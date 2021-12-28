Hoa Đỉnh 2021: Châu Sinh Như Cố thua đậm, Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc trượt giải vì 2 cái tên 'vô danh'

Vì kết quả có phần quá vô lý của lễ trao giải Hoa Đỉnh năm nay, cư dân mạng không khỏi bức xúc và cho rằng kết quả này không minh bạch.

Tối ngày 27/12 vừa qua, lễ trao giải Hoa Đỉnh lần thứ 32 đã diễn ra nhưng lại mang đến một kết quả vô cùng "chưng hửng" khi cả hai giải thưởng là Nam chính cổ trang xuất sắc nhất và Nữ chính cổ trang xuất sắc nhất đều trượt khỏi hai cái tên nổi bật nhất năm qua là Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc. Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc là 2 gương mặt nổi bật năm qua của làng phim Hoa ngữ Khi buổi trao giải bắt đầu, Nhậm Gia Luân được rất nhiều sự chú ý khi Châu Sinh Như Cố do anh đóng cặp với Bạch Lộc năm qua đã gây được tiếng vang lớn ra toàn châu Á, đưa tên tuổi của cả hai diễn viên chính lên một tầm cao mới và giúp Nhậm Gia Luân có một màn comeback hết sức thành công sau loạt vai diễn không mấy nổi bật.

Nhậm Gia Luân chỉ nhận được giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất Tuy vậy, trái với kỳ vọng của mọi người, ngoài giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất thì Châu Sinh Như Cố không thể mang lại cho Nhậm Gia Luân thêm giải thưởng nào cả. Giải thưởng Nam chính cổ trang xuất sắc nhất của Hoa Đỉnh năm nay được trao cho nam chính Đại Tần Đế Quốc 4: Đại Tần Phú và Nữ chính cổ trang xuất sắc nhất cũng không được trao cho Bạch Lộc mà là Tô Hiểu Đồng thông qua bộ phim Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác. Diễn xuất lẫn nhan sắc của Tô Hiểu Đồng trong Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác bị chê thua xa những cái tên khác như Bạch Lộc, Lý Thấm, Triệu Lệ Dĩnh,... Nếu so sánh về chất lượng của các bộ phim, Châu Sinh Như Cố quả thật áp đảo khi đạt trên 7 điểm Douban trong khi Đại Tần Đế Quốc 4: Đại Tần Phú có điểm thấp nhất trong cả 4 phần phim Đại Tần Đế Quốc. Ngoài ra, Tô Hiểu Đồng cũng bị chê bai thậm tệ từ ngoại hình đến diễn xuất không thể nào có thể đánh bại được những diễn viên khác như Bạch Lộc, Lý Thấm, Triệu Lệ Dĩnh,...

Châu Sinh Như Cố năm qua đã 'khuấy đảo' làng phim ảnh Hoa ngữ lẫn châu Á Nếu là một fan của thể loại phim cổ trang Trung Quốc, có thể dễ dàng nhận thấy rằng Châu Sinh Như Cố năm qua đã "khuấy đảo" làng phim ảnh thế nào. Không những vậy, phần sau của bộ phim cũng được đón nhận không ít nhờ bám sát nguyên tác tiểu thuyết. Vì vậy, kết quả của lễ trao giải Hoa Đỉnh 2021 gây ra tranh cãi quả thật là điều không thể tránh khỏi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-dinh-2021-chau-sinh-nhu-co-thua-dam-nham-gia-luan-va-bach-loc-truot-giai-vi-2-cai-ten-vo-danh-443470.html