Trần Phi Vũ bất ngờ lên tiếng trước việc phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đổi tên mới?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính vừa lên sóng những tập đầu tiên nhưng đã khiến dân tình hết lời khen ngợi từ mạch phim, nội dung đến chemistry của nam nữ chính. Đặc biệt đáng chú ý nhất phải là ngoại hình đẹp hết nước chấm của Trần Phi Vũ. Anh chàng hóa thân thành bạn học Lý Tuân, mái tóc vàng hoe cùng với làn da trắng được khen đẹp trai, sát nguyên tác như xé trang sách bước ra.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính vừa lên sóng những tập đầu tiên nhưng đã khiến dân tình hết lời khen ngợi - Ảnh: Internet

Được biết, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã được đổi tên thành Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em. Thế nên, trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi cảm nhận về việc thay đổi tên của bộ phim, nam chính Trần Phi Vũ đã chia sẻ rằng cho dù có đổi tên hay không thì nội dung vẫn không thay đổi. Theo đó, anh chàng cho rằng khi nhắc đến tên Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em khiến mọi người liên tưởng đến khoảnh khắc nhân vật Lý Tuân đánh bật lửa thắp sáng trong đêm để sưởi ấm cho mọi người.