Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chưa kịp lên sóng phần 2 đã tung poster mới khiến khán giả bật chế độ 'hóng'

Dù phần 2 chưa lên sóng nhưng bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã tung ra poster của phần mới khiến khán giả không khỏi mong ngóng.
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Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính hiện đang là bộ phim ăn khách nhất hiện nay. Bộ phim vừa kết thúc phần 1, khi các nhân vật chuẩn bị bước sang quãng đời trưởng thành và kết thúc những năm tháng mơ mộng thời đại học. Đây cũng là cột mốc đau lòng để đánh dấu sự chia xa giữa cặp đôi Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi), khi Lý Tuân vướng vòng lao lý, còn Chu Vận ra nước ngoài học và sau 3 năm họ mới có dịp gặp lại nhau.
Được biết, bộ phim sẽ tạm ngưng và phần 2 sẽ quay trở lại từ ngày 21/11. Dù phần 2 chưa lên sóng nhưng mới đây, bộ phim đã tung ra poster của phần mới cũng như teaser 2 tập đầu của phần 2. Theo đó, Lý Tuân sau khi mãn hạn tù đã trở về lên kế hoạch lấy lại tất cả những thứ đã mất. Không những thế, Lý Tuân còn gặp lại Chu Vận khi nộp CV phỏng vấn, vô tình cùng nơi anh chàng làm việc. Sau đó Lý Tuân vì hiểu lầm Chu Vận sắp kết hôn với cậu bạn thanh mai trúc mã nên đã ghen tuông và bảo cô hãy cách anh càng xa càng tốt.
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận.
Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.
Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sẽ chính thức lên sóng phần 2 vào ngày 21/11 tới.