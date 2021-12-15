Những người đàn ông quyền lực nguyện 'chống lưng' cho Triệu Lệ Dĩnh: người thì tạo ra các tác phẩm đình đám, người là 'phú nhị đại gia'

Triệu Lệ Dĩnh không còn là cái tên xa lạ với mọi người. Nữ diễn viên đã có những thành tích đáng nể trong mảng truyền hình qua các phim như: Hoa Thiên Cốt, Sam Sam đến đây ăn nào, Sở Kiều truyện,… Từ một vai phụ không ai biết đến "nữ hoàng ratting", không thể không nói Triệu Lệ Dĩnh đã phải trả giá rất nhiều bằng mồ hôi và công sức.

Bên cạnh đàn em thân thiết là MC Tạ Na, Hà Cảnh còn có mối quan hệ đặc biệt với Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí, nam MC còn có tiếng là "bồn chứa tâm sự" cho các nghệ sĩ nữ như Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai thân thiết sau khi tham gia chương trình "Thần tượng đến rồi". Khi mới bước chân vào làng giải trí và tham gia các show thực tế, Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần bị ném đá vì EQ thấp. Tuy nhiên, Hà Cảnh lại cho đó là biểu hiện của sự thẳng thắn và chân thật. Nhờ vậy, làn sóng chỉ trích và ghét bỏ nữ diễn viên cũng giảm bớt.

Hà Cảnh chính là một trong những "MC quốc dân" được yêu thích tại Trung Quốc. Trong giới giải trí Hoa ngữ, các minh tinh hàng đầu đều có mối quan hệ thân thiết với Hà Cảnh, thậm chí còn thường xuyên gọi anh với tên thân mật "Thầy Hà".

Phùng Tiểu Cương

Phùng Tiểu Cương là người đứng sau thành công của những tác phẩm đình đám như: Dạ yến, Đường sơn đại địa cấm, Nạn đói 1942... Ông là một trong những nhà làm phim xuất sắc của Trung Quốc, đã được tạp chí Business Week của Mỹ xếp vào danh sách 25 ngôi sao sáng giá của châu Á năm 2004.

Triệu Lệ Dĩnh cùng Phùng Tiểu Cương - Ảnh: Internet

Có thể nói, người mà Triệu Lệ Dĩnh phải biết ơn nhất hẳn là Phùng Tiểu Cương. Phùng Tiểu Cương phải nói là "Bá Nhạc" của Triệu Lệ Dĩnh, ông đã chọn và cho Triệu Lệ Dĩnh quay MV quảng cáo đầu tiên cũng như giúp cô bước chân vào giới nghệ sỹ.

Đinh Tử Tuấn

Ngoài Vương Tư Thông, Đinh Tử Tuấn chính là "phú nhị đại" đã công khai bảo bọc Triệu Lệ Dĩnh. Ở trong giới, anh được đánh giá là “hoàng tử kim cương”, có gia thế hiển hách. Ngoài làm diễn viên, anh còn là một nhà đầu tư, tài sản hơn rất nhiều lần Triệu Lệ Dĩnh bây giờ.

Đinh Tử Tuấn là 'phú nhị đại' khét tiếng ngang tầm với Vương Tư Thông - Ảnh: Internet

Trước kia, khi quay phim "Truy ngư truyền kỳ", cả hai đã quen biết và Đinh Tử Tuấn cũng nhận Triệu Lệ Dĩnh làm em gái nuôi. Tuy Đinh Tử Tuấn tuy không nổi tiếng, nhưng trong giới vẫn rất có thế lực, địa vị.

Đinh Tử Tuấn cũng nhận Triệu Lệ Dĩnh làm em gái nuôi - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bởi vì xuất thân danh gia vọng tộc, Đinh Tử Tuấn có quan hệ thân thiết với các ngôi sao như vợ chồng Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi và là anh rể của Dương Thiên Hoa.