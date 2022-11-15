Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi đang lập thành tích khủng vẫn bị netizen lên án vì điều này?

Sao quốc tế 15/11/2022 11:05

Những ngày qua, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo màn ảnh Hoa Ngữ và lập nhiều thành tích khủng. Tuy nhiên, bộ phim vẫn bị netizen lên án vì điều này.

Những ngày qua, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo màn ảnh Hoa Ngữ. Dù chỉ mới lên sóng hơn 1 tuần lễ nhưng bộ phim liên tục lập thành tích khủng khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi đang lập thành tích khủng vẫn bị netizen lên án vì điều này? - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo màn ảnh Hoa Ngữ những ngày qua - Ảnh: Internet

Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung có bài viết thể hiện sự nghi vấn bộ phim đang mua hotsearch quá đà để truyền thông cho bộ phim. Được biết, hiện tại, bộ phim đã phá hơn 10.000 nhiệt trên Youku, trung bình mỗi ngày phim xuất hiện hơn 100 từ khóa hot, thậm chí sắp ngang ngửa thành tích bộ phim Mộng Hoa Lục của đàn chị Lưu Diệc Phi. Thậm chí, lượt fan nhấn follow cho nam nữ chính cũng tăng không ngừng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi đang lập thành tích khủng vẫn bị netizen lên án vì điều này? - Ảnh 2
Một số netizen đặt nghi vấn bộ phim mua hot search quá đà - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng cho dù bộ phim có mua bài PR quá đà hay không thì trên thực tế vẫn thu hút được nhiều người xem hiện nay. Bởi vì bộ phim đang trong giai đoạn chuyển biến cao trào, những màn chemistry của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi ngày càng tăng độ bùng cháy khiến các khán giả không khỏi quắn quéo khi xem bộ phim. Không những thế, các khán giả đang mong đợi màn đi tù của nam chính sắp tới theo diễn biến nguyên tác. Thế nên việc gia tăng lượt tìm kiếm cũng là điều dễ hiểu.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi đang lập thành tích khủng vẫn bị netizen lên án vì điều này? - Ảnh 3

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi đang lập thành tích khủng vẫn bị netizen lên án vì điều này? - Ảnh 4
Nhiều khán giả cho rằng cho dù bộ phim có mua bài PR quá đà hay không thì trên thực tế vẫn thu hút được nhiều người xem hiện nay vì diễn biến cuốn hút, chemistry bùng nổ của cặp đôi chính - Ảnh: Internet

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Bộ phim kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

 

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa hé lộ nội dung mới khiến khán giả mong ngóng, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có cảnh hẹn hò lãng mạng, dự báo ngày đi tù của nam chính không còn xa

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa hé lộ nội dung mới khiến khán giả mong ngóng, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có cảnh hẹn hò lãng mạng, dự báo ngày đi tù của nam chính không còn xa

Trong đoạn giới thiệu tập mới của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa hé lộ cảnh hẹn hò lãng mạn của cặp đôi chính, dự báo ngày đi tù của nam chính sắp đến gần.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa hé lộ nội dung mới khiến khán giả mong ngóng, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có cảnh hẹn hò lãng mạng, dự báo ngày đi tù của nam chính không còn xa

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa hé lộ nội dung mới khiến khán giả mong ngóng, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có cảnh hẹn hò lãng mạng, dự báo ngày đi tù của nam chính không còn xa

Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới

Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình của khán giả dù mới lên sóng, nguyên nhân do đâu?

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình của khán giả dù mới lên sóng, nguyên nhân do đâu?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan bấn loạn trước phân cảnh Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cùng ở chung một phòng khách sạn

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan bấn loạn trước phân cảnh Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cùng ở chung một phòng khách sạn

Trần Phi Vũ bất ngờ lên tiếng trước việc phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đổi tên mới?

Trần Phi Vũ bất ngờ lên tiếng trước việc phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đổi tên mới?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có điểm douban lên xuống thất thường khiến dân tình hoang mang?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có điểm douban lên xuống thất thường khiến dân tình hoang mang?

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 12 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 12 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI