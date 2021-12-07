Khối tài sản 64 tỷ đồng của Ngô Diệc Phàm chính thức bị niêm phong

Động thái này của Công ty Hoa Đế được cho là nhằm mục đích để Ngô Diệc Phàm không tìm cách tẩu tán tài sản trong giai đoạn xét xử.

Kể từ khi scandal tình ái của Ngô Diệc Phàm bị phanh phui, nam ca sĩ đã bị cả làng giải trí Hoa ngữ quay lưng từ bạn bè, đồng nghiệp đến người hâm mộ, đặc biệt là kể từ sau lệnh phong sát của nam ca sĩ chính thức được đưa ra. Mới đây, tòa án lại chính thức thông qua một quyết định sẽ đóng băng tất cả tài sản của Ngô Diệc Phàm để tránh việc anh chàng tẩu tán tài sản trong thời gian xét xử vụ án.

Kể từ khi scandal tình ái của Ngô Diệc Phàm bị phanh phui, nam ca sĩ đã bị cả làng giải trí quay lưng

Trong một bài viết được trang Sina đăng tải vào ngày 6/12 vừa qua, nội dung là phán quyết sơ thẩm của tòa án dân sự về việc tranh chấp hợp đồng Công ty Hoa Đế và Công ty TNHH Truyền thông, Điện ảnh và Truyền hình Phàm Thế Nội Mông (của Ngô Diệc Phàm).

Theo đó, sau khi Công ty Hoa Đế nộp đơn phong tỏa tài sản của Ngô Diệc Phàm, tòa án đã nhanh chóng đưa ra phán quyết chính thức về vấn đề này. Cụ thể, đối với tài khoản ngân hàng và những tài khoản tài chính khác thì thời gian phong tỏa sẽ là 1 năm, đối với động sản thì thời hạn niêm phong và thu giữ là 2 năm, còn với bất động sản và các quyền tài sản khác thì thời hạn phong tỏa sẽ là 3 năm.

Khối tài sản trị giá 17,75 triệu NDT của Ngô Diệc Phàm chính thực bị niêm phong để tránh việc nam ca sĩ tẩu tán tài sản trong thời gian xét xử

Ước tính, khối tài sản đứng tên Ngô Diệc Phàm hiện tại có giá trị lên đến 17,75 triệu NDT (hơn 64 tỷ đồng), nhiều netizen cho rằng, rất nhiều tài sản của nam ca sĩ đã được sang tên cho người khác trước khi có lệnh phong tỏa. Ngoài ra, các thông tin ngoài luồng còn tiết lộ rằng, ông chủ công ty môi giới của Ngô Diệc Phàm cũng bị phong tỏa 170 triệu NDT, hiện tổng khoản nợ đã lên đến 1,4 tỷ NDT (hơn 5.000 tỷ đồng).

Theo trang Global Times, nếu Ngô Diệc Phàm bị phán có tội, anh sẽ phải đối mặt với án tù từ 10 năm cho đến chung thân. Ngoài ra, sau khi thụ án, nam ca sĩ còn bị trục xuất khỏi Trung Quốc vì anh đang mang quốc tịch Canada.

Ảnh: Internet

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-tai-san-64-ty-dong-cua-ngo-diec-pham-chinh-thuc-bi-niem-phong-440226.html