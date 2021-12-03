Mẹ ruột Phùng Thiệu Phong khóc hết nước mắt, cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với con trai?

Sao quốc tế 03/12/2021 17:41

Khi nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp và nổi tiếng, mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong đã mong muốn con trai tái hợp với vợ cũ nhưng phía nữ diễn viên lại có màn đáp trả không thể "phũ phàng" hơn.

Tuyên bố ly hôn nhân của Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong chính là một trong những tin tức gây chấn động làng giải trí Hoa Ngữ nhất đầu năm 2021. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận khi nhiều đồn đoán xoay quanh sự tan vỡ này được đưa ra, trong đó có tin đồn mẹ của Phùng Thiệu Phong là nguyên nhân nhân chính khiến cặp đôi chia tay.

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Người mẹ 'quyền lực' của Phùng Thiệu Phong được cho là nguyên nhân nhân chính khiến cặp đôi phải ly hôn

Ngày 1/12 vừa qua, trên trang Sohu có xuất hiện một bài viết đặc biệt gây chú ý khi nhắc đến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Triệu Lệ Dĩnh và bà Phùng - mẹ của Phùng Thiệu Phong. Cụ thể, bà Phùng đã bày tỏ mong muốn con dâu cũ có thể tái hợp lại với con trai của mình.

Ngày trước, khi Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với Phùng Thiệu Phong, có nhiều tin đồn rằng, bà Phùng chỉ chấp nhận con dâu vì cô đang mang thai cháu trai đích tôn của mình. Tuy nhiên, nàng "Sam Sam" vì không thể chịu được sự hà khắc của mẹ chồng nên đã nhất quyết ly hôn chỉ sau chưa đầy 2 năm kết hôn.

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Mẹ của Phùng Thiệu Phong bày tỏ mong muốn Triệu Lệ Dĩnh có thể tái hợp lại với con trai của mình sau khi chứng kiến con dâu cũ ngày càng thành công

Tuy vậy, sau khi kết hôn, trai với Phùng Thiệu Phong sự nghiệp ngày càng sa sút thì Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên hương từ nhan sắc đến sự nghiệp. Nữ diễn viên đã nhanh chóng vực dậy bản thân và chăm chỉ tham gia các hoạt động giải trí bù lại thời gian phải nghỉ dưỡng do sinh con khiến tên tuổi cô ngày càng nổi tiếng.

Chứng kiến con dâu ngày càng thành công, bà Phùng liền cảm thấy hối hận, bà cho rằng mình đã không biết quý trọng con dâu trong khoảng thời gian cô vẫn đang còn hôn nhân với Phùng Thiệu Phong. Ngoài ra, bà còn mong muốn Triệu Lệ Dĩnh hãy tái hôn với con trai mình.

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Triệu Lệ Dĩnh kiên quyết từ chối tái hôn và hiện tại chỉ muốn chú tâm hơn vào sự nghiệp của mình và con trai

Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh có lẽ đã suy nghĩ rất nhiều kể từ sau cuộc hôn nhân tan vỡ này, cô kiên quyết từ chối và hiện tại chỉ muốn chú tâm hơn vào sự nghiệp của mình và con trai. Phản ứng này của cô khiến người hâm mộ thất vọng ra mặt vì nhiều người vẫn còn ấp ủ hy vọng cặp đôi "Minh Lan Truyện" có thể quay về bên nhau.

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh ly hôn Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong

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