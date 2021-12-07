Angelababy vào vai Tiểu Long Nữ, nhan sắc ra sao mà bị chê còn thua cả Trần Nghiên Hy?

Nhiều khán giả thẳng thừng chê bai nhan sắc và cả diễn xuất của Angelababy chắn chắn thua xa Trần Nghiên Hy nếu như cô đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp.
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Vào năm 2014, khi Thần Điêu Đại Hiệp phát sóng, nữ diễn viên Trần Nghiên Hy đã bị chê tơi bời vì tạo hình không mấy xinh đẹp trong vai Tiểu Long Nữ. Nhiều người nhận xét nhan sắc của cô không phải tầm thường nhưng lại không đủ đẹp và thần thái để vào một vai cổ trang nặng ký như vậy.
Nhiều năm sau khi Thần Điêu Đại Hiệp ra mắt khán giả, biên kịch Vu Chính mới tiết lộ hóa ra Trần Nghiên Hy không phải là gương mặt sáng giá mà anh lựa chọn đầu tiên để đảm nhận cho vai Tiểu Long Nữ. Cụ thể, Vu Chính cho hay: “Lúc đó nếu Angelababy không bị ốm thì đã tham gia phim Thần Điêu Đại Hiệp của tôi. Tôi cũng sẽ không bị khán giả cười nhạo nhiều như vậy. Đây là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời."
Được biết, Vu Chính đã "nhắm" được Angelababy sau khi xem cô hóa thân thành Tiểu Long Nữ trong một show truyền hình. Lúc ấy, Angelababy quả thật vô cùng xinh đẹp và kiều diễm trong trang phục cổ trang màu trắng cùng mái tóc đen dài và vóc dáng thanh mảnh.
Tuy nhiên, phát biểu này của Vu Chính lại vấp phải hàng loạt phản đối của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng nếu Angelababy vào vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014 thì nhan sắc vẫn thua xa Trần Nghiên Hy, hoặc nếu có hơn thì cũng không bằng được về mặt diễn xuất:
“Chẳng hợp gì cả”.
“Thậm chí còn chẳng đẹp bằng Trần Nghiên Hy”.
“ Lưu Diệc Phi xuất sắc hơn”.
“Lưu Diệc Phi mới là đỉnh nhất”.
“Trong lòng tôi chỉ có Lý Nhược Đồng”.
Về phần Trần Nghiên Hy, netizen cho rằng nữ diễn viên không hề xấu nhưng khuôn mặt tròn của cô lại không hề hợp với tạo hình nhân vật một chút nào. Cô phù hợp hơn với những vai diễn ngây thơ trong trẻo chứ không mang khí chất của phim cổ trang. Thậm chí, Tiểu Long Nữ của Trần Nghiên Hy một thời còn được ví như...đồ ăn với mặt bánh bao còn tóc là đùi gà.
Ảnh: Internet