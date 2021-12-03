Trương Bá Chi 'lên mặt' với Vương Phi: 'Tôi có thể sinh con trai cho Tạ Đình Phong, cô thì sao?'

Trong một lần tranh cãi với Vương Phi, Trương Bá Chi đã "tự hào" khi nói về việc mình có thể sinh con trai cho Tạ Đình Phong trong khi 'Thiên hậu C-pop" thì không thể.

Những câu chuyện xoay quanh mối quan hệ của bộ 3 Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong - Vương Phi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. Có thể đây là lý do mà dù thời gian gần đây ít khi tham gia vào làng giải trí nhưng tên tuổi của cả 3 người vẫn thường xuyên được nhắc đến. Dù khác nhau về thời gian, nhưng Trương Bá Chi và Vương Phi đều yêu chung một người đàn ông chính là Tạ Đình Phong. Mối quan hệ rắc rối này luôn là đề tài nóng sốt trên MXH Trung Quốc và thường xuyên được các blogger xứ Trung khai thác triệt để.

Những câu chuyện xoay quanh mối quan hệ của bộ 3 Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong - Vương Phi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng Vào ngày 2/12 vừa qua, một bài viết trên trang Sohu thu hút nhiều sự chú ý khi tiết lộ về cuộc tranh cãi "nảy lửa" giữa 2 người phụ nữ của Tạ Đình Phong. Trương Bá Chi không hiểu vì lý do gì đã nổi nóng và "lên mặt" với Vương Phi ngay khi chồng cũ đang ngồi kế bên. Cụ thể, Trương Bá Chi đã nói: "Tôi có thể sinh con trai cho anh ấy, cô thì sao?". Sau đó, nữ diễn viên còn quay sang quát vào mặt chồng cũ: "Điều khác biệt chính là tôi có thể sinh con trai, còn cô ấy thì không!". Có thể dễ dàng nhận thấy sự gay gắt và thiếu thiện chí trong giọng điệu của mỹ nhân họ Trương, nhiều người cho rằng, cặp đôi Phi - Phong đã làm gì đó khiến cô tức giận.

Trương Bá Chi chất vấn Vương Phi: 'Tôi có thể sinh con trai cho anh ấy, cô thì sao?' Sao khi nghe Trương Bá Chi nói như vậy, Tạ Đình Phong không muốn sự việc thêm phần rắc rối nên đã vô cùng điềm tĩnh mà nói với vợ cũ: "Chuyện này không liên quan đến Vương Phi. Giờ đây, tất cả mọi người đều đã có cuộc sống ổn định". Từ khi ly hôn và trở lại với tình cũ Vương Phi, Tạ Đình Phong luôn cố gắng bảo vệ người tình khỏi mọi thị phi. Dù kém Vương Phi tới tận 11 tuổi, có thể thấy nam tài tử họ Tạ luôn rất bản lĩnh khi bảo vệ người mình yêu. Từ khi ly hôn và trở lại với tình cũ Vương Phi, Tạ Đình Phong luôn cố gắng bảo vệ người tình khỏi mọi thị phi Ảnh: Internet

Khi K-pop 'gây sốc' với âm nhạc và hình tượng quá sexy Trái với hình tượng nhẹ nhàng vốn có của K-pop, nhiều ca khúc bất chấp được ra đời với ca từ sexy, gợi dục đến mức bị cấm phát sóng.

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