Trương Bá Chi 'lên mặt' với Vương Phi: 'Tôi có thể sinh con trai cho Tạ Đình Phong, cô thì sao?'

Sao quốc tế 03/12/2021 16:11

Trong một lần tranh cãi với Vương Phi, Trương Bá Chi đã "tự hào" khi nói về việc mình có thể sinh con trai cho Tạ Đình Phong trong khi 'Thiên hậu C-pop" thì không thể.

Những câu chuyện xoay quanh mối quan hệ của bộ 3 Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong - Vương Phi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. Có thể đây là lý do mà dù thời gian gần đây ít khi tham gia vào làng giải trí nhưng tên tuổi của cả 3 người vẫn thường xuyên được nhắc đến.

Dù khác nhau về thời gian, nhưng Trương Bá Chi và Vương Phi đều yêu chung một người đàn ông chính là Tạ Đình Phong. Mối quan hệ rắc rối này luôn là đề tài nóng sốt trên MXH Trung Quốc và thường xuyên được các blogger xứ Trung khai thác triệt để.

truong ba chi 1
Những câu chuyện xoay quanh mối quan hệ của bộ 3 Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong - Vương Phi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng

Vào ngày 2/12 vừa qua, một bài viết trên trang Sohu thu hút nhiều sự chú ý khi tiết lộ về cuộc tranh cãi "nảy lửa" giữa 2 người phụ nữ của Tạ Đình Phong. Trương Bá Chi không hiểu vì lý do gì đã nổi nóng và "lên mặt" với Vương Phi ngay khi chồng cũ đang ngồi kế bên.

Cụ thể, Trương Bá Chi đã nói: "Tôi có thể sinh con trai cho anh ấy, cô thì sao?". Sau đó, nữ diễn viên còn quay sang quát vào mặt chồng cũ: "Điều khác biệt chính là tôi có thể sinh con trai, còn cô ấy thì không!". Có thể dễ dàng nhận thấy sự gay gắt và thiếu thiện chí trong giọng điệu của mỹ nhân họ Trương, nhiều người cho rằng, cặp đôi Phi - Phong đã làm gì đó khiến cô tức giận.

truong ba chi 2
Trương Bá Chi chất vấn Vương Phi: 'Tôi có thể sinh con trai cho anh ấy, cô thì sao?'

Sao khi nghe Trương Bá Chi nói như vậy, Tạ Đình Phong không muốn sự việc thêm phần rắc rối nên đã vô cùng điềm tĩnh mà nói với vợ cũ: "Chuyện này không liên quan đến Vương Phi. Giờ đây, tất cả mọi người đều đã có cuộc sống ổn định".

Từ khi ly hôn và trở lại với tình cũ Vương Phi, Tạ Đình Phong luôn cố gắng bảo vệ người tình khỏi mọi thị phi. Dù kém Vương Phi tới tận 11 tuổi, có thể thấy nam tài tử họ Tạ luôn rất bản lĩnh khi bảo vệ người mình yêu.

truong ba chi 3
Từ khi ly hôn và trở lại với tình cũ Vương Phi, Tạ Đình Phong luôn cố gắng bảo vệ người tình khỏi mọi thị phi

 Ảnh: Internet

Khi K-pop 'gây sốc' với âm nhạc và hình tượng quá sexy

Khi K-pop 'gây sốc' với âm nhạc và hình tượng quá sexy

Trái với hình tượng nhẹ nhàng vốn có của K-pop, nhiều ca khúc bất chấp được ra đời với ca từ sexy, gợi dục đến mức bị cấm phát sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tạ Đình Phong Vương Phi Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong

TIN LIÊN QUAN

Khi K-pop 'gây sốc' với âm nhạc và hình tượng quá sexy

Khi K-pop 'gây sốc' với âm nhạc và hình tượng quá sexy

Phát hiện Meghan có hành động "đè đầu cưỡi cổ" chồng ngay tại sự kiện khiến Harry bị chê cười

Phát hiện Meghan có hành động "đè đầu cưỡi cổ" chồng ngay tại sự kiện khiến Harry bị chê cười

Sao bao lần bị tấn công ác ý, Song Hye Kyo được fan làm điều này khiến dân mạng nức lòng

Sao bao lần bị tấn công ác ý, Song Hye Kyo được fan làm điều này khiến dân mạng nức lòng

Song Joong Ki bất ngờ đón nhận tin dữ, phải gác lại mọi hoạt động vì quá đau buồn

Song Joong Ki bất ngờ đón nhận tin dữ, phải gác lại mọi hoạt động vì quá đau buồn

SỐC: Nữ ca sĩ nổi tiếng bị sảy thai ngay trước đêm diễn, chỉ vừa công khai chia tay bạn trai được 1 tháng

SỐC: Nữ ca sĩ nổi tiếng bị sảy thai ngay trước đêm diễn, chỉ vừa công khai chia tay bạn trai được 1 tháng

Chuẩn bị 'mang chuông đi đánh xứ người', hoa hậu Thái Lan bị điều tra vì ảnh đứng trên quốc kỳ

Chuẩn bị 'mang chuông đi đánh xứ người', hoa hậu Thái Lan bị điều tra vì ảnh đứng trên quốc kỳ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 19 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào