Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chưa kịp lên sóng phần 2 đã tung poster mới khiến khán giả bật chế độ 'hóng'

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính hiện đang là bộ phim ăn khách nhất hiện nay. Bộ phim vừa kết thúc phần 1, khi các nhân vật chuẩn bị bước sang quãng đời trưởng thành và kết thúc những năm tháng mơ mộng thời đại học. Đây cũng là cột mốc đau lòng để đánh dấu sự chia xa giữa cặp đôi Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi), khi Lý Tuân vướng vòng lao lý, còn Chu Vận ra nước ngoài học và sau 3 năm họ mới có dịp gặp lại nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính - Ảnh: Internet

Được biết, bộ phim sẽ tạm ngưng và phần 2 sẽ quay trở lại từ ngày 21/11. Dù phần 2 chưa lên sóng nhưng mới đây, bộ phim đã tung ra poster của phần mới cũng như teaser 2 tập đầu của phần 2. Theo đó, Lý Tuân sau khi mãn hạn tù đã trở về lên kế hoạch lấy lại tất cả những thứ đã mất. Không những thế, Lý Tuân còn gặp lại Chu Vận khi nộp CV phỏng vấn, vô tình cùng nơi anh chàng làm việc. Sau đó Lý Tuân vì hiểu lầm Chu Vận sắp kết hôn với cậu bạn thanh mai trúc mã nên đã ghen tuông và bảo cô hãy cách anh càng xa càng tốt.