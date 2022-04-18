Rộ tin Hạo Y Hành, Sắc Phá Lang được phía Hàn Quốc mua bản quyền làm lại? Netizen 'lo sợ' đam mỹ trong bối cảnh Hàn Quốc có vẻ sai sai

Sao quốc tế 18/04/2022 14:36

Cư dân mạng rộ lên thông tin Hàn Quốc sẽ mua lại bản quyền Hạo Y Hành và Sắc Phá Lang.

Bộ phim Sát Phá Lang nằm trong series "Đam mỹ 101" được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cùng tên của tác giả Priest do Đàn Kiện Thứ và Trần Triết Viễn đóng chính. 

Rộ tin Hạo Y Hành, Sắc Phá Lang được phía Hàn Quốc mua bản quyền làm lại? Netizen 'lo sợ' đam mỹ trong bối cảnh Hàn Quốc có vẻ sai sai - Ảnh 1
Đàn Kiện Thứ và Trần Triết Viễn trong Sát phá lang - Ảnh: Weibo

 Còn Hạo Y Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn của tác giả Nhục Bao Bất Cật do La Vân Hi và Trần Phi Vũ đóng chính.

Rộ tin Hạo Y Hành, Sắc Phá Lang được phía Hàn Quốc mua bản quyền làm lại? Netizen 'lo sợ' đam mỹ trong bối cảnh Hàn Quốc có vẻ sai sai - Ảnh 2
La Vân Hi và Trần Phi Vũ trong Hạo Y Hành - Ảnh: Weibo

Thời gian gần đây, Quảng Điện đang quản lý rất chặt về vấn đề sản xuất, phát hành phim đam mỹ. Một loạt các tiểu thuyết nổi tiếng chuyển thể đều phải đợi qua kiểm duyệt rồi mới được chiếu. Đáng nói, dù phim đam mỹ may mắn thông qua kiểm duyệt nhưng vẫn có thể bị cắt bớt chi tiết. Ngoài ra, một số đoàn phim còn phải thay đổi vài nội dung để lách luật Quảng Điện. Nhưng những điều này có thể khiến phim bị rời rạc, ảnh hưởng đến nội dung và không sát nguyên tác. Sát Phá Lang và Hạo Y Hành nhiều lần có tin đồn được lên sóng nhưng rồi lại im bặt

Mới đây, cư dân mạng đang rần rần chia sẻ thông tin, phía Hàn Quốc đã mua bản quyền một số tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng trên Tấn Giang. Sau khi đạt thỏa thuận, đất nước xứ củ sâm sẽ tiến hành chuyển thể những tác phẩm này thành phim.

Rộ tin Hạo Y Hành, Sắc Phá Lang được phía Hàn Quốc mua bản quyền làm lại? Netizen 'lo sợ' đam mỹ trong bối cảnh Hàn Quốc có vẻ sai sai - Ảnh 3
Có thông tin phía Hàn Quốc đã mua bản quyền một số tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng trên Tấn Giang - Ảnh: Chụp màn hình

Trước tin tức này, một số khá giả cảm thấy lấn cấn, sợ diễn viên Hàn Quốc không phù hợp với nhân vật trong truyện. Tuy nhiên, cũng có người mong chờ và hy vọng nước bạn nên mua những tác phẩm đã được dựng thành phim nhưng chưa được chiếu.

- Đam mỹ Hàn Quốc thấy không được đầu tư lắm, thường chỉ là web drama dành cho mấy bạn ít tên tuổi muốn bật lên thôi nên cũng không kỳ vọng mua mấy bộ nổi tiếng.

- Hàn Quốc được cái thoải mái nhưng nói thật tôi rất không tin tưởng vào tạo hình cổ trang, nhìn không được đẹp và mãn nhãn lắm.

- Nhan sắc của mấy diễn viên nam nước bạn đỉnh lắm.

- Có mua thì khả năng cao là cho thần tượng đá chéo sang diễn xuất thôi, mà như thế thì không thể yêu cầu cao về diễn xuất được.

- Truyện Trung Quốc mà chuyển thể thành bối cảnh Hàn Quốc thấy không khớp sao ấy, nhất là kiểu thanh xuân học đường và cổ trang. Văn hóa Trung Quốc tồn tại quá sâu trong truyện đam mỹ rồi, làm không khéo là gượng lắm luôn. Nhưng vẫn mong phim nếu ekip phim có tâm và diễn viên diễn xuất tốt.

Rộ tin Hạo Y Hành, Sắc Phá Lang được phía Hàn Quốc mua bản quyền làm lại? Netizen 'lo sợ' đam mỹ trong bối cảnh Hàn Quốc có vẻ sai sai - Ảnh 4
Hạo Y Hành của Trần Phi Vũ và La Vân Hi đang chờ ngày phát sóng - Ảnh: Weibo

Dù không biết nguồn tin trên thực hư ra sao, các “mọt phim đam mỹ” vẫn tiếp tục chờ thông báo chính thức từ ekip phim.

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