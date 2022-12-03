Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ loạt ảnh Trần Phi Vũ trong buổi thử vai Lý Tuân, tạo hình mãn nhãn như 'đo ni đóng giày' cho mỹ nam

Ngoài cốt truyện, phim nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ kỹ năng diễn xuất và ngoại hình Trần Phi Vũ. Trong vai chàng IT lạnh lùng, nhân vật Lý Tuân được đánh giá vô cùng hợp với Trần Phi Vũ, không khác nào tưởng tượng so với nhân vật trong tiểu thuyết gốc.

Ngay từ khi lên sóng, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, nhân vật Lý Tuân của Trần Phi Vũ đã gây bão truyền thông và các diễn đàn mạng xã hội. Ngoài ra, gương mặt đẹp trai, mái tóc vàng của chàng trai trẻ đặc biệt bắt mắt.

Chính vì thế, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Trần Phi Vũ trong buổi thử tạo hình cho nhân vật Lý Tuân. Theo đó, anh chàng đã đến buổi thử tạo hình với mái tóc màu vàng hoe, lần đầu tiên thử khoác lên mình trang phục của Lý Tuân. Qua hình ảnh hậu trường , có thể thấy tạo hình ban đầu và tạo hình khi lên phim không có sự khác biệt quá lớn, vai diễn Lý Tuấn được xem như “đo ni đóng giày” dành cho Trần Phi Vũ.

Trần Phi Vũ trong buổi thử tạo hình cho nhân vật Lý Tuân như tiểu thuyết bước ra - Ảnh: Internet

Được biết để có thể hóa thân thành Lý Tuân một cách chân thực nhất, Trần Phi Vũ trước đó đã nghiên cứu rất kỹ nhân vật này trong nguyên tác, theo đó tự mình tẩy tóc nhiều lần cho đến khi ra được màu vàng ưng ý nhất.

Không những thế về diễn biến tâm lý nhân vật Lý Tuân, đây là một vai diễn khó. Bởi Lý Tuân chứa nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố và có chiều sâu. Vì vậy, Trần Phi Vũ đã phải nhập tâm và nghiên cứu kỹ kịch bản cho vai diễn này. Anh chàng còn từng tiết lộ một trong những bí quyết để mình nhập vai "cực ngọt": "Tôi cho rằng đối với mỗi diễn viên, đài từ là một phần rất quan trọng trong diễn xuất. Thật ra kể từ bộ phim đầu tiên của tôi tới giờ, phim nào tôi cũng dùng cách thu âm trực tiếp. Đối với diễn viên quan trọng là vậy, với nhân vật còn quan trọng hơn. Dù lồng tiếng hay thu âm đều nên dùng chất giọng trực tiếp của mình, vì tôi cho rằng có thể xây dựng nhân vật thông qua đài từ. Với tôi, đó là một phần không thể thiếu của diễn xuất".

Trần Phi Vũ đã tự mình tẩy tóc nhiều lần cho đến khi ra được màu vàng ưng ý nhất - Ảnh minh họa: Internet

Với những nổ lực không ngừng của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, bộ phim đã đạt được điểm douban tăng cao ngay khi kết thúc. Không những thế, cặp đôi diễn viên cũng gia tăng lượt fan và hứa hẹn đạt được những thành công đáng mong đợi ở các dự án trong tương lai.