Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Biên kịch bày tỏ sự hài lòng về diễn xuất của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi 'hội tụ đủ nét tính cách của Lý Tuân và Chu Vận'

Sao quốc tế 23/11/2022 09:15

Trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn phỏng vấn dành cho biên kịch của bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Khi được hỏi đánh giá thế nào về diễn xuất của hai diễn viên chính trẻ tuổi, biên kịch đã bày tỏ sự hài lòng dành cho diễn xuất của cặp đôi.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đang được đông đảo của khán giả quan tâm ngay từ những tập đầu lên sóng cho đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Bộ phim được đón nhận nồng nhiệt không chỉ nội dung hấp dẫn, bối cảnh và màu phim mãn nhãn và còn vì tạo hình của nhân vật và diễn xuất đầy bùng nổ của cặp đôi chính như từ trong tiểu thuyết bước ra.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Biên kịch bày tỏ sự hài lòng về diễn xuất của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi 'hội tụ đủ nét tính cách của Lý Tuân và Chu Vận' - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính được công chúng quan tâm nồng nhiệt - Ảnh: Internet

Đa phần trên các diễn đàn bàn luận phim, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận ngợi khen cho tài nghệ diễn xuất tự nhiên, ăn ý của hai diễn viên trẻ. Đặc biệt là sự chuyên nghiệp của họ khi hết mình hóa thân vào vai diễn để mang đến cho công chúng một dự án chất lượng.

Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn phỏng vấn dành cho biên kịch của bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Khi được hỏi đánh giá thế nào về diễn xuất của hai diễn viên chính trẻ tuổi, biên kịch bày tỏ sự hài lòng cho rằng Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đều có sự trong sáng đặc trưng của những thiếu niên thanh xuân. Đặc biệt, ánh mắt của họ rất trong sáng rất phù hợp với thể hiện mọi trạng thái của nhân vật.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Biên kịch bày tỏ sự hài lòng về diễn xuất của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi 'hội tụ đủ nét tính cách của Lý Tuân và Chu Vận' - Ảnh 2
Biên Kịch rất hài lòng về Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vì có sự trong sáng đặc trưng của những thiếu niên thanh xuân - Ảnh: Internet

Không những thế biên kịch còn dành sự ngợi khen tính cách của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi hội tụ những nét tính cách của nhân vật Lý Tuân và Chu Vận. Cụ thể, biên kịch cho rằng Trần Phi Vũ có sự tự tin, kiêu hãnh từ trong nội tâm nhưng không có nghĩa là kiêu ngạo, gai góc nên rất phù hợp với nhân vật Lý Tuân. Còn Trương Tịnh Nghi thì không hẳn là cô công chúa ngoan ngoãn mà có sự cố chấp, bướng bỉnh lẫn kiên trì ngay từ trong cốt cách đối với một sự việc. Chính vì thế, vị biên kịch cho rằng Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đều có khả năng nắm bắt nhân vật tốt.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Biên kịch bày tỏ sự hài lòng về diễn xuất của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi 'hội tụ đủ nét tính cách của Lý Tuân và Chu Vận' - Ảnh 3
Tính cách của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi hội tụ những đặc điểm tính cách của nhân vật Lý Tuân và Chu Vận - Ảnh: Internet

Biên kịch còn tiết lộ thêm ban đầu có hơi lo ngại về diễn xuất của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vì họ là diễn viên trẻ, nhân vật trong phim có giai đoạn trưởng thành gây dựng sự nghiệp. Với tần suất cảnh quay khá nhiều cùng với độ khó của việc quay phim nên có thể nói là một thử thách lớn cho cặp đôi chính. Tuy nhiên, trong quá trình bắt tay thực hiện cảnh quay, sự nghiêm túc và chăm chỉ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã xua tan nỗi trăn trở đó.

Vị biên kịch cho biết cặp đôi chính nỗ lực để đọc tiểu thuyết và kịch bản để nắm bắt tâm lý nhân vật đồng thời đưa ra nhiều giả định cho từng cảnh quay. Điển hình như Trần Phi Vũ khi đến phim trường luôn tìm biên kịch để thảo luận nhân vật và cảnh quay. Ngày nào biên kịch vắng mặt thì anh chàng sẽ liên lạc qua điện thoại để thảo luận về lời thoại cũng như diễn xuất của cảnh quay khó xem có phù hợp hay không.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Biên kịch bày tỏ sự hài lòng về diễn xuất của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi 'hội tụ đủ nét tính cách của Lý Tuân và Chu Vận' - Ảnh 4
Cặp đôi đều nỗ lực để đọc tiểu thuyết và kịch bản để nắm bắt tâm lý nhân vật đồng thời đưa ra nhiều giả định cho từng cảnh quay - Ảnh: Internet

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Biên kịch bày tỏ sự hài lòng về diễn xuất của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi 'hội tụ đủ nét tính cách của Lý Tuân và Chu Vận' - Ảnh 5
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet

Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi diễn biến thế nào ở giai đoạn 'ngược tâm' của phần 2?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi diễn biến thế nào ở giai đoạn 'ngược tâm' của phần 2?

Ở phần 1, bộ phim có diễn biến nhẹ nhàng khi phác họa mối tình thanh xuân tươi đẹp, ngọt ngào của cặp đôi chính. Nhưng đến cuối phần 1 đã mở màn cho giai đoạn ‘ngược tâm’ với sự kiện Lý Tuân đi tù 3 năm, tình yêu của Lý Tuân – Chu Vận có sự ngăn cách. Chính vì thế đã khiến không ít khán giả thắc mắc liệu mối quan hệ tiếp diễn của cặp đôi chính sẽ như thế nào ở phần 2 sau khi Lý Tuân ra tù.

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