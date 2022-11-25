Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hóa ra nữ chính ban đầu được nhắm tới không phải là Trương Tịnh Nghi, còn chênh lệch Trần Phi Vũ tới 13 tuổi

Sao quốc tế 25/11/2022 11:37

Ít ai biết, khi đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa bắt đầu lựa chọn nữ chính ‘công chúa’ Chu Vận đã nhắm tới một mỹ nhân chênh lệch nam chính Trần Phi Vũ 13 tuổi.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đã chiếm trọn cảm tình của khán giả ngay từ khi lên sóng. Những thành tích và sự bùng nổ của bộ phim đã giúp 2 sao trẻ đóng chính vụt sáng. Cặp đôi bùng nổ chemistry cực ngọt trên phim, được khen ăn ý cả về ngoại hình lẫn diễn xuất.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hóa ra nữ chính ban đầu được nhắm tới không phải là Trương Tịnh Nghi, còn chênh lệch Trần Phi Vũ tới 13 tuổi - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chiếm trọn cảm tình của khán giả ngay từ khi lên sóng - Ảnh: Internet

Bên cạnh, vai diễn Lý Tuân do Trần Phi Vũ đóng chính được khán giả hết lời khen ngợi vì như xé sách bước ra thì vai diễn Chu Vận của Trương Tịnh Nghi cũng được khán giả dành nhiều tình cảm. Nữ diễn viên liên tục lọt top tìm kiếm vì diễn cảnh khóc quá đạt. Diễn xuất tự nhiên của cô được nhận xét là chạm đến cảm xúc của người xem.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hóa ra nữ chính ban đầu được nhắm tới không phải là Trương Tịnh Nghi, còn chênh lệch Trần Phi Vũ tới 13 tuổi - Ảnh 2
Vai diễn Chu Vận của Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình của khán giả - Ảnh: Internet

Thế nhưng, ít ai biết, vào năm 2020, khi đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa bắt đầu lựa chọn nữ chính đã nhắm tới Tiêu Tuấn Diễm vào vai ‘công chúa’ Chu Vận. Được biết, mỹ nhân họ Tiêu sở hữu nhan sắc xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng. Cô còn gây ấn tượng với mái tóc tém và phong cách ăn mặc tomboy. Cô bước vào làng giải trí từ năm 2008 với hơn 10 phim lớn nhỏ nhưng phải đến vai diễn Tạ Tiểu Thu trong phim Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên mới vụt sáng thành tên tuổi được nhiều người biết đến.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hóa ra nữ chính ban đầu được nhắm tới không phải là Trương Tịnh Nghi, còn chênh lệch Trần Phi Vũ tới 13 tuổi - Ảnh 3
 Vai diễn Tạ Tiểu Thu của Tiêu Tuấn Diễm trong phim Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên - Ảnh: Internet

Thông tin này gây xôn xao mạng xã hội, trên thực tế, Tiêu Tuấn Diễm hơn nam chính Trần Phi Vũ tận 13 tuổi. Sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác cũng như vẻ ngoài khiến nhiều khán giả cho rằng họ sẽ rất ‘flop’ khi trở thành một cặp tình nhân trên màn ảnh.

Vốn dĩ, theo nguyên tác, nhân vật Chu Vận là một tiểu thư con nhà quyền quý, học giỏi, ngoan hiền. Nữ chính còn là một cô sinh viên trẻ có mối tình thanh xuân rực rỡ, yêu hết mình, ngọt ngào, dịu dành nhưng vẫn có chút gì đó kiên trì, bướng bỉnh. Chính vì thế, tuổi tác, ngoại hình lẫn tính cách của Tiêu Tuấn Diễm không phù hợp với bản gốc.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hóa ra nữ chính ban đầu được nhắm tới không phải là Trương Tịnh Nghi, còn chênh lệch Trần Phi Vũ tới 13 tuổi - Ảnh 4
Sự chênh lệch tuổi tác của Tiêu Tuấn Diễm và Trần Phi Vũ, ngoại hình lẫn tính cách của cô được đánh không phù hợp với nữ chính của bản gốc - Ảnh: Internet

Trương Tịnh Nghi được đánh giá là diễn viên hoàn hảo nhất khi vào vai Chu Vận. Chính biên kịch của bộ phim cũng từng nhận xét Trương Tịnh Nghi có đặc trưng của thiếu nữ thanh xuân, trong ánh mắt thể hiện được những nét đặc trưng của nhân vật. Đặc biệt là nét cố chấp khi đối diện với một việc cùng nét kiên trì, bướng bỉnh ngay từ trong cốt cách nên cô nàng có thể nắm bắt nhân vật được nhanh và hoàn thành vai diễn Chu Vận khá tốt.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hóa ra nữ chính ban đầu được nhắm tới không phải là Trương Tịnh Nghi, còn chênh lệch Trần Phi Vũ tới 13 tuổi - Ảnh 5
Trương Tịnh Nghi được đánh giá là diễn viên hoàn hảo nhất khi vào vai Chu Vận - Ảnh: Internet

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hóa ra nữ chính ban đầu được nhắm tới không phải là Trương Tịnh Nghi, còn chênh lệch Trần Phi Vũ tới 13 tuổi - Ảnh 6
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet

Hiện tại, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức lên sóng phần 2 và diễn biến ngày càng hấp dẫn, gây cấn. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những tập mới lên sóng của bộ phim.

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