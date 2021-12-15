Những mỹ nhân 'mình hạc xương mai' thống trị Cbiz: Dương Mịch như 'bộ xương di động', người cuối cùng còn gây sửng sốt hơn

Sao quốc tế 15/12/2021 11:02

Việc giữ gìn vóc dáng đẹp, mảnh mai là tiêu chí rất quan trọng của sao Hoa ngữ. Song, nhiều diễn viên lại ép cân quá đà, gầy gò "đáng báo động" khiến người hâm mộ phải xót xa, thậm chí còn nhắc nhở.

Đây là những mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, trong làng giải trí hiện nay, thân hình gầy guộc gần như đã trở thành xu hướng. Bình thường trong ảnh đã photoshop của studio, các nữ minh tinh đều được chỉnh sửa để trông không quá gầy gò. Nhưng khi nhìn những hình ảnh hậu trường hay chụp bằng cam thường, dân tình đều sửng sốt trước thân hình "gầy sọc", thâm chí còn thiếu sức sống, mệt mỏi.

Dương Mịch

Dương Mịch từng gây ám ảnh vì vẻ ngoài tiều tụy không khác gì "bộ xương di động". Một phần bởi vì lịch trình quay phim dày đặc, cộng thêm với thói quen ăn uống có phần "khắc khổ" đã sút cân khá nhiều. Trong các bữa ăn, Dương Mịch ăn rất nhạt, kiêng khem đủ thứ. Vì vậy, cân nặng của Dương Mịch lúc nào cũng chỉ quanh quẩn mốc 45kg.

Thậm chí, cư dân mạng còn ngỡ ngàng khi Dương Mịch xuất hiện với gương mặt nhọn hoắt, thân hình mỏng manh lá lúa, tay chân khẳng khiu trơ đầu gối củ lạc. Từ khi ra mắt đến nay, nàng Bạch Thiển chưa bao giờ béo. 

Triệu Lệ Dĩnh

Dù sở hữu gương mặt béo tròn và có vẻ không gầy nhưng thực tế, Triệu Lệ Dĩnh cũng luôn nằm trong danh sách "mình dây" của Hoa ngữ. Mặc dù sở hữu chiều cao 1,65cm nhưng cô nàng chỉ nặng khoảng 45kg, cẳng chân và tay lúc nào cũng nhỏ xíu.

Thời điểm đóng phim "Sở Kiều Truyện", nữ diễn viên giảm cân xuống còn 36kg để nhập vai tốt hơn. Do đó, trong các bức ảnh hậu trường, dù đã mặc trang phục cổ trang nhiều lớp, nhưng người đẹp vẫn để lộ thân hình gầy gò và thiếu sức sống. Thậm chí, thân hình của cô nàng gầy gò đến mức để lộ cả xương sườn.

Châu Đông Vũ

Châu Đông Vũ là người có vóc dáng mà nhiều sao nữ Cbiz ghen tị bởi ăn nhiều không béo. "Tam kim ảnh hậu" từng tiết lộ gia đình cô không có ai béo cả. Trong bộ phim tiên hiệp "Thiên Cổ Quyết Trần", nữ diễn viên liên tục vấp phải những lời chê bai vì vóc dáng nhỏ, chìm nghỉm trong những bộ trang phục nhiều tầng nhiều lớp lộng lẫy.

Thực tế, cô nàng cũng khiến chúng ta thảng thốt vì gầy đến mức tỷ lệ cơ thể mất cân đối, đầu to thân nhỏ. Với chiều cao 1,62m, cân nặng của cô nàng chỉ xoay quanh ngưỡng 44kg.

Lưu Thi Thi

Những khán giả hâm mộ Cbiz lâu năm đều biết Lưu Thi Thi học múa từ nhỏ. Người học múa đều có yêu cầu rất khắt khe về cơ thể bởi chỉ cần tăng cân một chút thì dáng vóc của bạn sẽ không đẹp. Căn nặng của Lưu Thi Thi lúc nào cũng dao động quanh mốc 42kg.

luu thi thi
Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Có những lúc, cô xuất hiện thanh lịch, ngọt ngào nhưng lại để lộ thân hình gầy trơ xương, đôi tay khẳng khiu đáng lo ngại. Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng và khuyên "bà mẹ một con" nên tẩm bổ nhiều hơn để tăng cân vì cô đẹp hơn khi "có da có thịt".

Triệu Lệ Dĩnh gây 'choáng váng' với màn khoe cơ bắp 'cuồn cuộn', nhưng vẫn bị 'ném đá' vì thiếu tinh tế ở điều này

Triệu Lệ Dĩnh gây 'choáng váng' với màn khoe cơ bắp 'cuồn cuộn', nhưng vẫn bị 'ném đá' vì thiếu tinh tế ở điều này

Vốn là một trong những nữ diễn viên sở hữu dáng vóc mảnh mai, vẻ ngoài nữ tính dịu dàng, Triệu Lệ Dĩnh đã "gây sốc" với khoảnh khắc cô tập luyện thể thao tại phòng gym.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Châu Đông Vũ sao Hoa ngữ Lưu Thi Thi

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh gây 'choáng váng' với màn khoe cơ bắp 'cuồn cuộn', nhưng vẫn bị 'ném đá' vì thiếu tinh tế ở điều này

Triệu Lệ Dĩnh gây 'choáng váng' với màn khoe cơ bắp 'cuồn cuộn', nhưng vẫn bị 'ném đá' vì thiếu tinh tế ở điều này

Danh tiếng 'chạm đỉnh', nhưng Dương Mịch vẫn 'săn' quần áo giảm giá, món đồ khiến nhiều người bất ngờ

Danh tiếng 'chạm đỉnh', nhưng Dương Mịch vẫn 'săn' quần áo giảm giá, món đồ khiến nhiều người bất ngờ

Phùng Thiệu Phong khẳng định không ngoại tình và bạo hành Triệu Lệ Dĩnh, nhưng dân tình vẫn 'mỉa mai' chỉ vì lý do này

Phùng Thiệu Phong khẳng định không ngoại tình và bạo hành Triệu Lệ Dĩnh, nhưng dân tình vẫn 'mỉa mai' chỉ vì lý do này

Sắc vóc U50 của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khiến dân tình 'choáng váng', đích thị là 'người đẹp không tuổi'

Sắc vóc U50 của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khiến dân tình 'choáng váng', đích thị là 'người đẹp không tuổi'

Mỹ nhân Hoa ngữ giả trai bị “ném đá”: Cúc Tịnh Y giả trân, Triệu Lộ Tư tô son hồng, vòng 1 nở nang

Mỹ nhân Hoa ngữ giả trai bị “ném đá”: Cúc Tịnh Y giả trân, Triệu Lộ Tư tô son hồng, vòng 1 nở nang

Dương Mịch khác lạ trong phim 16 năm trước, bằng chứng rành rành của việc nhờ cậy 'dao kéo'?

Dương Mịch khác lạ trong phim 16 năm trước, bằng chứng rành rành của việc nhờ cậy 'dao kéo'?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào