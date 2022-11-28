Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Đoàn phim tiếp tục được khen ngợi bởi một chi tiết tinh tế liên quan đến Lý Tuân từng được cài cắm trước đó

Đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa tiếp tục được khen ngợi bởi khéo léo cài cắm một chi tiết liên quan đến nhân vật Lý Tuân.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính là bộ phim gây bão cộng đồng mọt phim thời gian gần đây. Bên cạnh nội dung lôi cuốn hấp dẫn được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả nổi tiếng Twentine cùng diễn xuất ăn ý, ngọt ngào của cặp chính. Bộ phim còn thu hút khán giả bởi những chi tiết tinh tế được đoàn phim cài cắm vào bộ phim. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa thu hút khán giả bởi những chi tiết được cài cắm tinh tế trong phim - Ảnh: Internet Theo diễn biến của tập mới đây, sau khi biết được Chu Vận bao năm qua đã phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm vì thương nhớ mình, Lý Tuân đã làm lành với ‘công chúa’. Không những thế, để chuộc lỗi, anh chàng đã tìm cách giúp cô nàng phát triển dự án game của công ty. Theo đó, cả hai tìm đến nhà giáo sư thân thiết của lớp đại học năm xưa để gặp vợ của thầy là một chuyên gia lịch sử để xin tư vấn, giúp đỡ.

Lúc ở nhà giáo sư, cặp đôi đã phát hiện hình ảnh của mình xuất hiện trong tấm ảnh chụp kỷ yếu tốt nghiệp của lớp tin học ứng dụng năm xưa. Được biết, ở những tập trước có một phân cảnh cả lớp chụp kỷ yếu, Lý Tuân và Chu Vận đều không có mặt vì gặp biến cố lớn. Nếu hình ảnh của Chu Vận được các bạn học in banner thì vị trí của Lý Tuân đã được giáo sư bảo Cao Kiến Hồng đứng dịch qua một bên để nhường chỗ trống đó cho anh chàng, mặc cho lúc đó anh đang ở trong tù. Giáo sư bảo Cao Kiến Hồng đứng dịch qua một bên để chừa chỗ trống cho Lý Tuân - Ảnh: Internet Đến tập này đã lý giải sâu hơn về hành động trên của giáo sư. Dù không có mặt nhưng hình ảnh của anh vẫn được giáo sư photoshop vào bức ảnh. Qua chi tiết này có thể thấy, trong lòng giáo sư Lý Tuân vẫn mãi là đứa học trò cưng tài năng, sở hữu cái miệng không nể nang ai chứ không phải là một tên tù nhân.

Vị trí trống đã được thầy photoshop ảnh của Lý Tuân vào bức ảnh - Ảnh: Internet Trước đó, đoàn phim còn nhận nhiều lời khen vì hóa trang tinh tế nhân vật Chu Vận ở phân cảnh vật lộn với trầm cảm sau biến cố Lý Tuân ở tù. Theo đó, hóa trang của Trương Tịnh Nghi đã chi tiết đến từng nốt ban đỏ, quầng thâm mắt cùng gương mặt tiều tụy, tái nhợt thể hiện nỗi đau khổ tột cùng của nhân vật. Điều này ghi điểm các fan nguyên tác vì ở tiểu gốc đã được miêu tả rõ nét chi tiết này. Hóa trang gương mặt tiều tụy của Chu Vận chi tiết đến từng nốt ban đỏ - Ảnh: Internet Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet Hiện tại, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đang diễn biến ngày càng hấp dẫn. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những tình tiết mới trong những tập mới được lên sóng.

Trần Phi Vũ ao ước có được một điều không ai ngờ tới ở nhân vật Lý Tuân? Không chỉ riêng khán giả, Trần Phi Vũ cũng ngưỡng mộ nhân vật Lý Tuân. Tuy nhiên, anh chàng lại ao ước có được một điều không ai ngờ tới ở nhân vật này.

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