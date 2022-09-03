Hạo Y Hành - 'siêu phẩm' đam mỹ của La Vân Hi và Trần Phi Vũ đã qua vòng kiểm duyệt?

'Siêu phẩm' đam mỹ Hạo Y Hành của La vân Hi và Trần Phi Vũ được cho là đã qua được vòng kiểm duyệt và chuẩn bị được phát sóng sau khi thay đổi kịch bản.

Theo truyền thông Trung Hoa, dự án đam mỹ Hạo Y Hành với sự tham gia diễn xuất của Trần Phi Vũ và La Vân Hi được cho là đã vượt qua được vòng kiểm duyệt và chuẩn bị lên sóng. Được biết, Hạo Y Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn, trong đó La Vân Hi trong vai Sở Vãn Ninh, Trần Phi Vũ trong vai Mặc Nhiên.

Hạo Y Hành được cho là đã vượt qua được vòng kiểm duyệt và chuẩn bị lên sóng - Ảnh: Internet

Nguồn tin trong ngành giải trí cho biết, Hạo Y Hành đã phải sửa đổi kịch bản để thông qua vòng kiểm duyệt. Theo đó, thay vì phạm có hai nam chính thì sẽ chuyển thành phim có 1 nam chính và 1 nữ chính.

Trước đó, tại Hội nghị công tác phát thanh và truyền hình toàn quốc diễn ra vào đầu năm nay, Cục Phát thanh và Truyền hình thành phố Bắc Kinh (Quảng điện Bắc Kinh) đã có bài phát biểu về các kế hoạch và quy định cho các chương trình truyền thông trong năm 2022.

Trong bài phát biểu, Quảng điện Bắc Kinh khẳng định đơn vị này sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quản trị toàn diện lĩnh vực giải trí, ngưng hoàn toàn, kiểm duyệt khắt khe hơn đối với một số nội dung trong đó đặc biệt có phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ.

Sau hàng loạt lệnh cấm từ những cơ quan thẩm quyền và mới đây nhất là Cục phát thanh và truyền hình Bắc Kinh, con đường phát sóng của loạt phim đam mỹ cải biên nói chung và Hạo Y Hành nói riêng ngày càng xa vời.

Thông tin Hạo Y Hành đã thông qua vòng kiểm duyệt hiện tại mới chỉ là đồn đoán và chưa được xác thực song điều này cũng đủ để khiến cho người hâm mộ không khỏi vui mừng. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu bộ phim này thực sự đã thay đổi kịch bản thì việc thông qua kiểm duyệt và được lên sóng cũng là điều tất nhiên.

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