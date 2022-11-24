Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chính thức cán mốc lượt xem khủng trên một ứng dụng xem phim nổi tiếng ở Việt Nam

Một trang mạng xã hội vừa đưa ra dữ liệu thống kê, tính từ thời điểm lên sóng đến nay, bộ phim đã cán mốc lượt xem khủng trên một ứng dụng xem phim nổi tiếng tại Việt Nam.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo cộng đồng mọt phim thời gian qua. Bộ phim không chỉ sở hữu lượt xem đông đảo của khán giả xứ Trung mà còn lan rộng đối tượng khán giả quốc tế, cụ thể là ở tại Việt Nam. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được khán giả trong và ngoài nước nồng nhiệt quan tâm - Ảnh: Internet Mới đây, một trang mạng xã hội vừa đưa ra dữ liệu thống kê, tính từ thời điểm lên sóng đến nay, bộ phim đã cán mốc hơn 4.4 triệu lượt xem cùng đánh giá 4.9 sao trên ứng dụng Vieon – một trong những ứng dụng xem phim nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay. Trước đó, bộ phim đã lập nhiều thành tích nổi bật trên các nền tảng xem phim xứ Trung, chỉ với những tập đầu lên sóng, điểm Douban đạt được 7.2 điểm và có tới 50.000 người đánh giá. Mức độ phổ biến đã vượt hơn 10.000 trong 6 ngày liên tiếp và hơn 3.000 lượt tìm kiếm. Không những thế, bộ phim luôn đứng top 1 ở đa số các bảng xếp hạng lượt xem của các nền tảng xem phim nổi tiếng xứ Trung.

Bộ phim đã cán mốc hơn 4.4 triệu lượt xem cùng đánh giá 4.9 sao trên nền tảng Vieon của Việt Nam - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, kể từ khi lên sóng, bộ phim đã giúp tên tuổi của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi ngày một thăng cấp khi họ luôn là 2 cái tên ngôi sao luôn xuất hiện trong cụm từ tìm kiếm nóng mỗi ngày, lượng người theo dõi trên weibo cũng ngày một tăng. Có thể thấy, đây là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những diễn biến tiếp theo và mới nhất của bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi.

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã có hai buổi livestream để tuyên truyền cho bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa trên các nền tảng nổi tiếng xứ Trung khiến cộng đồng fan không khỏi phấn khích.

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