần Phi Vũ không ngừng trêu chọc đàn chị Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Trong buổi livestream quảng bá phim gần đây, bên cạnh những màn tương tác đầy ăn ý và hài hước, hành động ga lăng của Trần Phi Vũ dành cho Trương Tịnh Nghi đã được khán giả chấm 10 điểm. Theo đó, khi Trần Phi Vũ đang lắng nghe Trương Tịnh Nghi nói chuyện thì phát hiện áo cô nàng hơi bị hở, anh chàng liền nhẹ nhàng nhắc nhỏ bên tai để bạn diễn biết. Hành động tuy đơn giản nhưng lại rất tinh tế, anh chàng thực sự là kiểu mẫu đàn ông khiến nhiều cô gái ao ước.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ có hành động ấm áp dành cho Trương Tịnh Nghi trong hậu trường phim khiến fan bật chế độ 'đẩy thuyền' - Ảnh 9
Trong buổi livestream, Trần Phi Vũ phát hiện áo Trương Tịnh Nghi hơi bị hở, anh chàng liền nhẹ nhàng nhắc nhỏ bên tai để bạn diễn biết - Ảnh: Internet

Hiện tại, hành động ấm áp của Trần Phi Vũ dành cho Trương Tịnh Nghi khiến các fan couple không khỏi thích thú. Hy vọng trong tương lai, cặp đôi này sẽ có cơ hội tái hợp trong một dự án mới.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hết Hà Dĩ Thâm, Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời cũng có màn cameo 'ấn tượng' trong một cảnh phim khiến fan phấn khích

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hết Hà Dĩ Thâm, Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời cũng có màn cameo 'ấn tượng' trong một cảnh phim khiến fan phấn khích

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa và Bên Nhau Trọn Đời đều là ‘đứa con cưng’ trong vũ trụ ngôn tình của đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt. Chính vì thế, màn cameo của các nhân vật của Bên Nhau Trọn Đời luôn khiến khán giả phấn khích.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hết Hà Dĩ Thâm, Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời cũng có màn cameo 'ấn tượng' trong một cảnh phim khiến fan phấn khích

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hết Hà Dĩ Thâm, Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời cũng có màn cameo 'ấn tượng' trong một cảnh phim khiến fan phấn khích

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ loạt ảnh Trần Phi Vũ trong buổi thử vai Lý Tuân, tạo hình mãn nhãn như 'đo ni đóng giày' cho mỹ nam

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ loạt ảnh Trần Phi Vũ trong buổi thử vai Lý Tuân, tạo hình mãn nhãn như 'đo ni đóng giày' cho mỹ nam

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Cái kết tốt đẹp của 'kẻ phản bội' Cao Kiến Hồng gây nhiều tranh cãi, liệu có xứng đáng?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Cái kết tốt đẹp của 'kẻ phản bội' Cao Kiến Hồng gây nhiều tranh cãi, liệu có xứng đáng?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi tăng mạnh sau tập cuối, khán giả không ngừng khen ngợi phân cảnh kết của bộ phim

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi tăng mạnh sau tập cuối, khán giả không ngừng khen ngợi phân cảnh kết của bộ phim

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Lý do Chu Vận bỏ ra 7 năm thanh xuân để chờ đợi một Lý Tuân 'lạnh lùng, ngang tàng' là một điều xứng đáng?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Lý do Chu Vận bỏ ra 7 năm thanh xuân để chờ đợi một Lý Tuân 'lạnh lùng, ngang tàng' là một điều xứng đáng?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: 'Bạn thân' Trương Tịnh Nghi hóa ra lại là gương mặt nữ phụ từng được nhiều khán giả yêu thích trong Diên Hi Công Lược

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: 'Bạn thân' Trương Tịnh Nghi hóa ra lại là gương mặt nữ phụ từng được nhiều khán giả yêu thích trong Diên Hi Công Lược

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 29 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu