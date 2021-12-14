Danh tiếng 'chạm đỉnh', nhưng Dương Mịch vẫn 'săn' quần áo giảm giá, món đồ khiến nhiều người bất ngờ

Sao quốc tế 14/12/2021 11:03

Mới đây, người hâm mộ bắt gặp Dương Mịch say mê lựa đồ đến nỗi không phát hiện bị người ta chụp lén.

Dương Mịch là một trong những tiểu Hoa đán nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại và được mệnh danh là "Nữ hoàng mạng xã hội" trong làng giải trí Hoa ngữ. Nữ diễ viên thu hút lượng người hâm mộ qua các bộ phim "nổi đình, nổi đám" như Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Phù Dao hoàng hậu, Hộc Châu phu nhân... Có thể nói, mọi nhất cử nhất động của nữ diễn viên đều được cư dân mạng quan tâm và theo dõi sát sao. 

Mới đây, Dương Mịch bị một số người hâm mộ đã bắt gặp cùng bạn thân đi mua sắm tại Trung tâm Thương mại Thế giới, Bắc Kinh. Cô diện một chiếc áo đen rộng thùng thình, bước ra khỏi cửa hàng với túi lớn túi nhỏ trên tay. 

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Dương Mịch đi mua sắm - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của người đã đăng tải những bức ảnh lên mạng xã hội, cửa hàng mà Dương Mịch ghé thăm thực chất là một thương hiệu do cô làm đại diện. Về lý thuyết thì cô sẽ được tài trợ khi dùng hàng của thương hiệu này. Song, Dương Mịch lại nhân cơ hội cửa hàng giảm giá 40% để đến "tậu" những món đồ này. Nhiều người cho rằng dù giàu có nhưng nữ minh tinh cũng có sở thích "săn sale" như bao cô gái khác.

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Nữ minh tinh cũng có sở thích 'săn sale' như bao cô gái khác - Ảnh: Internet

Dù Dương Mịch đã đội mũ rất thấp, đeo khẩu trang, nhưng một ngôi sao nổi tiếng có che kín từ đầu đến chân thì vẫn bị phát hiện thông qua dáng đi, dáng người hoặc giọng nói. Có thể thấy, Dương Mịch đang hòa mình vào không khí mua sắm một cách thoải mái. Cô gỡ mác ngôi sao và tự đi tìm các sản phẩm để thử. Những người qua đường lén bám theo Dương Mịch cho biết nữ diễn viên vì quá say mê mua sắm mà không phát hiện có người lén chụp ảnh mình.

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Người qua đường vẫn dễ dàng nhận ra Dương Mịch dù cô nàng 'trùm kín mít' - Ảnh: Internet

Mặc dù trong ảnh đã cố tình làm mờ sản phẩm mà Dương Mịch mua, nhưng ai cũng nhận ra đó là một chiếc đồ lót màu hồng. Fan Dương Mịch thậm chí còn thấy thích thú, lấy điều này ra để trêu chọc thần tượng. Đồng thời, năm sau là năm tuổi của Dương Mịch nên cô cũng chọn một số vật dụng cá nhân có màu hồng (hoặc đỏ) để tránh điều xui xẻo. Đây chính là một phong tục có từ lâu đời tại Trung Quốc.

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