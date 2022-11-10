Trần Phi Vũ bất ngờ lên tiếng trước việc phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đổi tên mới?

Bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã được đổi tên thành Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em. Điều công chúng chú ý là nam chính Trần Phi Vũ đã lên tiếng trước sự việc thay đổi này.
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Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính vừa lên sóng những tập đầu tiên nhưng đã khiến dân tình hết lời khen ngợi từ mạch phim, nội dung đến chemistry của nam nữ chính. Đặc biệt đáng chú ý nhất phải là ngoại hình đẹp hết nước chấm của Trần Phi Vũ. Anh chàng hóa thân thành bạn học Lý Tuân, mái tóc vàng hoe cùng với làn da trắng được khen đẹp trai, sát nguyên tác như xé trang sách bước ra.
Được biết, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã được đổi tên thành Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em. Thế nên, trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi cảm nhận về việc thay đổi tên của bộ phim, nam chính Trần Phi Vũ đã chia sẻ rằng cho dù có đổi tên hay không thì nội dung vẫn không thay đổi. Theo đó, anh chàng cho rằng khi nhắc đến tên Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em khiến mọi người liên tưởng đến khoảnh khắc nhân vật Lý Tuân đánh bật lửa thắp sáng trong đêm để sưởi ấm cho mọi người.
Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em là câu chuyện xoay câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận.
Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.