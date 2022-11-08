Không chỉ mang danh 'con trai Trần Khải Ca', Trần Phi Vũ còn chứng tỏ diễn xuất trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa'

Sao quốc tế 08/11/2022 18:35

Con trai đạo diễn lừng danh Trần Khải Ca - Trần Phi Vũ đang là diễn viên gây chú ý bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ với vai diễn Lý Tuân trong phim "Chiếc bật lửa và váy công chúa".

Mới đây, tạp chí Harper's Bazaar China chia sẻ loạt ảnh hai diễn viên trẻ Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi chụp chung trong quá trình hợp tác phim Chiếc bật lửa và váy công chúa (tên khác Chiếu sáng anh, sưởi ấm em). Hiện tại, Trần Phi Vũ đang là nam diễn viên gây chú ý bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ với vai diễn Lý Tuân trong phim.

Tính cách của nhân vật Lý Tuân vừa ngang tàng, bá đạo nhưng lại thâm tình, là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Ngoại hình điển trai của Trần Phi Vũ cũng là nguyên nhân khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Dù tạo hình tóc vàng, tóc đen hay đầu đinh khi mới ra tù, Trần Phi Vũ đều toát lên sức hấp dẫn đặc biệt, khí chất sang trọng như vương tử.

Đồng thời, tương tác giữa Trần Phi Vũ và bạn diễn Trương Tịnh Nghi cũng được đánh giá cao. Người đẹp sinh năm 1999 gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thuần nhưng có phần cá tính, độc lập. Cô là học trò của Châu Tấn, được nữ diễn viên dốc sức lăng xê.

Không chỉ mang danh 'con trai Trần Khải Ca', Trần Phi Vũ còn chứng tỏ diễn xuất trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' - Ảnh 1Không chỉ mang danh 'con trai Trần Khải Ca', Trần Phi Vũ còn chứng tỏ diễn xuất trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' - Ảnh 2

 

 

Sau khi phim phát sóng 2 ngày, chỉ số truyền thông của Trần Phi Vũ lọt top 3 trên trang thống kê Vlinkage. Bên cạnh đó, lượng fan của nam diễn viên trẻ tăng lên nhanh chóng. Trước đó, mỗi ngày có khoảng 3.000 người hoạt động trong hội nhóm dành cho fan Trần Phi Vũ (cách gọi khác là siêu thoại trên Weibo), hiện tại, con số này là 10.000. Nhiều khán giả trên các diễn đàn Douban, Weibo bình luận nhờ Chiếc bật lửa và váy công chúa, Trần Phi Vũ đã thoát khỏi vận đen bám theo anh vài năm qua, cuối cùng cũng có vai diễn gây sốt trên màn ảnh.

 

 

Không chỉ mang danh 'con trai Trần Khải Ca', Trần Phi Vũ còn chứng tỏ diễn xuất trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' - Ảnh 3

Theo QQ, Trần Phi Vũ là con trai của đạo diễn lớn Trần Khải Ca và mỹ nhân cổ trang Trần Hồng. Trần Khải Ca có tác phẩm kinh điển là Bá Vương biệt cơ từng đoạt giải thưởng Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes. Sự nổi tiếng của vị đạo diễn tài ba này đã được công nhận bằng các liên hoan phim uy tín thế giới. Ông trở thành vị đạo diễn quyền lực nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ mà các diễn viên đều khao khát được "lọt vào mắt xanh". Mẹ của Trần Phi Vũ cũng là một mỹ nhân nổi danh trong showbiz Hoa ngữ. Ở những năm cuối 70, đầu 80, nhan sắc của Trần Hồng đã sớm được ca tụng là "mẫu hình đẹp nhất trong giới nghệ sĩ". Thậm chí, mỹ nhân sinh năm 1968 còn là nghệ sĩ nữ hiếm hoi ký được hợp đồng với một công ty giải trí Hàn Quốc. Tài tử có bệ đỡ nghệ thuật nên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các dự án phim ảnh. Tuy nhiên, xuất thân cũng là cản trở lớn với Trần Phi Vũ.

 

Thực tế, Trần Phi Vũ có ngoại hình sáng, khả năng diễn xuất khá tốt, chiều cao 1,88 m nổi bật. Nam diễn viên sống trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ. Nam diễn viên cũng chịu khó thử thách trong nhiều dạng vai khác nhau. Anh chỉ thiếu một cơ hội để bật lên. Chiếc bật lửa và váy công chúa là hy vọng cho sự nghiệp đang gặp bế tắc của nam diễn viên sinh năm 2000.

Không chỉ mang danh 'con trai Trần Khải Ca', Trần Phi Vũ còn chứng tỏ diễn xuất trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' - Ảnh 4Không chỉ mang danh 'con trai Trần Khải Ca', Trần Phi Vũ còn chứng tỏ diễn xuất trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' - Ảnh 5

"Chiếc bật lửa và váy công chúa" là tiểu thuyết của nhà văn Twentine, nội dung là câu chuyện tình yêu giữa học sinh thiên tài Lý Tuân và cô gái xinh đẹp, thông minh Chu Vận. Cả hai cùng học chung khoa máy tính tại trường đại học, từ những hiểu lầm ban đầu, trở thành mối tình đầu và là người quan trọng nhất trong cuộc đời đối phương.

Lý Tuân do Trần Phi Vũ đảm nhiệm được miêu tả là thiên tài với thành tích thi đại học đứng đầu toàn tỉnh. Anh là người lý trí, thường xuyên khiến người khác nổi giận với những câu nói lạnh lùng. Tuy nhiên, Lý Tuân lại dành sự chăm sóc, chiều chuộng, nâng niu cho Chu Vận - cô tiểu thư cá tính, con mọt sách chính hiệu với tâm hồn ngây thơ. Mối tình của họ bị cha mẹ Chu Vận phản đối. Bên cạnh đó, vì hành động quá khích, trả thù người đã hại chết chị mình mà Lý Tuân phải đi tù 3 năm. Trong quãng thời gian này, Chu Vận cũng ra nước ngoài du học để cố quên đi bạn trai. Nhưng họ không ngăn nổi nỗi nhớ nhung và con tim luôn hướng về nhau.

Couple 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đẹp đôi trên bìa tạp chí thời trang

Couple 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đẹp đôi trên bìa tạp chí thời trang

Bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em hiện đang là một trong những tác phẩm truyền hình Hoa ngữ "hot" nhất thời điểm hiện tại và kéo theo đó là danh tiếng ngày càng lên của cặp đôi chính Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi.

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