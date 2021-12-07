Angelababy vào vai Tiểu Long Nữ, nhan sắc ra sao mà bị chê còn thua cả Trần Nghiên Hy?

Vào năm 2014, khi Thần Điêu Đại Hiệp phát sóng, nữ diễn viên Trần Nghiên Hy đã bị chê tơi bời vì tạo hình không mấy xinh đẹp trong vai Tiểu Long Nữ. Nhiều người nhận xét nhan sắc của cô không phải tầm thường nhưng lại không đủ đẹp và thần thái để vào một vai cổ trang nặng ký như vậy.

Nhiều người nhận xét nhan sắc của Trần Nghiên Hy không phải tầm thường nhưng lại không đủ đẹp và thần thái để vào vai Tiểu Long Nữ

Nhiều năm sau khi Thần Điêu Đại Hiệp ra mắt khán giả, biên kịch Vu Chính mới tiết lộ hóa ra Trần Nghiên Hy không phải là gương mặt sáng giá mà anh lựa chọn đầu tiên để đảm nhận cho vai Tiểu Long Nữ. Cụ thể, Vu Chính cho hay: “Lúc đó nếu Angelababy không bị ốm thì đã tham gia phim Thần Điêu Đại Hiệp của tôi. Tôi cũng sẽ không bị khán giả cười nhạo nhiều như vậy. Đây là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời."