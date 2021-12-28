Hoa Đỉnh 2021: Châu Sinh Như Cố thua đậm, Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc trượt giải vì 2 cái tên 'vô danh'

Sao quốc tế 28/12/2021 11:42

Vì kết quả có phần quá vô lý của lễ trao giải Hoa Đỉnh năm nay, cư dân mạng không khỏi bức xúc và cho rằng kết quả này không minh bạch.

Tối ngày 27/12 vừa qua, lễ trao giải Hoa Đỉnh lần thứ 32 đã diễn ra nhưng lại mang đến một kết quả vô cùng "chưng hửng" khi cả hai giải thưởng là Nam chính cổ trang xuất sắc nhất và Nữ chính cổ trang xuất sắc nhất đều trượt khỏi hai cái tên nổi bật nhất năm qua là Nhậm Gia LuânBạch Lộc.

nham gia luan 1
Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc là 2 gương mặt nổi bật năm qua của làng phim Hoa ngữ

Khi buổi trao giải bắt đầu, Nhậm Gia Luân được rất nhiều sự chú ý khi Châu Sinh Như Cố do anh đóng cặp với Bạch Lộc năm qua đã gây được tiếng vang lớn ra toàn châu Á, đưa tên tuổi của cả hai diễn viên chính lên một tầm cao mới và giúp Nhậm Gia Luân có một màn comeback hết sức thành công sau loạt vai diễn không mấy nổi bật.

nham gia luan 2
Nhậm Gia Luân chỉ nhận được giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất

Tuy vậy, trái với kỳ vọng của mọi người, ngoài giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất thì Châu Sinh Như Cố không thể mang lại cho Nhậm Gia Luân thêm giải thưởng nào cả. Giải thưởng Nam chính cổ trang xuất sắc nhất của Hoa Đỉnh năm nay được trao cho nam chính Đại Tần Đế Quốc 4: Đại Tần Phú và Nữ chính cổ trang xuất sắc nhất cũng không được trao cho Bạch Lộc mà là Tô Hiểu Đồng thông qua bộ phim Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác.

nham gia luan 3
Diễn xuất lẫn nhan sắc của Tô Hiểu Đồng trong Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác bị chê thua xa những cái tên khác như Bạch Lộc, Lý Thấm, Triệu Lệ Dĩnh,...

Nếu so sánh về chất lượng của các bộ phim, Châu Sinh Như Cố quả thật áp đảo khi đạt trên 7 điểm Douban trong khi Đại Tần Đế Quốc 4: Đại Tần Phú có điểm thấp nhất trong cả 4 phần phim Đại Tần Đế Quốc. Ngoài ra, Tô Hiểu Đồng cũng bị chê bai thậm tệ từ ngoại hình đến diễn xuất không thể nào có thể đánh bại được những diễn viên khác như Bạch Lộc, Lý Thấm, Triệu Lệ Dĩnh,...

nham gia luan 4
Châu Sinh Như Cố năm qua đã 'khuấy đảo' làng phim ảnh Hoa ngữ lẫn châu Á

Nếu là một fan của thể loại phim cổ trang Trung Quốc, có thể dễ dàng nhận thấy rằng Châu Sinh Như Cố năm qua đã "khuấy đảo" làng phim ảnh thế nào. Không những vậy, phần sau của bộ phim cũng được đón nhận không ít nhờ bám sát nguyên tác tiểu thuyết. Vì vậy, kết quả của lễ trao giải Hoa Đỉnh 2021 gây ra tranh cãi quả thật là điều không thể tránh khỏi.

Mặc cho kết thúc bi thương, 'Châu sinh như cố' của Nhậm Gia Luân vẫn ẵm luôn giải phim tình cảm lãng mạn năm 2021

Mặc cho kết thúc bi thương, 'Châu sinh như cố' của Nhậm Gia Luân vẫn ẵm luôn giải phim tình cảm lãng mạn năm 2021

"Châu sinh như cố" của Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đạt giải phim tình cảm lãng mạn năm 2021 của đài Iqiyi.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Bạch Lộc Châu Sinh Như Cố phim Hoa ngữ Hoa Đỉnh 2021

TIN LIÊN QUAN

Mặc cho kết thúc bi thương, 'Châu sinh như cố' của Nhậm Gia Luân vẫn ẵm luôn giải phim tình cảm lãng mạn năm 2021

Mặc cho kết thúc bi thương, 'Châu sinh như cố' của Nhậm Gia Luân vẫn ẵm luôn giải phim tình cảm lãng mạn năm 2021

'Ngự Giao Ký' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có lịch phát sóng chính thức

'Ngự Giao Ký' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân có lịch phát sóng chính thức

Lộ cảnh 'giường chiếu' táo bạo của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trong phim 'Thỉnh quân'

Lộ cảnh 'giường chiếu' táo bạo của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trong phim 'Thỉnh quân'

Tin tức dưa Cbiz ngày 26/12: Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đón tin vui, Trần Tinh Húc đi theo con đường 'tra nam'

Tin tức dưa Cbiz ngày 26/12: Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đón tin vui, Trần Tinh Húc đi theo con đường 'tra nam'

Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng

Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng

8 vị sư phụ được yêu thích nhất dòng phim “sư đồ luyến”: Tiêu Chiến được kỳ vọng, Nhậm Gia Luân gây ám ảnh

8 vị sư phụ được yêu thích nhất dòng phim “sư đồ luyến”: Tiêu Chiến được kỳ vọng, Nhậm Gia Luân gây ám ảnh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 23 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào