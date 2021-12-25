Mặc cho kết thúc bi thương, 'Châu sinh như cố' của Nhậm Gia Luân vẫn ẵm luôn giải phim tình cảm lãng mạn năm 2021

Đồng thời, nam diễn viên Nhậm Gia Luân cũng đạt giải hạng mục Nam diễn viên có sức ảnh hưởng nhất của năm.

Mới đây, tại Iqiyi international entertainment - Q Award 2021, Châu Sinh Như Cố - bộ phim cổ trang có sự tham gia của Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đã mang về giải Phim lãng mạn của năm 2021.

Chưa kể, toàn mạng có tới 215 hotsearch liên quan tới Châu Sinh Như Cố và dàn diễn viên, nhiệt độ giá trị mức cao nhất là 8512. Trên weibo hotsearch, có đến 104 từ khoá về Châu Sinh Như Cố và tên của các diễn viên lọt top, ở cả bảng Hotsearch chung, bảng Giải trí và bảng Nhiệt độ vươn xa.

Trong đó, lượt đọc siêu thoại chính của phim đạt hơn 1.76 tỷ, lượt thảo luận vượt mốc 6.404, một con số đáng mong ước của những bộ phim đồng lên sóng trong tháng 8.

Năm 2021 có khá nhiều bộ phim cổ trang được công chiếu với sự đầu tư lớn cùng dàn diễn viên nổi tiếng như Hữu Phỉ của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác, Ngộ Long của Vương Hạc Đệ, Chúc Tự Đan hay Trường Ca hành của Ngô Lỗi, Nhiệt Ba, Thiên cổ quyết trần của Châu Đông Vũ, Hứa Khải… Bởi vậy Châu Sinh Như Cố không phải là sự xuất hiện ấn tượng hay có thể “gây bão” cộng đồng mạng. Tuy Nhiên so với các bộ phim cổ trang khác thì Châu Sinh Như Cố lại có nét riêng đủ để thu hút người xem ngay từ những tập đầu tiên.

Bộ phim là câu chuyện nói về chàng Tiểu Nam Thần Vương Châu Sinh Thần cùng với con gái danh gia vọng tộc Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc đóng) vốn có tình cảm với nhau nhưng lại chẳng thể đối diện với tình cảm trong lòng mình, yêu mà chẳng thể nói được thành lời.

Trong phim có thể thấy cả hai đều nhập vai vào nhân vật một cách xuất sắc, tuy không có quá nhiều cảnh ngọt ngào nhưng họ đều thể hiện tinh tế những phân cảnh quan tâm đối phương qua ánh mắt, cử chỉ nhẹ nhàng.

Tuy bộ phim có kết thúc bi thương và lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả nhưng đây lại là cái kết mà nhiều người mong đợi. Khép lại kiếp đau thương này để mở ra kiếp sau hạnh phúc. Phần tiếp theo của Châu Sinh Như Cố là Một đời một kiếp (Nhất Sinh Nhất Thế) đã lên sóng, tiếp nối mối nhân duyên tiền kiếp của Châu Sinh Thần và Thời Nghi.

Những thành tích mà Châu sinh như cố đạt được trong thời điểm lên sóng:

- Top 1 (nhóm phim truyền hình) bảng xếp hạng sức hút trên iQIYI

- Top 1 siêu thoại mảng phim truyền hình

- Top 2 hotsearch iQIYI Suike

- No.1 Weibo Top TV Series

- Top1 bảng phim tập trên Douyin

- No.2 bảng Top tìm kiến trên Tencent, nhóm phim Trung Quốc

- No.4 trên cổng nhiệt độ douban, nhóm phim-sách-nhạc

- Top 1 phim chiếu mạng toàn kênh - Cốt Đóa

- Top 2 nhóm phim tập - Yunhe

- Top 1 phim tập (cả phim chiếu đài và chiếu mạng), chỉ số nhiệt độ đạt 9662.70 - Maoyan