Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vừa kết thúc đã nhận được tin vui lớn?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức khép lại với cái kết viên mãn cho tất cả. Ngay khi vừa kết thúc, bộ phim đã nhận tin vui lớn khiến khán giả háo hức.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức khép lại với cái kết viên mãn cho tất cả. Ngay từ khi lên sóng đến nay, bộ phim đã chiếm trọn cảm tình khán giả không chỉ bởi nội dung hấp dẫn mà còn là màn chemistry bùng nổ của cặp đôi chính. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức khép lại với cái kết viên mãn cho tất cả - Ảnh: Internet Mới đây, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã nhận được tin vui khi vừa kết thúc. Theo đó, sau khi lên sóng những tập cuối cùng của bộ phim trên tài khoản VIP trên Youku thì điểm douban của bộ phim tăng trở lại đạt 7,3 điểm với hơn 97.000 lượt đánh giá.

Điểm douban của bộ phim tăng trở lại sau khi kết thúc - Ảnh: Internet Trước đó, bộ phim vừa lên sóng đã mở đầu douban với 7,2 điểm với 11.000 lượt đánh giá. Về sau lượt đánh giá 4-5 sao ngày càng tăng. Nhờ mốc điểm 7 mà bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã tách mình khỏi nhiều bộ phim cùng thể loại để đặt chân vào danh sách những phim có điểm cao nhất trên màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2022. Ngay từ khi lên sóng, bộ phim đã đạt được điểm douban khá cao - Ảnh: Internet Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet Hiện tại, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã kết thúc nhưng dư âm của bộ phim trong lòng khán giả vẫn còng đọng lại. Chính vì điều đó đã khiến bộ phim đạt được thành tích nổi bật khi kết thúc.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: 'Bạn thân' Trương Tịnh Nghi hóa ra lại là gương mặt nữ phụ từng được nhiều khán giả yêu thích trong Diên Hi Công Lược Trong bộ phim, Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) có hai người bạn thân là Nhậm Địch và Phương Thư Miêu. Hóa ra, nữ diễn viên đóng vai Phương Thư Miêu từng là gương mặt nữ phụ được nhiều khán giả yêu thích trong bộ phim Diên Hi Công Lược.

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