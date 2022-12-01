Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan phấn khích trước khoảnh khắc Lý Tuân và Chu Vận ở chung một nhà, 'tung thính' ngọt ngào như vợ chồng son

Sau nụ hôn ‘tái hợp’ nồng cháy, mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Lý Tuân và Chu Vận ở chung một nhà như đôi vợ chồng mới cưới.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đang chiếm trọn cảm tình khán giả thời gian gần đây. Đặc biệt, tuyến tình cảm của Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) đã phần nào dễ chịu và bớt ngược tâm hơn khi cả hai có nhiều tương tác ngọt ngào sau khi mọi hiểu lầm được hóa giải. Được biết, Lý Tuân nhiều lần làm tổn thương ‘công chúa’ sau khi gặp lại. Lần quá đáng nhất là khi anh lôi lại chuyện Chu Vận tỏ tình với mình để mỉa mai cô. Sau đó, Chu Vận vì quá đau lòng mà dùng quá liều thuốc chống trầm cảm trong lúc uống say, phải nhập viện. Lúc này, thủ khoa Lý mới biết được những đau đớn mà Chu Vận trải qua những năm tháng họ xa nhau. Anh cảm thấy vô cùng hối hận về những gì mình đã làm. Sau lần đó, mối quan hệ Lý Tuân, Chu Vận trở nên hiền hòa dưới danh nghĩa "đồng nghiệp bình thường". Thế nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", khán giả như bùng nổ, quắn quéo trước nụ hôn tái hợp rực cháy của Lý Tuân và Chu Vận.

Nụ hôn 'tái hợp' của Lý Tuân và Chu Vận sau bao năm xa cách - Ảnh: Internet Sau nụ hôn ‘tái hợp’ nồng cháy, mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Lý Tuân và Chu Vận ở chung một nhà như đôi vợ chồng mới cưới. Theo đó, Chu Vận vì vô tình làm gãy giường của Lý Tuân ở công ty mà bị anh chàng bắt cô thuê nhà mới cho anh và cũng không quên rủ cô cùng mình đi sắm sửa vật dụng trong nhà. Không những thế, khi cả hai dọn dẹp nhà cửa còn thả thính qua lại như vợ chồng mới cưới.

Chu Vận làm gãy giường của Lý Tuân ở công ty - Ảnh: Internet Ở một phân cảnh khác, Chu Vận quyết định nấu ăn bồi bổ Lý Tuân thay vì mì gói. Trong lúc nấu ăn, Lý Tuân không chỉ đứng bên cạnh giúp Chu Vận, cô bảo gì làm theo đó mà còn trêu chọc cô, cả hai vừa nấu ăn vừa đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Kết quả cuối cùng cá lại bị khét, Lý Tuân vì muốn trêu Chu Vận ăn thử mà bảo rất ngon, còn Chu Vận vì tin lời anh ăn thử thì biết cá không ăn được nữa. Cuối cùng, không có đồ ăn, cả hai không còn lựa chọn nào khác ngoài mì gói. Chu Vận đến nhà thuê mới của Lý Tuân để nấu ăn bồi bổ cho anh chàng - Ảnh: Internet Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Không phải với Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi với người này mới đích thị là cặp đôi 'ngược tâm' Mới đây, khán giả mới phát hiện một sự thật thú vị trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, cặp đôi ngược tâm đích thị không phải Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi mà lại là Trương Tịnh Nghi với một người khác.

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