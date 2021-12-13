Cùng đứng chung khung hình nhưng Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' lép vế trước Tần Lam vì lý do này

Sao quốc tế 13/12/2021 08:46

Dù nổi tiếng xinh đẹp và khí chất hơn người, nhưng khi đứng chung với Tần Lam - nữ diễn viên hơn cô đến 7 tuổi - Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' chịu cảnh lép vế.

Đã từ lâu trong làng giải trí Hoa ngữ, cái tên Dương Mịch luôn được nhắc đến như một biểu tượng của sắc đẹp khi cô sở hữu nhan sắc diễm lệ cùng với thân hình đạt chuẩn.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn biết lựa chọn những bộ trang phục phù hợp để mỗi lần xuất hiện, công chúng đều phải "khen lấy khen để". Có thể nói, cô là một trong số ít sao nữ C-biz "chưa ngán ai bao giờ" khi buộc phải đứng chung một khung hình.

duong mich 1
Cư dân mạng cho rằng Dương Mịch đã phải chịu 'lép vế' khi so bề nhan sắc với Tần Lam tại lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa năm 2019

Tuy nhiên, mới đây MXH xứ Trung lại có dịp lao nhao khi khoảnh khắc hiếm hoi mà Dương Mịch bị một người khác lấn át ngay trên thảm đỏ một sự kiện bị đào lại. Điều bất ngờ hơn là người này còn hơn Dương Mịch đến tận 7 tuổi.

Cụ thể, tại lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa năm 2019, Dương Mịch cùng người chị thân thiết là Tần Lam nắm tay nhau bước đi trên thảm đỏ. Thoạt nhìn, hai nữ nhân có vẻ rất bình thản, nhưng cư dân mạng lại cho rằng đây chính là một trong những trận chiến nhan sắc khốc liệt nhất thời điểm đó.

duong mich 2
Chiếc đầm đỏ nổi bật cũng không thể giúp Dương Mịch chiếm ưu thế khi đứng cùng người chị hơn mình đến tận 7 tuổi
duong mich 3
Tổng thể từ bộ trang phục đến kiểu tóc và makeup của Tần Lam đã 'ăn đứt' Dương Mịch

 Có thể nói, Dương Mịch khá thông minh khi chọn chiếc đầm đỏ xẻ tà vừa tôn lên được nước da trắng kèm đôi chân dài thướt tha của mình. Tuy nhiên, Tần Lam cùng thần thái "bất phàm" đã lấn át tất cả, chỉ với chiếc đầm sequin (họa tiết lấp lánh) với dải màu ombré (chuyển sắc độ), nữ diễn viên đã khoe trọn bờ vai gầy cùng mái tóc búi cao cùng vòng 1 hững hờ đã "chặt chém" thành công Dương Mịch ở mọi góc độ.

duong mich 4
Ở tuổi 42, Tần Lam vẫn giữ được đẹp vẻ xinh đẹp, trẻ trung và khí chất bất phàm

Khán giả Việt đa số biết đến Tần Lam thông qua vai diễn Phú Sát Hoàng Hậu trong bộ phim "cung đấu" nổi tiếng Diên Hy Công Lược. Ở C-biz, cô là một trong những mỹ nhân có khả năng "hack tuổi" đỉnh cao khi đã ngoài 40, cô vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ cùng làn da trắng mịn cùng với khí chất vô cùng thanh lịch và đẳng cấp.

Ảnh: Internet

Trương Bá Chi bị 'team qua đường' hại nặng, nhan sắc già nua, gương mặt cứng đờ cùng làn da lão hóa

Trương Bá Chi bị 'team qua đường' hại nặng, nhan sắc già nua, gương mặt cứng đờ cùng làn da lão hóa

Khác với hình ảnh được ê-kíp đăng tải, nhan sắc Trương Bá Chi trong sự kiện mới nhất lộ rõ sự lão hóa và cứng đờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Tần Lam Hộc Châu Phu Nhân sao Hoa ngữ Diên Hy Công Lược

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi bị 'team qua đường' hại nặng, nhan sắc già nua, gương mặt cứng đờ cùng làn da lão hóa

Trương Bá Chi bị 'team qua đường' hại nặng, nhan sắc già nua, gương mặt cứng đờ cùng làn da lão hóa

Angelababy vào vai Tiểu Long Nữ, nhan sắc ra sao mà bị chê còn thua cả Trần Nghiên Hy?

Angelababy vào vai Tiểu Long Nữ, nhan sắc ra sao mà bị chê còn thua cả Trần Nghiên Hy?

Phạm Băng Băng bị 'bóc' nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa: Thân hình 'đồ sộ' cùng khuôn mặt già nua thấy rõ

Phạm Băng Băng bị 'bóc' nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa: Thân hình 'đồ sộ' cùng khuôn mặt già nua thấy rõ

Những lần Cổ Lực Na Trát 'quên' nội y, phơi bày vùng nhạy cảm ngay trước mặt bạn diễn

Những lần Cổ Lực Na Trát 'quên' nội y, phơi bày vùng nhạy cảm ngay trước mặt bạn diễn

Dương Mịch cách đây 7 năm: Nhan sắc lộng lẫy không góc chết, so với bây giờ đúng là '1 trời 1 vực'

Dương Mịch cách đây 7 năm: Nhan sắc lộng lẫy không góc chết, so với bây giờ đúng là '1 trời 1 vực'

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện với chiếc mũi biến dạng hậu tin đồn sống chung với Dương Dương

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện với chiếc mũi biến dạng hậu tin đồn sống chung với Dương Dương

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào