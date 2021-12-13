Cùng đứng chung khung hình nhưng Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' lép vế trước Tần Lam vì lý do này

Dù nổi tiếng xinh đẹp và khí chất hơn người, nhưng khi đứng chung với Tần Lam - nữ diễn viên hơn cô đến 7 tuổi - Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' chịu cảnh lép vế.

Đã từ lâu trong làng giải trí Hoa ngữ, cái tên Dương Mịch luôn được nhắc đến như một biểu tượng của sắc đẹp khi cô sở hữu nhan sắc diễm lệ cùng với thân hình đạt chuẩn. Ngoài ra, nữ diễn viên còn biết lựa chọn những bộ trang phục phù hợp để mỗi lần xuất hiện, công chúng đều phải "khen lấy khen để". Có thể nói, cô là một trong số ít sao nữ C-biz "chưa ngán ai bao giờ" khi buộc phải đứng chung một khung hình.

Cư dân mạng cho rằng Dương Mịch đã phải chịu 'lép vế' khi so bề nhan sắc với Tần Lam tại lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa năm 2019 Tuy nhiên, mới đây MXH xứ Trung lại có dịp lao nhao khi khoảnh khắc hiếm hoi mà Dương Mịch bị một người khác lấn át ngay trên thảm đỏ một sự kiện bị đào lại. Điều bất ngờ hơn là người này còn hơn Dương Mịch đến tận 7 tuổi. Cụ thể, tại lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa năm 2019, Dương Mịch cùng người chị thân thiết là Tần Lam nắm tay nhau bước đi trên thảm đỏ. Thoạt nhìn, hai nữ nhân có vẻ rất bình thản, nhưng cư dân mạng lại cho rằng đây chính là một trong những trận chiến nhan sắc khốc liệt nhất thời điểm đó.

Chiếc đầm đỏ nổi bật cũng không thể giúp Dương Mịch chiếm ưu thế khi đứng cùng người chị hơn mình đến tận 7 tuổi Tổng thể từ bộ trang phục đến kiểu tóc và makeup của Tần Lam đã 'ăn đứt' Dương Mịch Có thể nói, Dương Mịch khá thông minh khi chọn chiếc đầm đỏ xẻ tà vừa tôn lên được nước da trắng kèm đôi chân dài thướt tha của mình. Tuy nhiên, Tần Lam cùng thần thái "bất phàm" đã lấn át tất cả, chỉ với chiếc đầm sequin (họa tiết lấp lánh) với dải màu ombré (chuyển sắc độ), nữ diễn viên đã khoe trọn bờ vai gầy cùng mái tóc búi cao cùng vòng 1 hững hờ đã "chặt chém" thành công Dương Mịch ở mọi góc độ. Ở tuổi 42, Tần Lam vẫn giữ được đẹp vẻ xinh đẹp, trẻ trung và khí chất bất phàm Khán giả Việt đa số biết đến Tần Lam thông qua vai diễn Phú Sát Hoàng Hậu trong bộ phim "cung đấu" nổi tiếng Diên Hy Công Lược. Ở C-biz, cô là một trong những mỹ nhân có khả năng "hack tuổi" đỉnh cao khi đã ngoài 40, cô vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ cùng làn da trắng mịn cùng với khí chất vô cùng thanh lịch và đẳng cấp. Ảnh: Internet

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