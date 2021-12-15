Đây là những mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, trong làng giải trí hiện nay, thân hình gầy guộc gần như đã trở thành xu hướng. Bình thường trong ảnh đã photoshop của studio, các nữ minh tinh đều được chỉnh sửa để trông không quá gầy gò. Nhưng khi nhìn những hình ảnh hậu trường hay chụp bằng cam thường, dân tình đều sửng sốt trước thân hình "gầy sọc", thâm chí còn thiếu sức sống, mệt mỏi.

Thậm chí, cư dân mạng còn ngỡ ngàng khi Dương Mịch xuất hiện với gương mặt nhọn hoắt, thân hình mỏng manh lá lúa, tay chân khẳng khiu trơ đầu gối củ lạc. Từ khi ra mắt đến nay, nàng Bạch Thiển chưa bao giờ béo.

Dương Mịch từng gây ám ảnh vì vẻ ngoài tiều tụy không khác gì "bộ xương di động". Một phần bởi vì lịch trình quay phim dày đặc, cộng thêm với thói quen ăn uống có phần "khắc khổ" đã sút cân khá nhiều. Trong các bữa ăn, Dương Mịch ăn rất nhạt, kiêng khem đủ thứ. Vì vậy, cân nặng của Dương Mịch lúc nào cũng chỉ quanh quẩn mốc 45kg.

Triệu Lệ Dĩnh

Dù sở hữu gương mặt béo tròn và có vẻ không gầy nhưng thực tế, Triệu Lệ Dĩnh cũng luôn nằm trong danh sách "mình dây" của Hoa ngữ. Mặc dù sở hữu chiều cao 1,65cm nhưng cô nàng chỉ nặng khoảng 45kg, cẳng chân và tay lúc nào cũng nhỏ xíu.

Thời điểm đóng phim "Sở Kiều Truyện", nữ diễn viên giảm cân xuống còn 36kg để nhập vai tốt hơn. Do đó, trong các bức ảnh hậu trường, dù đã mặc trang phục cổ trang nhiều lớp, nhưng người đẹp vẫn để lộ thân hình gầy gò và thiếu sức sống. Thậm chí, thân hình của cô nàng gầy gò đến mức để lộ cả xương sườn.

Châu Đông Vũ

Châu Đông Vũ là người có vóc dáng mà nhiều sao nữ Cbiz ghen tị bởi ăn nhiều không béo. "Tam kim ảnh hậu" từng tiết lộ gia đình cô không có ai béo cả. Trong bộ phim tiên hiệp "Thiên Cổ Quyết Trần", nữ diễn viên liên tục vấp phải những lời chê bai vì vóc dáng nhỏ, chìm nghỉm trong những bộ trang phục nhiều tầng nhiều lớp lộng lẫy.

Thực tế, cô nàng cũng khiến chúng ta thảng thốt vì gầy đến mức tỷ lệ cơ thể mất cân đối, đầu to thân nhỏ. Với chiều cao 1,62m, cân nặng của cô nàng chỉ xoay quanh ngưỡng 44kg.

Lưu Thi Thi

Những khán giả hâm mộ Cbiz lâu năm đều biết Lưu Thi Thi học múa từ nhỏ. Người học múa đều có yêu cầu rất khắt khe về cơ thể bởi chỉ cần tăng cân một chút thì dáng vóc của bạn sẽ không đẹp. Căn nặng của Lưu Thi Thi lúc nào cũng dao động quanh mốc 42kg.

Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Có những lúc, cô xuất hiện thanh lịch, ngọt ngào nhưng lại để lộ thân hình gầy trơ xương, đôi tay khẳng khiu đáng lo ngại. Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng và khuyên "bà mẹ một con" nên tẩm bổ nhiều hơn để tăng cân vì cô đẹp hơn khi "có da có thịt".