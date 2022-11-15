Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi đang lập thành tích khủng vẫn bị netizen lên án vì điều này?

Những ngày qua, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo màn ảnh Hoa Ngữ và lập nhiều thành tích khủng. Tuy nhiên, bộ phim vẫn bị netizen lên án vì điều này.

Những ngày qua, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo màn ảnh Hoa Ngữ. Dù chỉ mới lên sóng hơn 1 tuần lễ nhưng bộ phim liên tục lập thành tích khủng khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo màn ảnh Hoa Ngữ những ngày qua - Ảnh: Internet Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung có bài viết thể hiện sự nghi vấn bộ phim đang mua hotsearch quá đà để truyền thông cho bộ phim. Được biết, hiện tại, bộ phim đã phá hơn 10.000 nhiệt trên Youku, trung bình mỗi ngày phim xuất hiện hơn 100 từ khóa hot, thậm chí sắp ngang ngửa thành tích bộ phim Mộng Hoa Lục của đàn chị Lưu Diệc Phi. Thậm chí, lượt fan nhấn follow cho nam nữ chính cũng tăng không ngừng.

Một số netizen đặt nghi vấn bộ phim mua hot search quá đà - Ảnh: Internet Nhiều khán giả cho rằng cho dù bộ phim có mua bài PR quá đà hay không thì trên thực tế vẫn thu hút được nhiều người xem hiện nay. Bởi vì bộ phim đang trong giai đoạn chuyển biến cao trào, những màn chemistry của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi ngày càng tăng độ bùng cháy khiến các khán giả không khỏi quắn quéo khi xem bộ phim. Không những thế, các khán giả đang mong đợi màn đi tù của nam chính sắp tới theo diễn biến nguyên tác. Thế nên việc gia tăng lượt tìm kiếm cũng là điều dễ hiểu.

Nhiều khán giả cho rằng cho dù bộ phim có mua bài PR quá đà hay không thì trên thực tế vẫn thu hút được nhiều người xem hiện nay vì diễn biến cuốn hút, chemistry bùng nổ của cặp đôi chính - Ảnh: Internet Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Bộ phim kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

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