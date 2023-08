La Vân Hi khoe góc nghiêng cực phẩm trong 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' khiến dân tình ‘xỉu lên xỉu xuống'

Mới đây, tạo hình của La Vân Hi tại phim trường gây sốt cộng đồng mạng. Netizen không ngừng khen ngợi, cho rằng tạo hình lần này của anh không chỉ đẹp mà từng đường nét trên khuôn mặt còn ngập tràn tiên khí khi diện trang phục cổ trang.

Sau thành công của bộ phim Nửa là đường mật Nửa là đau thương, cặp đôi La Vân Hi và Bạch Lộc lại tiếp tục có cơ hội hợp tác với nhau một siêu phẩm mới mang tên Trường Nguyệt Tẫn Minh (Trường Nguyệt Vô Tẫn).

La Vân Hi sở hữu thân hình có phần hơi mong manh nên đoàn làm phim cũng rất khéo léo chọn cổ phục vừa phù hợp vừa mang đến cho người xem cảm giác ma mị cuốn hút. Đặc biệt nam diễn viên còn có khuôn mặt đẹp không góc chết, vì vậy tạo hình này có thể khoe hết mọi ưu điểm và nhan sắc thăng hạng của anh chàng.

Trong khi đó, nhan sắc của nữ chính Bạch Lộc cũng được đánh giá cao. Cô nàng khoe trọn góc nghiêng kiều diễm khiến dân tình phải xuýt xoa.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Anh này kiểu sinh ra để đóng cổ trang ấy.

- Góc nghiêng thần thánh của 1 phiên bản khác rất rất giống phim 3D Fantasy.

- Nếu không phải là La Vân Hi thì còn có ai có thể vào vai Đài Tẫn đây?

- Ôi cái khí chất này, không đùa được đâu nha.

- Ngũ quan của La Vân Hi hiện lên vừa rõ ràng lại vừa hài hòa, dù nét mặt không biểu cảm nhưng trông vẫn rất hút hồn.

- Tạo hình đỉnh thật, từ phục trang đến kiểu tóc đầu rất hợp mắt.

Trong phim La Vân Hi sẽ vào vai Đạm Tài Tẫn là Ma Thần vừa độc ác vừa tàn nhẫn. Còn Bạch Lộc vào vai Lê Tô Tô con gái của Chưởng Môn Dương Tông, cả hai người có duyên truyền kiếp và vì thế cũng từng đối đầu với nhau cũng từng dành tình cảm cho nhau. Cả hai đã cùng tạo nên một câu chuyện vừa buồn vừa ngược nhất là về phía nữ chính.

Từng rất ăn ý trong dự án cũ nên fan hâm mộ đang rất háo hức mong chờ sự kết hợp lần nữa của cặp đôi này. Không chỉ có chemistry tuyệt vời mà bộ đôi La Vân Hi và Bạch Lộc đều được đánh giá có diễn xuất tốt và thần thái cổ trang ổn định. Nếu La Vân Hi từng khiến khán giả rơi nước mắt vì vai diễn Dạ Nhuận Ngọc si tình trong Hương Mật Tựa Khói Sương, thì Bạch Lộc khiến con dân cạn nước mắt vì cuộc tình với nhiều tiếc nuối trong Châu Sinh Như Cố. Hi vọng cả hai sẽ mang lại nhiều thành công khi tiếp tục hợp tác cùng nhau trong bộ phim này.

Phim khai máy từ giữa tháng 10 năm 2021, hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình, dự kiến ra mắt khán giả cuối năm 2022.