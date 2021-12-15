Ảnh cưới của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị 'rò rỉ' khiến cư dân mạng 'mắt tròn mắt dẹt'

Một tấm hình được cho là ảnh cưới của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đã được cư dân mạng lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn mạng

Sau hàng loạt bộ ảnh khoe tạo hình dân quốc gây sốt, Nhậm Gia Luân đã có màn lột xác với cảnh đám cưới rất được khán giả mong đợi trong bộ phim "Thỉnh Quân". Hình ảnh bộ "hỷ phục" của Nhậm Gia Luân cũng đang được cư dân mạng truyền nhau và dành nhiều lời khen ngợi.

Mới đây, một tấm hình được cho là ảnh cưới của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm lại một lần nữa khiến nhiều khán giả "đứng ngồi không yên" và mong ngóng bộ phim. Được biết, hình ảnh này nằm trong kịch bản của bộ phim dân quốc này.

Ảnh cưới rò rỉ của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm - Ảnh: Internet

Trong bộ phim này, nhân vật Lục Viêm (Lý Thấm thủ vai) sẽ thành hôn với nữ chính rồi ở rể luôn. Chính vì điều này mà chú rể bị nhiều người chê cười, thế nhưng vì tình yêu nên anh chỉ im lặng và tận hưởng niềm vui của mình. Đây có lẽ là chi tiết ngọt ngào, vui vẻ hiếm hoi trong một dự án "ngược tâm" đủ đường như "Thỉnh Quân".

Hậu trường 'Thỉnh Quân" - Ảnh: Internet

Trước đó, tạo hình đám cưới của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trên phim trường Thỉnh Quân cũng được tiết lộ, tuy đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại đúng chất dân quốc. Dù đã có ảnh cưới và xác định cũng có cảnh cưới trong phim nhưng khán giả vẫn không dám tin vào mắt mình, một lòng lo lắng về kết cục của Lục Viêm và Đăng Đăng. Hiện tại, bộ phim "Thỉnh Quân" vẫn chưa có lịch chiếu chính thức.

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