Angelababy vào vai Tiểu Long Nữ, nhan sắc ra sao mà bị chê còn thua cả Trần Nghiên Hy?

Sao quốc tế 07/12/2021 10:55

Nhiều khán giả thẳng thừng chê bai nhan sắc và cả diễn xuất của Angelababy chắn chắn thua xa Trần Nghiên Hy nếu như cô đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp.

Vào năm 2014, khi Thần Điêu Đại Hiệp phát sóng, nữ diễn viên Trần Nghiên Hy đã bị chê tơi bời vì tạo hình không mấy xinh đẹp trong vai Tiểu Long Nữ. Nhiều người nhận xét nhan sắc của cô không phải tầm thường nhưng lại không đủ đẹp và thần thái để vào một vai cổ trang nặng ký như vậy.

angelababy 1
Nhiều người nhận xét nhan sắc của Trần Nghiên Hy không phải tầm thường nhưng lại không đủ đẹp và thần thái để vào vai Tiểu Long Nữ

Nhiều năm sau khi Thần Điêu Đại Hiệp ra mắt khán giả, biên kịch Vu Chính mới tiết lộ hóa ra Trần Nghiên Hy không phải là gương mặt sáng giá mà anh lựa chọn đầu tiên để đảm nhận cho vai Tiểu Long Nữ. Cụ thể, Vu Chính cho hay: “Lúc đó nếu Angelababy không bị ốm thì đã tham gia phim Thần Điêu Đại Hiệp của tôi. Tôi cũng sẽ không bị khán giả cười nhạo nhiều như vậy. Đây là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời."

Được biết, Vu Chính đã "nhắm" được Angelababy sau khi xem cô hóa thân thành Tiểu Long Nữ trong một show truyền hình. Lúc ấy, Angelababy quả thật vô cùng xinh đẹp và kiều diễm trong trang phục cổ trang màu trắng cùng mái tóc đen dài và vóc dáng thanh mảnh.

angelababy 2
Angelababy mới thực chất là sự lựa chọn đầu tiên của Vu Chính với vai diễn Tiểu Long Nữ thay vì Trần Nghiên Hy

Tuy nhiên, phát biểu này của Vu Chính lại vấp phải hàng loạt phản đối của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng nếu Angelababy vào vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014 thì nhan sắc vẫn thua xa Trần Nghiên Hy, hoặc nếu có hơn thì cũng không bằng được về mặt diễn xuất:

“Chẳng hợp gì cả”.

“Thậm chí còn chẳng đẹp bằng Trần Nghiên Hy”.

“ Lưu Diệc Phi xuất sắc hơn”.

“Lưu Diệc Phi mới là đỉnh nhất”.

“Trong lòng tôi chỉ có Lý Nhược Đồng”.

angelababy 3
Tiểu Long Nữ của Trần Nghiên Hy một thời còn được ví như...đồ ăn với mặt bánh bao còn tóc là đùi gà

Về phần Trần Nghiên Hy, netizen cho rằng nữ diễn viên không hề xấu nhưng khuôn mặt tròn của cô lại không hề hợp với tạo hình nhân vật một chút nào. Cô phù hợp hơn với những vai diễn ngây thơ trong trẻo chứ không mang khí chất của phim cổ trang. Thậm chí, Tiểu Long Nữ của Trần Nghiên Hy một thời còn được ví như...đồ ăn với mặt bánh bao còn tóc là đùi gà.

Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện với chiếc mũi biến dạng hậu tin đồn sống chung với Dương Dương

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện với chiếc mũi biến dạng hậu tin đồn sống chung với Dương Dương

Chiếc mũi khác lạ của Địch Lệ Nhiệt Ba trong một sự kiện mới đây đã làm dấy lên nghi vấn người đẹp đã trùng tu lại nhan sắc của mình trong thời gian gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Nghiên Hy Vu Chính Tiểu Long Nữ

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện với chiếc mũi biến dạng hậu tin đồn sống chung với Dương Dương

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện với chiếc mũi biến dạng hậu tin đồn sống chung với Dương Dương

Khối tài sản 64 tỷ đồng của Ngô Diệc Phàm chính thức bị niêm phong

Khối tài sản 64 tỷ đồng của Ngô Diệc Phàm chính thức bị niêm phong

Sau nửa năm chia tay, Dương Mịch 'quay xe', trở về bên Ngụy Đại Huân?

Sau nửa năm chia tay, Dương Mịch 'quay xe', trở về bên Ngụy Đại Huân?

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức 'về chung một nhà' với Dương Dương?

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức 'về chung một nhà' với Dương Dương?

Mẹ ruột Phùng Thiệu Phong khóc hết nước mắt, cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với con trai?

Mẹ ruột Phùng Thiệu Phong khóc hết nước mắt, cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với con trai?

Top 4 nữ diễn viên Hoa ngữ 'thất bại' nhất năm 2021: Ngoài Triệu Lộ Tư còn có 1 sao hạng A cũng bất ngờ góp mặt

Top 4 nữ diễn viên Hoa ngữ 'thất bại' nhất năm 2021: Ngoài Triệu Lộ Tư còn có 1 sao hạng A cũng bất ngờ góp mặt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 51 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 21 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào