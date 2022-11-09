Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có điểm douban lên xuống thất thường khiến dân tình hoang mang?

Dân tình phát hiện điểm douban của bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa lên xuống thất thường khiến công chúng hoang mang, đặc biệt là các fan hâm mộ bộ phim.

Dù mới lên sóng những tập đầu tiên nhưng bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của khán giả. Được biết, bộ phim mở điểm Douban đã đạt 7,2 điểm với hơn 11.000 lượt đánh giá. Tuy nhiên chỉ sau một ngày, số điểm của phim hiện đã tăng lên mức 7.5 điểm, thu hút hơn 24.000 lượt đánh giá từ khán giả.

Chỉ sau một ngày, số điểm của phim hiện đã tăng lên mức từ 7.2 lên 7.5 điểm - Ảnh: Internet Phần lớn các khán giả đều để lại nhận xét khen ngợi nội dung phim hấp dẫn, vừa bám sát nguyên tác đồng thời cũng có nhiều điểm cải biên hợp lý. Ngoài ra, cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không chỉ diễn xuất tự nhiên sinh động mà còn mang hình tượng như nhân vật chính “xé trang sách bước ra”. Không những thể màn diễn xuất ăn ý của cả hai mang đến cảm giác coulple vô cùng ngọt ngào. Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi được đánh giá diễn xuất khá ăn ý trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây, dân tình phát hiện điểm douban của bộ phim lại trở về 7.2 với 26.901 lượt đánh giá. Sự việc này khiến công chúng hoang mang, đặc biệt là các fan hâm mộ bộ phim. Tuy nhiên, nhiều khán giả trấn an do phim mở douban sớm nên chuyện điểm lên lên xuống xuống là chuyện bình thường.

Dân tình phát hiện điểm douban của bộ phim lại trở về 7.2 - Ảnh: Internet Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Bộ phim kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

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